5 sposobów na to, by w nowym roku nadać swojemu kalendarzowi dodatkowego kopa

Miałeś wspaniałe ferie i teraz powrót do biura W styczniu, pełni oczekiwań co przyniesie nowy rok dla Twojej firmy. Już na pierwszym spotkaniu koledzy i koleżanki witają Cię listą noworocznych postanowień. Niektórzy planują schudnąć, inni zamierzają w końcu opanować język hiszpański po sześciu latach prób. Są wśród nich zarówno duże, jak i małe cele, z których zaledwie nieliczne zostaną zrealizowane.

W tym roku masz szansę wyróżnić się. Możesz przejmij kontrolę nad swoim kalendarzem , zwiększ swoją wydajność i pokaż kolegom z zespołu, że postanowienia noworoczne nie muszą być tylko pustymi obietnicami.

Przygotowaliśmy kilka wskazówek, które pomogą Ci znacznie usprawnić zarządzanie kalendarzem i dobrze przygotować się na nowy rok.

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Określ swoje priorytety

Określenie priorytetów ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania czasem i utrzymania porządku w kalendarzu. Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorców i liderów. Bez jasnego zrozumienia tego, co jest dla Ciebie ważne, łatwo jest utknąć w zadaniach, na których nie musisz się skupiać lub które mogą nie być zgodne z Twoimi celami i wartościami. Może to łatwo doprowadzić do poczucie wypalenia , przytłoczeni i nieefektywni.

Jednym ze skutecznych sposobów, które pomogą Ci ustalić, jakie są Twoje priorytety, jest skorzystanie z Macierz Eisenhowera . Narzędzie to zostało opracowane przez byłego prezydenta Dwighta D. Eisenhowera i służy do pomagania osobom w ustalaniu priorytetów zadań w oparciu o ich poziom ważności i pilności.

Aby skorzystać z macierzy Eisenhowera, należy najpierw sporządzić listę wszystkich zadań, a następnie podzielić je na cztery kategorie:

Ważne i pilne: Są to sprawy wymagające natychmiastowej uwagi i które należy załatwić w pierwszej kolejności. Na przykład zajęcie się sytuacją awaryjną.

Ważne, ale nie pilne: Są to zadania, które są ważne, ale nie trzeba ich wykonywać od razu. Mogą to być na przykład takie sprawy, jak opracowanie planu rozwoju osobistego.

Pilne, ale nieistotne: Sprawy pilne, ale niekoniecznie istotne z punktu widzenia tego, co chcesz osiągnąć. Prośby innych zgłaszane w ostatniej chwili lub spotkania, które nie są niezbędne może należeć do tej kategorii.

Nie jest to ważne ani pilne: Wszystko, co się tu mieści, zazwyczaj można wyeliminować lub zlecić innym i nie powinno to zajmować ci żadnego czasu.

Przyporządkowując wszystkie zadania, które musisz wykonać, do tych kategorii, możesz lepiej zrozumieć, co jest dla ciebie ważne, i odpowiednio rozplanować swój czas.

Pomocne może być również utworzenie lista wartości - zbiór zasad, które chcesz realizować w swoim życiu. Regularnie przeglądając tę listę i upewniając się, że Twoje zadania są zgodne z Twoimi wartościami, możesz mieć pewność, że wykorzystujesz swój czas w sposób, który jest dla Ciebie znaczący i dający satysfakcję.

Planuj z wyprzedzeniem

Planowanie z wyprzedzeniem ma kluczowe znaczenie dla zarządzanie czasem , to oczywiste. Jest to jednak ważne również z innego powodu – zmniejszenia stresu.

Jednym z najlepszych sposobów na planowanie z wyprzedzeniem jest sporządzenie harmonogramu. Nie musi on być zbyt skomplikowany – wystarczy po prostu sporządzić listę cotygodniowych zadań lub zarezerwować czas, aby mieć pewność, że wszystko zostanie zrobione. Jeśli musisz spotkać się z innymi osobami, warto stworzyć Booking Page dzięki temu spotkanie będzie pasowało do Twojego kalendarza, a Ty z wyprzedzeniem dowiesz się wszystkiego, co trzeba.

Kolejną zaletą planowanie z wyprzedzeniem polega na tym, że możesz się upewnić, że jesteś przygotowany na każdą ewentualność. Jeśli wiesz, co cię czeka, możesz mieć gotowy plan awaryjny na wypadek, gdyby wydarzyło się coś nieoczekiwanego.

Zadbaj o porządek

Aby w pełni wykorzystać możliwości kalendarza, trzeba zadbać o porządek. Jeśli wiesz, co masz do zrobienia, możesz efektywnie wykorzystywać czas .

Jednym ze sposobów na to, by mieć wszystko pod kontrolą, jest utworzenie system porządkowania wiadomości w skrzynce odbiorczej . Ponieważ kalendarze większości osób są połączone z pocztą elektroniczną, skuteczne wypełnianie jednego z nich przynosi korzyści drugiemu. Oto kilka przykładowych kategorii: spotkania, zadania związane z pracą oraz sprawy osobiste. Przypisz tym kategoriom różne kolory, a przeglądając kalendarz, z łatwością uzyskasz ogólny obraz tego, co czeka Cię w danym dniu, tygodniu lub miesiącu.

Najlepsze praktyki w zakresie zarządzania spotkaniami zaczynają się jeszcze przed samym wydarzeniem, dlatego jedną z kluczowych rzeczy jest regularne porządkowanie spraw. Może to polegać na przejrzeniu kalendarza i usunięciu lub przełożeniu zadań, które straciły już na aktualności. Regularne wykonywanie tych czynności pozwala na unikać czynników rozpraszających uwagę , skup się bardziej na niezbędnych spotkaniach i zwiększ ogólną wydajność.

Korzystaj z narzędzi pozwalających zaoszczędzić czas

Najlepsza aplikacja do zarządzania kalendarzem to taka, która pomaga efektywniej zarządzać czasem i organizować harmonogram. Mogą to być na przykład: proste narzędzia, takie jak Doodle od tych, które pomagają szybko umawiać się z innymi, po bardziej zaawansowane narzędzia, takie jak oprogramowanie do śledzenia czasu pracy.

Oprogramowanie do śledzenia czasu pozwala monitorować, ile czasu poświęcasz na różne zadania i projekty, co może pomóc w zidentyfikowaniu obszarów, w których można usprawnić procesy lub zwiększyć wydajność. Niektóre programy oferują również funkcje takie jak zadania planowanie oraz zarządzanie projektami , aby pomóc Ci dotrzymywać terminów.

Rób sobie przerwy

Może się to więc wydawać sprzeczne z intuicją, ale robienie regularnych przerw jest niezbędne, aby jak najlepiej wykorzystać swój czas. Pomaga zachować koncentrację i mieć wszystko pod kontrolą.

Jedną ze skutecznych metod, którą możesz zastosować, jest tzw. technika Pomodoro. Polega ona na pracy przez określony czas, zazwyczaj około 25 minut, po czym następuje krótka, trwająca około pięciu minut przerwa. Proces ten powtarza się przez cały dzień, robiąc dłuższe przerwy po każdym czwartym „Pomodoro”. Pomaga to uniknąć wypalenia, ponieważ zapewnia ciągły odpoczynek i regenerację sił. Jeśli utworzysz Booking Page, możesz zaplanować bufory czasowe między spotkaniami i z łatwością wdrożyć tę technikę.

Ważne jest również, aby ustalić przerwy w kalendarzu. Może to obejmować zarezerwowanie czasu na lunch lub spacer na świeżym powietrzu między kolejnymi zadaniami. Zaplanowanie przerw w kalendarzu znacznie zwiększa prawdopodobieństwo, że faktycznie z nich skorzystasz.