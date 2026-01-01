Liczne zalety serwisu Doodle jako kalendarza grupowego

Korzystanie z serwisu Doodle w celu planowanie spotkań grupowych, a przede wszystkim – jego funkcja jako kalendarza grupowego. Można utwórz ankietę dla wszystkich Twoich współpracowników, klientów lub członków zespołu i znajdź najlepszy termin na spotkanie – niezależnie od wielkości grupy. Zacznij już dziś i przekonaj się, ile czasu zaoszczędzisz!

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Zobacz swój kalendarz osobisty i grupowy online w jednym miejscu

Uzgodnienie terminów może być kłopotliwe, a tym bardziej, jeśli musisz pogodzić wiele kalendarzy grupowych. Po podłączeniu kalendarza możesz łatwo przeglądać wszystkie swoje terminy tuż obok proponowanych terminów w ankiecie Doodle. Kalendarz można podłączyć w ustawieniach konta w prawym górnym rogu strony.

Połączenie kalendarza z aplikacją Doodle to najlepszy sposób na pełne wykorzystanie jej możliwości. Możesz zsynchronizować Doodle z Kalendarzem Google, kalendarzem programu Outlook oraz innymi rodzajami kalendarzy za pomocą pliku ICS.

Znajdź najlepszy termin spotkania dzięki kalendarzowi grupowemu online

Po utworzeniu nazwy wydarzenia (miejsce i opis są opcjonalne) w kroku pierwszym możesz wybrać potencjalne terminy spotkania grupowego.

Aby wybrać termin spotkania, wybierz widok tygodniowy lub kalendarzowy. Najpierw wybierz dzień, a następnie wybierz dogodne godziny.

W trzecim etapie tworzenia ankiety możesz skorzystać z różnego rodzaju dodatkowych funkcji, które pomogą Ci usprawnić planowanie. Możesz ograniczyć liczbę głosów na uczestnika, ukryć jego dane lub dodać trzecią opcję „w razie potrzeby”, aby zapewnić sobie większą elastyczność. Jeśli przejdziesz na konto Professional, będziesz mógł ustawić terminy, aby jeszcze szybciej zebrać głosy, oraz wymagać podania danych kontaktowych, co pozwoli Ci skontaktować się z uczestnikami po zakończeniu spotkania.

W czwartym kroku wpisz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a następnie wyślij utworzoną ankietę Doodle do swoich gości. Wystarczy wpisać ich adresy e-mail w odpowiednim polu, aby wysłać zaproszenia. Goście mogą zagłosować na terminy, które im odpowiadają, a w ciągu kilku minut znajdziesz najlepszy termin na spotkanie. Wybierz ostateczną datę i zamknij ankietę, aby poinformować o tym wszystkich. Doodle to najlepszy sposób na planowanie spotkań.

Zsynchronizuj swoje terminy z kalendarzem

Gdy już znajdziesz najlepszy termin na spotkanie, możesz automatycznie zsynchronizować tę datę z podłączonym kalendarzem. Doodle to najlepsza aplikacja twórca ankiety aby upewnić się, że nie zaplanujesz zbyt wielu spotkań ani nie przeładujesz sobie harmonogramu.

Płynnie planuj w swoim kalendarzu