De mange fordele ved Doodle som en gruppekalender

Der er alle mulige fordele ved at bruge Doodle til din planlægning af gruppemøder, især dets funktion som en gruppekalender. Du kan lave en afstemning for alle dine kolleger, kunder eller dit team og finde det bedste tidspunkt at mødes på - uanset gruppens størrelse. Kom i gang i dag, og se, hvor meget tid du vil spare!

Se din individuelle kalender og din gruppekalender online på samme sted

Det kan være besværligt at koordinere datoer, og det er endnu mere besværligt, hvis du har flere gruppekalendere at jonglere med. Når du forbinder din kalender, kan du nemt se alle dine aftaler lige ved siden af de foreslåede tidspunkter i din Doodle-afstemning. Du kan forbinde din kalender i dine kontoindstillinger øverst til højre på siden.

Den bedste måde at få mest muligt ud af Doodle på er at forbinde din kalender. Du kan synkronisere Doodle med din Google-kalender, Outlook-kalender og andre typer via et ICS-feed.

Find det bedste tidspunkt at mødes på med din online gruppekalender

Når du har oprettet navnet på begivenheden (sted og beskrivelse er valgfri) i trin et, kan du vælge potentielle mødedatoer for gruppemødet.

Du kan vælge ugevisning eller kalendervisning for at vælge tidsmuligheder for dit møde. Vælg først dagen, og vælg derefter de tidspunkter, du ønsker.

I trin tre af oprettelsen af afstemninger kan du benytte dig af alle mulige ekstra funktioner, der kan hjælpe dig med at strømline din planlægning. Du kan begrænse antallet af stemmer pr. deltager, skjule deres oplysninger eller tilføje en tredje "hvis-behov"-mulighed for at opnå større fleksibilitet. Hvis du opgraderer til en Professional-konto, kan du tilføje frister for at få dine stemmer endnu hurtigere og kræve kontaktoplysninger, så du kan komme i kontakt med dine deltagere efter mødet.

Tilføj dit navn til trin fire, din e-mail, og send derefter den Doodle, du har oprettet, til dine gæster. Du skal blot tilføje deres e-mailadresser i feltet for at sende invitationerne. De kan stemme på de datoer, de kan lide, og på få minutter har du fundet det bedste tidspunkt for dit møde. Vælg den endelige dato, og luk afstemningen for at give alle besked. Doodle er den bedste måde at planlægge møder på.

Synkroniser dine aftaler med din kalender

Når du har fundet det bedste tidspunkt at mødes på, kan du synkronisere datoen automatisk til din tilsluttede kalender. Doodle er den bedste poll creator til at sikre, at du ikke dobbeltbooker eller overbooker dig selv med møder.

Planlæg problemfrit i din kalender