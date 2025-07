Du prøver at drive en virksomhed, undervise på et kursus, tilbyde rådgivning eller holde en non-profit organisation i gang. Det, du ikke prøver at gøre, er at spilde timer på at jonglere med tidsplaner og jagte betalinger.

Men det er det, der sker - igen og igen.

Du går frem og tilbage for at finde et tidspunkt, der fungerer. Når mødet så er booket, skal du stadig oprette og sende en faktura, følge op på at få den betalt og nogle gange skubbe til folk en anden eller tredje gang. Og lad os være ærlige: Nogle kunder forsvinder bare. Andre dukker op og sender aldrig pengene. Og dem, der betaler, tager sig ofte god tid.

Det er frustrerende. Det gør dig langsommere. Og det tager energi fra det arbejde, der rent faktisk betyder noget - det arbejde, du nyder, det arbejde, dine kunder regner med.

Den gode nyhed? Der er en meget nemmere måde. Du kan lade folk booke og betale i et enkelt trin. Ingen opfølgning. Ingen besværlige betalingspåmindelser. Bare ren, øjeblikkelig booking og betaling på ét sted.

En renere måde at booke og blive betalt på

Forestil dig dette. Din kunde vælger et tidspunkt, der passer dem, betaler dig på stedet, og mødet bliver lagt ind i din kalender. Det er det hele. Ingen påmindelsesmails. Ingen sene betalinger. Ingen "Kan jeg betale dig senere?"

Med Doodle og Stripe er dette nu din nye normal.

Du kan forbinde Stripe til din Doodle-konto og tilbyde betalte bookinger via din bookingside eller 1:1-invitationer. Kunderne vælger et tidspunkt, betaler med det samme, og så er du klar. Det er enkelt, smidigt og sparer dig for at sende endnu en faktura.

Hvorfor dette er vigtigt for din virksomhed

Lad os være ærlige: Jo færre trin, jo bedre. Her er, hvad denne opsætning giver dig:

Mindre administration . Ikke mere jagten på betalinger eller skrivning af "lige tjekker ind"-mails

Pålidelig indkomst . Kunderne betaler på bookingtidspunktet, ingen overraskelser, ingen løse ender

Flere deltagere . Når folk betaler på forhånd, dukker de op

Intet papirspor . Alt håndteres online, ingen PDF'er eller udskrifter

Hurtigere cash flow . Betaling sker, før opkaldet overhovedet starter

Professionel oplevelse. Det er problemfrit i deres ende og ser poleret ud i din

Doodle og Stripe er begge betroet af millioner, fra Fortune 500 til solostiftere, så dine kunder vil genkende navnene og føle sig trygge ved at trykke på "Betal nu".

Sådan fungerer det

Log ind på Doodle Opret forbindelse til din Stripe-konto (kun én gang, tager et minut) Angiv en pris for din tid på din bookingside eller 1:1-invitationer Del dit link, og lad kunderne klare resten

Det er det hele. Ingen kodning. Ingen indlæringskurve. Bare et bookinglink, der også fungerer som en betalingsside.

Én opsætning, varig effekt

Når du har forbundet Stripe med Doodle, kører det af sig selv. Hver kunde booker, betaler og dukker op, uden at du behøver at følge op på det. Og hver time, du ikke bruger på administration, er en time, du får tilbage til rigtigt arbejde, hvile eller vækst.

Du stoler allerede på Doodle til at planlægge. Lad den nu hjælpe dig med at blive betalt.