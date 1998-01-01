Opret en Doodle

Planlægningssoftware bygget til professionelle tjenester

Lad kunderne booke tid hos dig hurtigt, så du kan fokusere på at levere det, du er bedst til.

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Betroet af konsulenter og kundefokuserede fagfolk fra førende organisationer

Lad kunderne booke når som helst

Tilbyd din tilgængelighed online, så kunderne kan planlægge konsultationer, når det passer bedst for dig og for dem.

Dobbeltbook aldrig

Del flere bookingsider, mens din kalender opdateres øjeblikkeligt for at undgå konflikter.

Brug mere tid på at betjene kunderne

Planlægningen tager få sekunder, så du får mere tid til at fokusere på at levere resultater.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Lavet til alle slags kundemøder

Book konsultationer med det samme

Del din bookingside, så kunderne kan vælge en tid uden at skulle sende e-mails frem og tilbage.

Tilbyd flere servicemuligheder

Lav en liste over sessioner i et tilmeldingsark - fra opdagelsessamtaler til opfølgende anmeldelser - så kunderne kan vælge, hvad de har brug for.

Beskyt fakturerbare timer

Brug Stripe-integrationen til at opkræve betaling, når du booker, og sørg for, at din tid bliver værdsat.

Mødes på tværs af tidszoner

Doodle tilpasser automatisk tilgængeligheden til din kundes lokale tid, så du kan arbejde internationalt uden problemer.

Tilpas dine bookingsider

Tilføj dit logo og dine farver for at få en professionel, kundevendt oplevelse.

Planlæg med dit team

Med Team-planen kan du forbinde flere kalendere, så kunderne kan booke med den rigtige person første gang.

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

Ved at lade kunderne booke online sparer jeg timer hver uge.

GetApp Review

DL

David L.

Virksomhedskonsulent

Uden Doodle skulle jeg klare det hele selv eller hyre nogen til at hjælpe mig.

University of North Texas

JL

Jaclyn L.

Chef for strategi

Fire badges for overholdelse af sikkerhed: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-certificering, et europæisk GDPR-compliance-ikon med en lås og EU-stjerner, et CCPA-compliance-ikon og AICPA SOC-certificering (System and Organization Controls).

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team.

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg indsamle kundeoplysninger før et møde?

Ja, det gør jeg. Tilføj brugerdefinerede spørgsmål til din bookingside for at indhente de oplysninger, du har brug for på forhånd.

Hvordan undgår jeg udeblivelser?

Aktivér automatiske påmindelser, så kunderne husker deres aftale.

Kan jeg tilbyde forskellige priser for forskellige tjenester?

Ja. Opret separate bookingsider med unikke betalingsindstillinger for hver tjeneste.

Kan jeg begrænse, hvor lang tid i forvejen kunderne kan booke?

Ja, sæt deadlines for booking for at undgå ændringer i sidste øjeblik.

Kan jeg brande mine bookinglinks?

Ja. Tilpas med dit logo og dine farver, så de passer til din virksomheds identitet.

Fandt du ikke svaret?

Prøv et planlægningsværktøj, der respekterer din arbejdsgang

Gør det nemt for kunderne at booke - og betale - på få minutter.

Der kræves ikke noget kreditkort.