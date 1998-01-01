Planlægningssoftware bygget til professionelle tjenester
Betroet af konsulenter og kundefokuserede fagfolk fra førende organisationer
Lad kunderne booke når som helst
Tilbyd din tilgængelighed online, så kunderne kan planlægge konsultationer, når det passer bedst for dig og for dem.
Dobbeltbook aldrig
Del flere bookingsider, mens din kalender opdateres øjeblikkeligt for at undgå konflikter.
Brug mere tid på at betjene kunderne
Planlægningen tager få sekunder, så du får mere tid til at fokusere på at levere resultater.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Lavet til alle slags kundemøder
Book konsultationer med det samme
Del din bookingside, så kunderne kan vælge en tid uden at skulle sende e-mails frem og tilbage.
Tilbyd flere servicemuligheder
Lav en liste over sessioner i et tilmeldingsark - fra opdagelsessamtaler til opfølgende anmeldelser - så kunderne kan vælge, hvad de har brug for.
Beskyt fakturerbare timer
Brug Stripe-integrationen til at opkræve betaling, når du booker, og sørg for, at din tid bliver værdsat.
Mødes på tværs af tidszoner
Doodle tilpasser automatisk tilgængeligheden til din kundes lokale tid, så du kan arbejde internationalt uden problemer.
Tilpas dine bookingsider
Tilføj dit logo og dine farver for at få en professionel, kundevendt oplevelse.
Planlæg med dit team
Med Team-planen kan du forbinde flere kalendere, så kunderne kan booke med den rigtige person første gang.
Arbejd med dine yndlingsværktøjer
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350M+ møder planlagt smartere
Ved at lade kunderne booke online sparer jeg timer hver uge.
Uden Doodle skulle jeg klare det hele selv eller hyre nogen til at hjælpe mig.
Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg indsamle kundeoplysninger før et møde?
Ja, det gør jeg. Tilføj brugerdefinerede spørgsmål til din bookingside for at indhente de oplysninger, du har brug for på forhånd.
Hvordan undgår jeg udeblivelser?
Aktivér automatiske påmindelser, så kunderne husker deres aftale.
Kan jeg tilbyde forskellige priser for forskellige tjenester?
Ja. Opret separate bookingsider med unikke betalingsindstillinger for hver tjeneste.
Kan jeg begrænse, hvor lang tid i forvejen kunderne kan booke?
Ja, sæt deadlines for booking for at undgå ændringer i sidste øjeblik.
Kan jeg brande mine bookinglinks?
Ja. Tilpas med dit logo og dine farver, så de passer til din virksomheds identitet.