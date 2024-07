Sådan tilføjer du din bookingside til din LinkedIn-profil

At integrere din Doodle-bookingside med LinkedIn er et smart træk for virksomhedsledere, freelancere og iværksættere. Det forbedrer din professionelle profil og gør det lettere at planlægge møder for potentielle kunder og kontakter.

Her er en trinvis vejledning i, hvordan du tilføjer dit link til Doodle Booking Page til din LinkedIn-profil, uanset om du er premium- eller non-premium-bruger.

Hvorfor tilføje et link til en bookingside til din LinkedIn-profil?

Hvis du tilføjer et link til din Doodle-bookingside til din LinkedIn-profil, kan det forbedre din professionelle tilstedeværelse betydeligt. Det giver besøgende mulighed for nemt at planlægge møder med dig, hvilket strømliner din planlægningsproces og sparer dig tid. Det er især en fordel for professionelle, der har en travl hverdag og gerne vil gøre bookingprocessen så problemfri som muligt.

En trin-for-trin-guide til at tilføje dit Doodle-bookingside-link

Trin 1: Gå til din LinkedIn-profil For at få adgang til din LinkedIn-profil skal du klikke på dit profilbillede i øverste højre hjørne.

Trin 2: Gå ind i redigeringstilstand Klik på blyantikonet ved siden af dit profilbillede for at gå ind i redigeringstilstand.

Trin 3: Tilføj et link til din Doodle-bookingside Rul ned til afsnittet "Kontaktoplysninger", og klik på blyantikonet for at redigere.

For ikke-premium-brugere skal du tilføje URL'en til din Doodle-bookingside i feltet "Website". For bedre synlighed skal du inkludere en klar og professionel linktekst (f.eks. "Planlæg et møde").

For premium-brugere skal du tilføje URL'en til din Doodle-bookingside i feltet "Brugerdefinerede knapper". I stedet for en tekst med en URL vil der blive vist en knap på din profil.

LinkedIn tilbyder flere muligheder for brugerdefinerede knapper, f.eks: Besøg min butik, besøg min hjemmeside, se min portefølje, se min blog, book en aftale og abonner på nyhedsbrev.

Når du har valgt din brugerdefinerede knap og inkluderet dit link, kan din knap ses på din profil, i søgeresultaterne, i beskeder og i dit feed. Trin 4: Gem ændringerne Klik på "Anvend" eller "Gem" for at opdatere din profil med det nye bookinglink.

Du kan tjekke LinkedIns officielle hjælpeside her for en detaljeret reference.

Tips til optimering af dit Doodle-bookingside-link

Brug en klar og professionel linktekst: Sørg for, at den tekst, du bruger, er ligetil og professionel. For eksempel angiver "Planlæg et møde" tydeligt, hvad linket er til.

Hold din Doodle-bookingside opdateret: Opdater jævnligt din tilgængelighed på din Doodle-bookingside for at sikre, at den afspejler din aktuelle tidsplan.

Test linket: Når du har tilføjet det til din LinkedIn-profil, skal du sikre dig, at det leder til den rigtige side og fungerer som forventet.

Forbind dine kalendere: Forbind dine onlinekalendere (Google Calendar, Microsoft Calendar, Apple Calendar) med din Doodle Booking-side. Denne integration er afgørende, da den automatisk udelader utilgængelige tidspunkter og foreslår bedre mødetidspunkter, hvilket giver en problemfri planlægningsoplevelse.

At tilføje et link til din Doodle Booking-side til din LinkedIn-profil er en enkel, men effektiv måde at forbedre din professionelle tilstedeværelse og strømline din planlægningsproces. Ved at følge disse trin kan du gøre det lettere for potentielle kunder og kontakter at planlægge møder med dig, hvilket i sidste ende sparer tid og forbedrer din professionelle effektivitet.