Klar til fjernbetjening
Tilslut Doodle til Zoom, Google Meet eller Webex, og tilføj automatisk videokonferencelinks til alle begivenheder.
Føl dig sikker med professionel fakturering
Med betalinger drevet af Stripe kan du kræve, at kunderne betaler for at booke tid hos dig, hvilket sikrer, at betalingerne er sikre, pålidelige og tilgængelige.
Automatiser din planlægning
Tilslut Doodle til Zapier, og opbyg din egen arbejdsgang med de over 3.000 tilsluttede apps.
Disse værktøjer er fantastiske Doodle holdkammerater
Apple iCloud beta
Planlæg på tværs af alle dine Apple-enheder med en indbygget integration.
Zoom
Tilføj automatisk Zoom-videolinks til virtuelle møder, som du planlægger med Doodle.
Microsoft Teams
Generer konferencelinks automatisk og gør det nemmere at planlægge møder.
Zapier
Med tusindvis af integrationsmuligheder kan du forbinde Doodle med de værktøjer, du bruger.
Google Meet
Tilføj automatisk videolinks til virtuelle møder, som du planlægger med Doodle.
Stripe
Opkræv betalinger, når din tid er booket, for at undgå forsinkede betalinger, aflysninger og udeblivelser.
Microsoft Exchange
Planlæg din dag på den nemme måde ved at tilføje Doodle til din e-mail og kalender.
Google Calendar
Få et klart overblik over din dag, og synkroniser alle dine begivenheder automatisk.
Microsoft Office 365
Bring Doodle til dit kontor, spar tid og arbejd, som du vil.
Webex
Tilføj automatisk videolinks til virtuelle møder, som du planlægger med Doodle.
Apple iCloud beta
Planlæg på tværs af alle dine Apple-enheder med en indbygget integration.
Zoom
Tilføj automatisk Zoom-videolinks til virtuelle møder, som du planlægger med Doodle.
Microsoft Teams
Generer konferencelinks automatisk og gør det nemmere at planlægge møder.
Zapier
Med tusindvis af integrationsmuligheder kan du forbinde Doodle med de værktøjer, du bruger.
Google Meet
Tilføj automatisk videolinks til virtuelle møder, som du planlægger med Doodle.
Stripe
Opkræv betalinger, når din tid er booket, for at undgå forsinkede betalinger, aflysninger og udeblivelser.
Microsoft Exchange
Planlæg din dag på den nemme måde ved at tilføje Doodle til din e-mail og kalender.
Google Calendar
Få et klart overblik over din dag, og synkroniser alle dine begivenheder automatisk.
Microsoft Office 365
Bring Doodle til dit kontor, spar tid og arbejd, som du vil.
Webex
Tilføj automatisk videolinks til virtuelle møder, som du planlægger med Doodle.