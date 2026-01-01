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Den næste store duo - Doodle og dine yndlingsapps

Få mere ud af det hele sammen, uden at øge de generelle omkostninger. Doodle kan integreres problemfrit med dine foretrukne apps og værktøjer.

Intet kreditkort påkrævet

Klar til fjernbetjening

Tilslut Doodle til Zoom, Google Meet eller Webex, og tilføj automatisk videokonferencelinks til alle begivenheder.

Føl dig sikker med professionel fakturering

Med betalinger drevet af Stripe kan du kræve, at kunderne betaler for at booke tid hos dig, hvilket sikrer, at betalingerne er sikre, pålidelige og tilgængelige.

Automatiser din planlægning

Tilslut Doodle til Zapier, og opbyg din egen arbejdsgang med de over 3.000 tilsluttede apps.

Disse værktøjer er fantastiske Doodle holdkammerater

Apple iCloud beta

Planlæg på tværs af alle dine Apple-enheder med en indbygget integration.

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Zoom icon
Zoom

Tilføj automatisk Zoom-videolinks til virtuelle møder, som du planlægger med Doodle.

Microsoft Office Teams small
Microsoft Teams

Generer konferencelinks automatisk og gør det nemmere at planlægge møder.

Zapier Logo
Zapier

Med tusindvis af integrationsmuligheder kan du forbinde Doodle med de værktøjer, du bruger.

Google meet icon
Google Meet

Tilføj automatisk videolinks til virtuelle møder, som du planlægger med Doodle.

Stripe

Opkræv betalinger, når din tid er booket, for at undgå forsinkede betalinger, aflysninger og udeblivelser.

Microsoft Exchange Icon
Microsoft Exchange

Planlæg din dag på den nemme måde ved at tilføje Doodle til din e-mail og kalender.

google calendar icon
Google Calendar

Få et klart overblik over din dag, og synkroniser alle dine begivenheder automatisk.

microsoft office
Microsoft Office 365

Bring Doodle til dit kontor, spar tid og arbejd, som du vil.

Webex

Tilføj automatisk videolinks til virtuelle møder, som du planlægger med Doodle.

Saml dine værktøjer og medarbejdere og skab forudsætningerne for succes.

No credit card required.