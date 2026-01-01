Start en afstemning, så booker du det møde
Med gruppeafstemninger kan du sende folk et sæt gange og se, hvilken der virker bedst for din begivenhed.
Inviter alle
Gruppeafstemninger lever for sig selv. Du skal bare sende en, og alle kan deltage - med eller uden konto.
Spor, hvem der har reageret
Få overblikket med et enkelt blik. Svarer folk ikke? Du kan se det lige her.
Book det
Doodle sender automatisk kalenderinvitationer til alle, der svarer med en e-mail.
Tilføj detaljer
Forbered dine deltagere til hvert møde med dagsorden, sted og meget mere.
Inviter alle
Gruppeafstemninger lever for sig selv. Du skal bare sende en, og alle kan deltage - med eller uden konto.
Spor, hvem der har reageret
Få overblikket med et enkelt blik. Svarer folk ikke? Du kan se det lige her.
Book det
Doodle sender automatisk kalenderinvitationer til alle, der svarer med en e-mail.
Tilføj detaljer
Forbered dine deltagere til hvert møde med dagsorden, sted og meget mere.
Let at oprette. Let at få svar.
Lav en afstemning, send den, og få svar på få minutter. Booking er så enkelt som det kan være.
Få det booket med deadlines og påmindelser
Få de stædige respondenter til at holde sig i skak. Slå automatiske påmindelser til, eller sæt en deadline for at sikre, at du får alles foretrukne tidspunkter.
Gør hvert møde til en succes
Automatiske videokonferencelinks, kalenderinvitationer til alle deltagere og meget mere. Med Doodle er alle møder klar til at starte helt rigtigt.
Virksomheder bruger Doodle til alle deres behov for planlægning.
Hver Doodle-afstemning sparer mig for en time. Det er stort, når man planlægger 20 events om måneden.
Den hurtigste måde at booke arbejdsmøder på
Med gruppeafstemninger er planlægningen hurtigt overstået.
Du skal jonglere med den store dagsorden, ikke med deres overfyldte skemaer.
Den frem og tilbage-vending stopper her
Med Doodle:
Send én e-mail eller besked, og få alle svar fra alle på ét sted.
Uden Doodle:
Send 30 e-mails, der foreslår gange, og gå tabt i forsøget på at indsamle svar.