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Lav en ny Doodle

Brug Doodle til hurtigt at finde det perfekte tidspunkt for dit næste gode samarbejde.

Varighed

De rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt. Hver gang.

Start en afstemning, så booker du det møde

Med gruppeafstemninger kan du sende folk et sæt gange og se, hvilken der virker bedst for din begivenhed.

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Inviter alle

Gruppeafstemninger lever for sig selv. Du skal bare sende en, og alle kan deltage - med eller uden konto.

Track who's responded
Spor, hvem der har reageret

Få overblikket med et enkelt blik. Svarer folk ikke? Du kan se det lige her.

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Book det

Doodle sender automatisk kalenderinvitationer til alle, der svarer med en e-mail.

Add details icon
Tilføj detaljer

Forbered dine deltagere til hvert møde med dagsorden, sted og meget mere.

Let at oprette. Let at få svar.

Lav en afstemning, send den, og få svar på få minutter. Booking er så enkelt som det kan være.

Få det booket med deadlines og påmindelser

Få de stædige respondenter til at holde sig i skak. Slå automatiske påmindelser til, eller sæt en deadline for at sikre, at du får alles foretrukne tidspunkter.

Gør hvert møde til en succes

Automatiske videokonferencelinks, kalenderinvitationer til alle deltagere og meget mere. Med Doodle er alle møder klar til at starte helt rigtigt.

Virksomheder bruger Doodle til alle deres behov for planlægning.

Hver Doodle-afstemning sparer mig for en time. Det er stort, når man planlægger 20 events om måneden.
Michael D
Michael DEjer og ledelsescoach, den private sektor

Den hurtigste måde at booke arbejdsmøder på

Med gruppeafstemninger er planlægningen hurtigt overstået.

Du skal jonglere med den store dagsorden, ikke med deres overfyldte skemaer.

Den frem og tilbage-vending stopper her

Med Doodle:

Send én e-mail eller besked, og få alle svar fra alle på ét sted.

Uden Doodle:

Send 30 e-mails, der foreslår gange, og gå tabt i forsøget på at indsamle svar.

Book dit næste arbejdsmøde på få minutter

Opret din første gruppeafstemning på få minutter, og få det produktive arbejde i gang.

Der kræves intet kreditkort.