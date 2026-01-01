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Din virksomhed er beskyttet med sikkerhed på virksomhedsniveau

Uanset om det drejer sig om dine data, dit privatliv eller tilliden til os, er vi fast besluttet på at fremtidssikre vores sikkerhedsprotokoller og yde dig den bedst mulige service.

Datasikkerhed hos Doodle

Udviklet i Schweiz, betroet overalt

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System- og organisationskontroller (SOC)

Doodle har med succes gennemført sin SOC 2 Type II-revision og MSP Verify-programmet. SOC 2-rapporten omhandler de kontrolforanstaltninger, der er relevante i forhold til AICPA’s Trust Services-kriterier for sikkerhed, tilgængelighed, behandlingsintegritet, fortrolighed og privatlivsbeskyttelse.

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Cyber Verify niveau 3

Vigtige områder inden for driften af vores cloudtjenester, herunder databeskyttelse, netværkssikkerhed, tilgængelighed og oppetid, beredskabsplaner, skalerbarhed og overholdelse af lovgivningen, er blevet revideret og fundet i overensstemmelse med branchens regler.

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I overensstemmelse med GDPR

Vores databeskyttelsesansvarlige og vores team for forretningsoplysninger sørger for, at vi har de nødvendige værktøjer og processer på plads til at beskytte dine data og dit privatliv.

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I overensstemmelse med CCPA

Vi giver indbyggere i Californien kontrol over deres personoplysninger, herunder retten til at få adgang til, slette eller fravælge salg af deres oplysninger, i overensstemmelse med California Consumer Privacy Act.

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I overensstemmelse med HIPAA

Når der er tale om sundhedsoplysninger, opfylder vores sikkerhedsforanstaltninger HIPAA-standarderne for beskyttelse af privatlivet og sikkerheden omkring disse data.

SÅDAN FUNGERER DET

Sådan beskytter vi dine data

  • Kryptering under overførsel

    Når dine data overføres, beskyttes de ved hjælp af TLS 1.2 (eller nyere) med SHA-256 og RSA-kryptering.

  • Kryptering ved lagring

    Når dine data ligger lagret, opbevares de hos Amazon Web Services (AWS), som bruger en række værktøjer til at holde dine oplysninger sikre.

  • Netværkssikkerhed

    Vores cloud-infrastruktur er beskyttet af Cloudflare for at sikre tilgængelighed og beskyttelse mod avancerede internettrusler.

  • Dataadgang

    Alle dine data tilhører 100 procent dig. Det betyder, at vi ikke sletter dem uden først at informere dig om det.  

  • Ejerskab af data

    Alle dine data ejes 100 procent af dig. Det betyder, at vi ikke sletter dem uden først at informere dig.

  • Databeskyttelse

    Dine oplysninger bruges udelukkende til, at vi kan levere de tjenester, du har brug for. Vi sælger dem ikke til tredjeparter. Læs mere her.

  • Arkitektur

    Vi hoster vores tjenester ved hjælp af Amazon Web Services (AWS)-infrastrukturen med sikre datacentre i Republikken Irland og i hele EU.

  • Håndtering af sårbarheder

    Vi overvåger løbende vores tjenester og installerer de nyeste sikkerhedsopdateringer. Vi gennemfører regelmæssigt penetrationstest udført af pålidelige eksterne leverandører.

  • Ændringsproces

    Vores produktionsmiljø er underlagt en streng styringsproces, der kræver formel godkendelse på højeste niveau. 

  • Organisation

    Vores databeskyttelsesansvarlige sikrer, at der følges en grundigt afprøvet proces med klare kommunikationsveje til den øverste ledelse.

  • Data fra tredjeparter

    Oplysninger fra tredjeparter, såsom kalenderdata, sikres via en OAuth2-protokol, som brugerne til enhver tid kan tilbagekalde. 

  • Adgangskoder

    Doodle-brugernes adgangskoder beskyttes ved hjælp af saltede adgangskode-hashværdier, hvilket giver øget sikkerhed.

  • Leverandører

    Alle vores leverandører og underleverandører gennemgår en grundig baggrundskontrol. De skal overholde vores strenge sikkerhedsprocedurer.

  • Medarbejdere

    Alle vores medarbejdere gennemgår en omfattende sikkerhedsuddannelse for at sikre, at dine data og dit privatliv altid er beskyttet.   

  • Fortrolighed

    Alle vores medarbejdere og underleverandører skal underskrive en fortrolighedsaftale. Dette beskytter dine data og dit privatliv.

Dine data. Beskyttet.

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