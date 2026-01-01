Din virksomhed er beskyttet med sikkerhed på virksomhedsniveau
Uanset om det drejer sig om dine data, dit privatliv eller tilliden til os, er vi fast besluttet på at fremtidssikre vores sikkerhedsprotokoller og yde dig den bedst mulige service.
Datasikkerhed hos Doodle
Udviklet i Schweiz, betroet overalt
System- og organisationskontroller (SOC)
Doodle har med succes gennemført sin SOC 2 Type II-revision og MSP Verify-programmet. SOC 2-rapporten omhandler de kontrolforanstaltninger, der er relevante i forhold til AICPA’s Trust Services-kriterier for sikkerhed, tilgængelighed, behandlingsintegritet, fortrolighed og privatlivsbeskyttelse.
Cyber Verify niveau 3
Vigtige områder inden for driften af vores cloudtjenester, herunder databeskyttelse, netværkssikkerhed, tilgængelighed og oppetid, beredskabsplaner, skalerbarhed og overholdelse af lovgivningen, er blevet revideret og fundet i overensstemmelse med branchens regler.
I overensstemmelse med GDPR
Vores databeskyttelsesansvarlige og vores team for forretningsoplysninger sørger for, at vi har de nødvendige værktøjer og processer på plads til at beskytte dine data og dit privatliv.
I overensstemmelse med CCPA
Vi giver indbyggere i Californien kontrol over deres personoplysninger, herunder retten til at få adgang til, slette eller fravælge salg af deres oplysninger, i overensstemmelse med California Consumer Privacy Act.
I overensstemmelse med HIPAA
Når der er tale om sundhedsoplysninger, opfylder vores sikkerhedsforanstaltninger HIPAA-standarderne for beskyttelse af privatlivet og sikkerheden omkring disse data.
SÅDAN FUNGERER DET
Sådan beskytter vi dine data
Kryptering under overførsel
Når dine data overføres, beskyttes de ved hjælp af TLS 1.2 (eller nyere) med SHA-256 og RSA-kryptering.
Kryptering ved lagring
Når dine data ligger lagret, opbevares de hos Amazon Web Services (AWS), som bruger en række værktøjer til at holde dine oplysninger sikre.
Netværkssikkerhed
Vores cloud-infrastruktur er beskyttet af Cloudflare for at sikre tilgængelighed og beskyttelse mod avancerede internettrusler.
Dataadgang
Alle dine data tilhører 100 procent dig. Det betyder, at vi ikke sletter dem uden først at informere dig om det.
Ejerskab af data
Alle dine data ejes 100 procent af dig. Det betyder, at vi ikke sletter dem uden først at informere dig.
Databeskyttelse
Dine oplysninger bruges udelukkende til, at vi kan levere de tjenester, du har brug for. Vi sælger dem ikke til tredjeparter. Læs mere her.
Arkitektur
Vi hoster vores tjenester ved hjælp af Amazon Web Services (AWS)-infrastrukturen med sikre datacentre i Republikken Irland og i hele EU.
Håndtering af sårbarheder
Vi overvåger løbende vores tjenester og installerer de nyeste sikkerhedsopdateringer. Vi gennemfører regelmæssigt penetrationstest udført af pålidelige eksterne leverandører.
Ændringsproces
Vores produktionsmiljø er underlagt en streng styringsproces, der kræver formel godkendelse på højeste niveau.
Organisation
Vores databeskyttelsesansvarlige sikrer, at der følges en grundigt afprøvet proces med klare kommunikationsveje til den øverste ledelse.
Data fra tredjeparter
Oplysninger fra tredjeparter, såsom kalenderdata, sikres via en OAuth2-protokol, som brugerne til enhver tid kan tilbagekalde.
Adgangskoder
Doodle-brugernes adgangskoder beskyttes ved hjælp af saltede adgangskode-hashværdier, hvilket giver øget sikkerhed.
Leverandører
Alle vores leverandører og underleverandører gennemgår en grundig baggrundskontrol. De skal overholde vores strenge sikkerhedsprocedurer.
Medarbejdere
Alle vores medarbejdere gennemgår en omfattende sikkerhedsuddannelse for at sikre, at dine data og dit privatliv altid er beskyttet.
Fortrolighed
Alle vores medarbejdere og underleverandører skal underskrive en fortrolighedsaftale. Dette beskytter dine data og dit privatliv.
Dine data. Beskyttet.
Opret din Doodle-konto med visheden om, at dine oplysninger er sikre.