Send den én gang. Så er det booket.
Med Doodle
Vælg dine tidspunkter, og lad personen vælge det, der passer bedst.
Uden Doodle
Send 30 e-mails med forskellige muligheder, og glem at følge op, når der bliver reserveret en tid.
SÅDAN FUNGERER DET
Gør det nemt at mødes
Doodle sparer dig for alt det frem og tilbage, når du skal finde et tidspunkt, hvor I kan mødes. Det betyder mere produktive møder.
1. Send en 1:1 til hvem som helst
De behøver ikke at tilmelde sig eller oprette en Doodle-konto. Du skal blot oprette den og sende den videre til din mødepartner.
2. Sammenlign tiderne
Forbind din kalender, og se din ledige tid direkte i Doodle.
3. Indtast oplysningerne
Forbered deltagerne til hvert møde med dagsorden, mødested og meget mere.
4. Book det
Doodle sender automatisk kalenderinvitationer til alle, der svarer via e-mail.
FUNKTIONER
Større kontrol over din tid
Sæt en stopper for dobbeltbookinger
Hvis din kalender bliver fyldt op i løbet af et foreslået tidsrum, fjerner Doodle automatisk forslaget, så du slipper for unødvendig frem-og-tilbage-korrespondance.
Find et tidspunkt og få betaling for det
Opkræv automatisk betaling fra folk, når de booker 1:1-tid hos dig. Betalingerne er sikre, pålidelige og tilgængelige overalt med Stripe.
Planlæg det med frister og påmindelser
Få styr på de genstridige respondenter. Aktiver automatiske påmindelser eller fastsæt en frist for at sikre, at du får alle deltagernes foretrukne tidspunkter.
Sørg for, at hvert møde bliver en succes
Automatiske links til videomøder, kalenderinvitationer til alle deltagere og meget mere. Med Doodle er hvert møde klar til at komme godt i gang.
Ved at bruge Doodle 1:1 har laboratorieholdet været i stand til at spare en betydelig mængde tid (i nogle tilfælde en hel måned) ved at planlægge hundredvis af inspektioner på få minutter.
ANVENDELSE
Doodle 1:1'er til alle dine arbejds-1:1'er
Det er en vinderformel. Start det næste store samarbejde uanset dit arbejdsområde.
Mød kandidaterne hurtigere, og hold fast i dit eget arbejdsforløb.
Datasikkerhed hos Doodle
Privatlivsbeskyttelse og sikkerhed udviklet til virksomheder
Nogle af de største virksomheder på markedet stoler på og benytter sig af Doodle til planlægning
Din kalender forbliver privat
Vi gemmer aldrig data fra dine kalendere på vores servere.
Cyber Verify niveau 3
AWS er certificeret i henhold til strenge, internationalt anerkendte standarder og retningslinjer.
Cloudflare-sikkerhed
Doodle bruger Cloudflare for at få et ekstra lag af DoS-beskyttelse.
Der er en nemmere måde at planlægge på
Få planlægningen ud af verden, så I kan koncentrere jer om at arbejde sammen.