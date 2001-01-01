Opret en Doodle

Enkel og sikker planlægning for sundhedspersonale

Hjælp kunderne med nemt at booke tid, så du kan bruge mere tid på at hjælpe dem med at trives.

a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Bruges af wellness-udbydere og sundhedsprofessionelle fra toporganisationer over hele verden

Nem booking for patienter og klienter

Lad patienter eller kunder planlægge aftaler online uden at skulle vente i kø eller sende flere beskeder.

Et værktøj til alle slags møder

Administrer alle dine bookinger på ét sted, lige fra en-til-en konsultationer til personalemøder og opfølgende opkald. Uanset om du er privatpraktiserende eller en del af en stor klinik, er der ingen grund til at springe mellem forskellige værktøjer.

Seriøs omkring privatlivets fred

Ingen personlige sundhedsoplysninger deles, og adgangen er fuldt ud tilladelsesbaseret. Det er sikker planlægning, der passer til moderne lægeholds behov.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Lavet til alle måder, du plejer klienter på

Gør booking ubesværet

Del din bookingside, så kunderne kan se din tilgængelighed og booke med få klik.

Tilbyd flere sessionstyper

Skriv private sessioner, gruppeklasser eller workshops på et tilmeldingsark, så kunderne kan vælge, hvad der passer dem.

Beskyt kundernes data

Kun tilgængelighed deles - personlige oplysninger og kundeoplysninger forbliver private og sikre.

Reducer antallet af udeblivelser

Automatiske påmindelser hjælper klienterne med at huske aftaler, hvilket forbedrer fremmøde og konsistens.

Tilpas dine bookingsider

Tilføj din praksis' navn, logo og farver for at få en poleret, professionel bookingoplevelse.

Understøtter flere udbydere

Med Team-planen kan du linke kalendere for alle behandlere, så kunderne kan booke den rigtige behandler direkte.

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

Patienterne booker uden at ringe, og påmindelser sikrer færre udeblivelser.

Capterra Review

ER

Emily R.

Klinikchef

Jeg kan booke et møde for 12 sundhedsledere på 20 minutter med et enkelt link.

Community Health

NL

Nasdaq L.

Administrativ assistent

Doodle har altid været den nemmeste måde at spørge potentielle deltagere på, når man planlægger et gruppemøde.

RP

Rachel P

Fysioterapeut og ejer

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team.

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg indsamle kundeoplysninger før aftalen?

Ja, det kan du. Tilføj brugerdefinerede spørgsmål til din bookingside om f.eks. mål, præferencer eller sygehistorie.

Hvordan sikrer jeg, at kundedata forbliver private?

Kun dine ledige tider deles - personlige kalenderoplysninger og klientsvar holdes sikre.

Kan jeg tilbyde tilbagevendende sessioner?

Ja. Indstil tilbagevendende tilgængelighed, så kunderne kan booke aftaler hver uge, hver anden uge eller hver måned.

Kan jeg begrænse gruppestørrelser?

Ja. Sæt en pladsgrænse i dit tilmeldingsark, så klasserne ikke overskrider din foretrukne kapacitet.

Kan jeg tilpasse udseendet af min bookingside?

Ja, det er det. Tilføj dine brandfarver og dit logo for at skabe en ensartet og troværdig oplevelse for kunderne.

Fandt du ikke svaret?

Prøv et planlægningsværktøj lavet til dem, der ikke har tid til at spilde.

Gør det nemt at booke, og hold kundedata private, så du kan bruge mere tid på dine kunder og ikke på din kalender.

Der kræves ikke noget kreditkort.