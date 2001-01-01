Enkel og sikker planlægning for sundhedspersonale
Bruges af wellness-udbydere og sundhedsprofessionelle fra toporganisationer over hele verden
Nem booking for patienter og klienter
Lad patienter eller kunder planlægge aftaler online uden at skulle vente i kø eller sende flere beskeder.
Et værktøj til alle slags møder
Administrer alle dine bookinger på ét sted, lige fra en-til-en konsultationer til personalemøder og opfølgende opkald. Uanset om du er privatpraktiserende eller en del af en stor klinik, er der ingen grund til at springe mellem forskellige værktøjer.
Seriøs omkring privatlivets fred
Ingen personlige sundhedsoplysninger deles, og adgangen er fuldt ud tilladelsesbaseret. Det er sikker planlægning, der passer til moderne lægeholds behov.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Lavet til alle måder, du plejer klienter på
Gør booking ubesværet
Del din bookingside, så kunderne kan se din tilgængelighed og booke med få klik.
Tilbyd flere sessionstyper
Skriv private sessioner, gruppeklasser eller workshops på et tilmeldingsark, så kunderne kan vælge, hvad der passer dem.
Beskyt kundernes data
Kun tilgængelighed deles - personlige oplysninger og kundeoplysninger forbliver private og sikre.
Reducer antallet af udeblivelser
Automatiske påmindelser hjælper klienterne med at huske aftaler, hvilket forbedrer fremmøde og konsistens.
Tilpas dine bookingsider
Tilføj din praksis' navn, logo og farver for at få en poleret, professionel bookingoplevelse.
Understøtter flere udbydere
Med Team-planen kan du linke kalendere for alle behandlere, så kunderne kan booke den rigtige behandler direkte.
Arbejd med dine yndlingsværktøjer
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350M+ møder planlagt smartere
Patienterne booker uden at ringe, og påmindelser sikrer færre udeblivelser.
Jeg kan booke et møde for 12 sundhedsledere på 20 minutter med et enkelt link.
Doodle har altid været den nemmeste måde at spørge potentielle deltagere på, når man planlægger et gruppemøde.
Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg indsamle kundeoplysninger før aftalen?
Ja, det kan du. Tilføj brugerdefinerede spørgsmål til din bookingside om f.eks. mål, præferencer eller sygehistorie.
Hvordan sikrer jeg, at kundedata forbliver private?
Kun dine ledige tider deles - personlige kalenderoplysninger og klientsvar holdes sikre.
Kan jeg tilbyde tilbagevendende sessioner?
Ja. Indstil tilbagevendende tilgængelighed, så kunderne kan booke aftaler hver uge, hver anden uge eller hver måned.
Kan jeg begrænse gruppestørrelser?
Ja. Sæt en pladsgrænse i dit tilmeldingsark, så klasserne ikke overskrider din foretrukne kapacitet.
Kan jeg tilpasse udseendet af min bookingside?
Ja, det er det. Tilføj dine brandfarver og dit logo for at skabe en ensartet og troværdig oplevelse for kunderne.