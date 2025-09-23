Sådan opretter du bookingsider til kundeindtag

Opret en Doodle

Read Time: 3 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Opdateret: 23. sep. 2025

Table of Contents

    Hvis det føles uoverskueligt at tage imod opkald, er du ikke alene. Med e-mails frem og tilbage, udeblivelser og uklare forventninger er det nemt at miste tid og energi, før du overhovedet har talt med en kunde.

    Derfor er din indtagelsesproces vigtig, og derfor kan din bookingside gøre det tunge arbejde for dig.

    Med Doodle tager det kun få minutter at oprette en ren, branded og hjælpsom bookingside til nye kunder. Det er enkelt, intuitivt og fungerer uden et betalt abonnement - så du kan begynde at give et godt førstehåndsindtryk uden ekstra omkostninger.

    Se her, hvordan du opbygger en indgangsoplevelse, der er professionel, effektiv og nem for alle.

    Intet kreditkort påkrævet

    1. Få din første kontakt til at føles ubesværet

    Nye klienter er ofte nervøse eller usikre. En forvirrende planlægningsproces hjælper ikke. Din bookingside er deres første møde med dig - så lad os gøre det nemt.

    En gennemtænkt opsat side signalerer:

    • Du er organiseret

    • Du værdsætter deres tid

    • Du er nem at arbejde sammen med

    Med Doodle har du ikke brug for tekniske færdigheder eller flere værktøjer. Et enkelt link erstatter lange e-mailkæder og sidste øjebliks-omlægninger - og giver jer begge ro i sindet fra starten.

    2. Byg en dedikeret bookingside til nye kunder

    Send ikke nye kunder til din generelle tilgængelighed. Opret i stedet en bookingside kun til nye kunder. Det hjælper dig med at styre forventningerne og skræddersy flowet til folk, der møder dig for første gang.

    Sådan sætter du den op:

    • Gå til dit Doodle-dashboard og opret en bookingside

    • Giv sessionen et indbydende navn som "Introopkald", "Velkomstopkald " eller "Indledende konsultation".

    • Vælg en kort sessionsvarighed, 15 eller 30 minutter er ideelt

    Brug beskrivelsen af sessionen til at fortælle dem, hvad de kan forvente: "Dette er en kort introsession for at lære hinanden at kende og undersøge, om vi passer godt sammen."

    Det slår tonen an og fjerner usikkerheden, før opkaldet overhovedet begynder.

    3. Tilføj din tilgængelighed og beskyt din tid

    Du behøver ikke at åbne hele din kalender. Begræns, hvornår og hvor ofte du tager imod optagelsesopkald for at holde fokus og energi.

    I indstillingerne på din bookingside:

    • Indstil tilgængelighedsvinduer kun for disse sessioner (f.eks. mandag og onsdag morgen)

    • Tilføj buffere før og efter - så du kan forberede dig, slappe af eller tage noter

    • Brug grænser til at kontrollere, hvor mange indtag du tillader pr. dag eller uge

    Doodle gør det nemt at opbygge et skema, der fungerer for dig og passer til dit liv.

    4. Brand din bookingside for at opbygge tillid

    Din bookingside skal afspejle, hvem du er, og hvad du tilbyder. Med Doodles førsteklasses personaliseringsmuligheder kan du gøre din side til din helt egen og hjælpe klienter med at føle sig trygge, før de overhovedet har talt med dig.

    Tilpas:

    • Dit logo eller profilbillede

    • Dit navn, din professionelle titel og dit ekspertiseområde

    • En varm, kort beskrivelse af sessionen

    • Din brandfarve (eller vælg blot noget roligt og professionelt)

    Disse små detaljer hjælper din side med at skille sig ud fra generiske planlæggere og giver kunderne en fornemmelse af, hvem de møder.

    5. Stil de rigtige spørgsmål, men hold det let

    Doodle indsamler automatisk kundens navn og e-mail under bookingen - det er ikke nødvendigt at spørge igen.

    Brug i stedet brugerdefinerede spørgsmål til at indsamle nyttig kontekst, f.eks:

    • "Hvad vil du gerne fokusere på i vores første session?"

    • "Har du arbejdet med nogen inden for dette område før?"

    • "Er der noget, du gerne vil have, jeg skal vide, før vi mødes?"

    Hold det samtaleagtigt og valgfrit. Dette er ikke stedet for detaljerede medicinske eller juridiske formularer. Du viser bare, at du bekymrer dig nok til at forberede dig.

    Pro tip: Et gennemtænkt spørgsmål kan sætte gang i en bedre første samtale. Du kan f.eks. spørge: "Hvad har jeg brug for at vide til vores første møde for at hjælpe dig med at føle dig godt tilpas?"

    6. Synkroniser din kalender og send påmindelser

    Når din bookingside er sat op, skal du forbinde din eksisterende kalender for at undgå dobbeltbookinger eller forvirring.

    Doodle understøtter:

    • Google Kalender

    • Microsoft Outlook

    • Indbyggede påmindelser til både dig og kunden

    Det sikrer, at alle kommer til tiden og med de rette forventninger. Ingen ekstra trin er nødvendige.

    7. Valgfrit, men effektivt: Opkræv betaling på forhånd

    Hvis du opkræver betaling for optagelsessamtaler - selv et lille beløb - kan det at forbinde Stripe til din bookingside hjælpe med at reducere udeblivelser og skabe engagement fra starten.

    Fordele:

    • Kunderne betaler, når de booker

    • Du springer fakturaopfølgninger over

    • Seriøse kunder er mere tilbøjelige til at følge op

    Dette er især nyttigt for professionelle, der tilbyder coaching, rådgivning eller terapi, hvor tiden er både værdifuld og begrænset.

    Lad din bookingside gøre onboarding for dig

    Når din bookingside er live, kører den af sig selv:

    • Ingen e-mails frem og tilbage

    • Ingen kalenderforvirring

    • Ingen overvældende administration

    • Ingen forpassede muligheder

    • Ingen grund til at jagte bekræftelser

    Nye kunder får en glat, professionel første oplevelse. Du bevarer kontrollen over din tid og kan fokusere din energi på det, der betyder mest. Du kan dele linket til din bookingside, uanset hvor dine kunder allerede er, så det bliver nemt og tilgængeligt at planlægge.

    Gode steder at dele dit link til bookingsiden:

    Hvor skal du dele det?

    Hvorfor det virker

    E-mailsignatur og nyhedsbreve

    Vises i alle beskeder - passiv promovering gjort nemt

    Din virksomheds hjemmeside (kontakt-/servicesiden)

    Hjælper besøgende med at handle med det samme uden at sende dig en e-mail

    LinkedIn-bio eller Instagram-profil

    Omdanner profiltrafik til bookinger med et enkelt tryk

    Onboarding-mails eller velkomstdokumenter til kunder

    Gør det næste skridt klart og nemt for nye kunder

    DM'er eller chatværktøjer (WhatsApp, SMS, Slack)

    Perfekt til afslappet planlægning i igangværende samtaler

    Onlinefællesskaber eller fora

    Når ud til potentielle kunder, hvor de allerede bruger tid

    Opsæt din bookingside til klientindtag i dag, og lad Doodle håndtere planlægningen, så du kan holde fokus på de mennesker, der betyder noget.

    Intet kreditkort påkrævet

