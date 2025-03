Limara er Digital Optimization Specialist hos Doodle, hvor hun bruger 18 års erfaring inden for online business til at forbedre digitale oplevelser. Hun brænder for AI og automatisering og mener, at planlægning er det ultimative life hack, for hvem elsker ikke at få tid til de sjove ting?

Hun holder sig på forkant med de nyeste trends - især dem, der gør det daglige arbejde mere effektivt. Uden for Doodle elsker hun at lave mad og finde de bedste hjemmelavede opskrifter.