Sådan prissætter du dine betalte aftaler

Før du overvejer, hvad du skal tage, skal du vide, hvad hver aftale faktisk koster dig. Det omfatter selvfølgelig din tid, men også de mindre indlysende ting: værktøjer, software, internet, forberedelser, administration og endda lejlighedsvis udeblivelse.

Bruger du 15 minutter på at forberede dig før hver session? Betaler du for et planlægningsværktøj, en hostingplatform eller materialer? Disse omkostninger løber op.

Tænk på det sådan her: Hvis en session på 30 minutter kræver en times reel indsats, skal din prissætning afspejle det. Ellers taber du penge uden at være klar over det.

Se på, hvad andre tager for det

Du behøver ikke at matche dine konkurrenter, men det hjælper at vide, hvor du befinder dig på markedet. Tjek, hvad andre i din niche eller branche tager for det. Tilbyder du mere hands-on support? Har du mere erfaring eller flere kvalifikationer? Det kan retfærdiggøre en højere pris.

Men vær ærlig. Hvis du lige er begyndt, kan en lidt lavere pris hjælpe dig med at få fodfæste. Hvis du er veletableret med en loyal base, er dine kunder måske villige til at betale mere, fordi de stoler på den værdi, du giver.

Prisfastsættelse handler aldrig kun om, hvad andre tager. Det handler om, hvordan din service kan sammenlignes, og hvilken type kunde du henvender dig til.

Beslut dig for en prismodel, der virker

Der er ikke én rigtig måde at prissætte din tid på. Du kan tage betaling pr. time, pr. session, tilbyde pakker eller bundter eller endda abonnementsordninger for faste kunder.

Timepriser er enkle og fleksible, men de kan føles vage for kunderne. Faste gebyrer er lettere at forstå på forhånd. Bundter eller sessionspakker kan skabe loyalitet og reducere antallet af aflysninger.

Det vigtigste er, at prisstrukturen føles fair, klar og nem at forklare. Forvirrede kunder bliver ofte ikke-kunder.

Gør plads til sæsonudsving

Ikke alle årets uger er ens. Nogle perioder er langsommere, andre er tætpakkede. Overvej at tilbyde kampagnepriser i traditionelt langsommere sæsoner eller at hæve dine priser en smule i de travleste perioder.

Hvis du f.eks. er underviser, vil du måske synes, at sommeren er mere stille og efteråret overvældende. Hvis du arbejder med økonomi, kan skattesæsonen være din højsæson.

Du kan endda køre med tidsbegrænsede priser omkring ting som Black Friday eller skolestart. Disse øjeblikke giver folk en grund til at booke nu i stedet for senere.

Tilbyd belønninger til tilbagevendende kunder

Faste kunder er guld værd. Behandl dem på den måde. At tilbyde dem en særlig pris eller en lejlighedsvis bonus kan gøre en stor forskel. Det kan være en lavere pris for tilbagevendende aftaler, en pakke med rabat eller endda noget så enkelt som en gratis session efter hver femte betalte session.

Det handler ikke om at undervurdere din tid. Det handler om at vise påskønnelse og opbygge langsigtede relationer, der holder din kalender fuld.

Brug rabatter, hvor de giver mening

Rabatter handler ikke kun om at være generøs. De er et værktøj. Måske tilbyder du reducerede priser til studerende, nonprofitorganisationer eller førstegangskunder. Måske henviser en mangeårig kunde en ny, og du giver dem begge en prisreduktion.

Bare sørg for, at du stadig dækker dine omkostninger. Hvis du giver for store rabatter eller for ofte, holder det op med at være specielt og begynder at skade din indtjening.

Og vær bevidst om det. En klar, begrænset rabat med et formål er langt mere effektiv end en vag eller åben rabat.

Juster baseret på hvem og hvor

Beliggenhed betyder stadig noget, selv i en fjern verden. En person, der booker fra en by med høje omkostninger, forventer måske andre priser end en person i en lille by. Tech-grundlæggere har måske andre forventninger end non-profit-ledere.

Det er okay at have fleksible prisniveauer, især hvis du arbejder på tværs af brancher eller geografiske områder. Bare vær åben om, hvordan det fungerer, så kunderne ikke føler, at priserne er vilkårlige.

Dette kan også gælde for den type arbejde, du udfører. En coachingsession for en startup-grundlægger kan prissættes anderledes end en session for en studerende. Begge dele er værdifulde, men konteksten betyder noget.

Revurder din prissætning regelmæssigt

Din prissætning bør ikke være fastlåst for evigt. Efterhånden som dine færdigheder vokser, dit omdømme opbygges, og inflationen sniger sig ind, bør dine priser afspejle det.

Lav et regelmæssigt check-in - måske hver 6. måned - for at se på dine priser og spørge: Fungerer det her stadig for mig? Er det nemt for folk at booke, eller holder de sig tilbage? Har du mere travlt end nogensinde, eller har du svært ved at fylde din kalender?

Vær ikke bange for at hæve dine priser, især hvis du har tilføjet ny værdi eller nye værktøjer til din service. Du skal bare kommunikere klart og tydeligt, give folk et lille varsel og stå ved kvaliteten af dit arbejde.

