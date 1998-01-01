Enkel planlægning for tekniske teams
Bruges af ingeniører, produktteams og udviklere i førende teknologimiljøer
Mødes uden at bryde dit flow
Planlæg sprintgennemgange, kundedemoer eller hurtige synkroniseringer uden at forstyrre det grundlæggende arbejde.
Koordiner på tværs af tidszoner
Doodle håndterer automatisk global planlægning, så distribuerede teams nemt kan mødes.
Hold det hele samlet på ét sted
Et link indeholder dine mødeoplysninger, invitationer og opdateringer. Se alt i et enkelt dashboard - slut med at rode i indbakken.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Lavet til alle måder, tech-teams arbejder på
Planlæg sprint-retros og -gennemgange
Brug en gruppeafstemning til at fastsætte et tidspunkt, der fungerer for hele udviklingsteamet, før sprinten slutter.
Book 1:1 kodeanmeldelser
Del din bookingside, så dine holdkammerater kan få en plads uden at afbryde dit flow.
Koordiner på tværs af tidszoner
Doodle tilpasser sig automatisk hver persons lokale tid, så distribuerede teams kan mødes uden sene natlige opkald.
Kør demoer for interessenter
Tilbyd flere demo-slots i et tilmeldingsark, så produktchefer, designere og QA kan deltage, når det passer dem.
Hold kalendere private
Tilslut Google, Outlook eller iCloud - kun din tilgængelighed deles, ikke din fulde tidsplan.
Brand dine bookingsider
Tilføj dit teams logo og farver for at få et professionelt præg, når du booker med kunder, partnere eller investorer.
Arbejd med dine yndlingsværktøjer
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350M+ møder planlagt smartere
Doodle er enkel - på den bedste måde. Det er intuitivt, kræver ikke meget og er nemt at komme i gang med.
Perfekt til planlægning på tværs af tidszoner uden forvirring.
Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg begrænse, hvor mange møder jeg tager om dagen?
Ja. Sæt daglige bookinggrænser for at beskytte den dybe arbejdstid.
Hvordan forbereder jeg deltagerne før et møde?
Tilføj brugerdefinerede spørgsmål til bookingsider eller tilmeldingsark for at indsamle relevante oplysninger på forhånd.
Kan jeg kun invitere til møder?
Ja. Begræns bookinglinks til bestemte personer, så kun autoriserede deltagere kan få en plads.
Hvordan undgår jeg afbrydelser i sidste øjeblik?
Sæt en minimumsvarselperiode, så bookinger kun kan foretages langt nok fremme til at forberede sig.
Kan jeg synkronisere med værktøjer til opgavestyring?
Doodle kan ikke integreres direkte med Jira eller Trello, men du kan linke møder til opgaver manuelt for at skabe synlighed.