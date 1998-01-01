Opret en Doodle

Enkel planlægning for tekniske teams

Fra standups til sprintplanlægning holder Doodle dit udviklingsteam i gang uden forsinkelser.

A group poll with a list view of availabilities for a team retrospective meeting

Bruges af ingeniører, produktteams og udviklere i førende teknologimiljøer

A group of logos including Alphabet Inc. (Google), Apple Inc., Microsoft Corporation, NVIDIA, Palantir Technologies
Mødes uden at bryde dit flow

Planlæg sprintgennemgange, kundedemoer eller hurtige synkroniseringer uden at forstyrre det grundlæggende arbejde.

Koordiner på tværs af tidszoner

Doodle håndterer automatisk global planlægning, så distribuerede teams nemt kan mødes.

Hold det hele samlet på ét sted

Et link indeholder dine mødeoplysninger, invitationer og opdateringer. Se alt i et enkelt dashboard - slut med at rode i indbakken.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Lavet til alle måder, tech-teams arbejder på

Planlæg sprint-retros og -gennemgange

Brug en gruppeafstemning til at fastsætte et tidspunkt, der fungerer for hele udviklingsteamet, før sprinten slutter.

Book 1:1 kodeanmeldelser

Del din bookingside, så dine holdkammerater kan få en plads uden at afbryde dit flow.

Koordiner på tværs af tidszoner

Doodle tilpasser sig automatisk hver persons lokale tid, så distribuerede teams kan mødes uden sene natlige opkald.

Kør demoer for interessenter

Tilbyd flere demo-slots i et tilmeldingsark, så produktchefer, designere og QA kan deltage, når det passer dem.

Hold kalendere private

Tilslut Google, Outlook eller iCloud - kun din tilgængelighed deles, ikke din fulde tidsplan.

Brand dine bookingsider

Tilføj dit teams logo og farver for at få et professionelt præg, når du booker med kunder, partnere eller investorer.

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

Doodle er enkel - på den bedste måde. Det er intuitivt, kræver ikke meget og er nemt at komme i gang med.

Citizen Schools

MC

Meme C.

Administrativ assistent

Perfekt til planlægning på tværs af tidszoner uden forvirring.

Capterra Review

AM

Anna M.

Software-ingeniør

Fire badges for overholdelse af sikkerhed: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-certificering, et europæisk GDPR-compliance-ikon med en lås og EU-stjerner, et CCPA-compliance-ikon og AICPA SOC-certificering (System and Organization Controls).

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team.

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg begrænse, hvor mange møder jeg tager om dagen?

Ja. Sæt daglige bookinggrænser for at beskytte den dybe arbejdstid.

Hvordan forbereder jeg deltagerne før et møde?

Tilføj brugerdefinerede spørgsmål til bookingsider eller tilmeldingsark for at indsamle relevante oplysninger på forhånd.

Kan jeg kun invitere til møder?

Ja. Begræns bookinglinks til bestemte personer, så kun autoriserede deltagere kan få en plads.

Hvordan undgår jeg afbrydelser i sidste øjeblik?

Sæt en minimumsvarselperiode, så bookinger kun kan foretages langt nok fremme til at forberede sig.

Kan jeg synkronisere med værktøjer til opgavestyring?

Doodle kan ikke integreres direkte med Jira eller Trello, men du kan linke møder til opgaver manuelt for at skabe synlighed.

Fandt du ikke svaret?

Hold din kode ren og din kalender renere

Beskyt dit fokus, mens du får tid til de møder, der betyder noget.

Der kræves ikke noget kreditkort.