Indsend en anmodning

Se, hvad der kommer
Nyt styresystem for tid
System til mennesker og teams, der er klar til at stoppe med at drive og begynde at designe deres dage →
For grupper
Find det tidspunkt, der passer bedst for alle i din gruppe.
Opret tilmeldinger til workshops, webinarer eller events, og lad folk vælge, hvad de vil deltage i.
For enkeltpersoner
Tilbyd en liste over dine ledige tidspunkter, så vælger din kunde det, der passer.
Opsæt din bookingside én gang, del dit link, og lad kunder booke tid hos dig med få klik.
Funktioner
Planlæg smartere ved at forbinde de værktøjer, du bruger hver dag.
Opkræv betalinger automatisk, når din tid bookes.
Hold dine data sikre med sikkerhed på virksomhedsniveau.
Tal med en Doodler. Planlægger du mere end 25 pladser? Lad vores eksperter hjælpe dig – giv os blot nogle oplysninger nedenfor, så tager vi os af resten. God fornøjelse med at Doodle!
Hjælp os med at forberede ved at dele dit use case, de involverede teams og eventuelle specifikke krav.
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