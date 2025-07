Gør det nemmere at betale for dine bookinger med Doodle

At håndtere tilbagevendende kundesessioner er godt for forretningen. Men at håndtere betalinger hver eneste gang? Ikke så godt. Uanset om du er konsulent, coach, underviser eller freelancer, bør det ikke være en del af din ugentlige rutine at jagte fakturaer, sætte påmindelser og dobbelttjekke din kalender.

Lad os tale om en nemmere måde.

Besværet med at opkræve betalinger manuelt

Når man arbejder med faste kunder, er det let at falde ind i vanen med at gøre alting manuelt. Du aftaler et tidspunkt. Du sender en kalenderinvitation. Så sender du en separat faktura. Så måske et skub. Og endnu en.

Det tager tid. Det skaber akavede samtaler om penge. Og det ødelægger dit cash flow, hvis kunderne betaler for sent eller slet ikke.

Dine kunder vil også have en lettere oplevelse

Gode kunder vil gerne gøre det rigtige. Men de har også travlt. Jo flere skridt de skal tage for at bekræfte en session og sende betaling, jo flere chancer er der for forsinkelser eller forvirring.

Her er, hvad de ville foretrække:

En klar pris på forhånd

Et link til at booke og betale

Øjeblikkelig bekræftelse

Ingen e-mail-kæder eller opfølgninger

Og når det er så nemt, er der langt større sandsynlighed for, at de kommer igen.

Hvad ændrer sig, når du bruger Doodle med Stripe?

Når du forbinder Stripe med din Doodle-konto, springer du det administrative arbejde over og bliver betalt, lige når nogen booker. Ingen ekstra trin. Ingen påmindelser. Bare problemfri planlægning og sikre betalinger på ét sted.

Her er, hvad du får:

Betalinger opkræves automatisk, når din tid bookes

Et link, du kan bruge igen og igen

Intet behov for at følge op på penge

Mere plads til at fokusere på dit egentlige arbejde

Her er, hvad dine kunder får:

En hurtig og nem måde at bekræfte deres plads på

Indbygget betaling på bookingtidspunktet

Ingen ekstra e-mails, ingen forvirring

Og det fungerer perfekt, uanset om du deler din bookingside (en kalender med din tilgængelighed) eller bruger 1:1'er (hvor du og din klient vælger en tid sammen).

Sæt det op én gang, og brug det for evigt

Det er nemt at komme i gang:

Forbind din Stripe-konto til Doodle Angiv en pris for din session Tilføj denne pris til dit bookinglink Del linket - færdig

Fra da af betaler de på samme tid, hver gang nogen booker. Du behøver ikke at gøre mere.

Virkelige eksempler fra professionelle som dig

En underviser sender et link til sine studerende hver uge. De booker den tid, der passer dem, og betaler med et par klik. Ingen fakturering.

En coach afholder månedlige ansvarlighedssessioner. Kunderne betaler forud, så hun ved, hvem der har bekræftet.

En freelance designer tilbyder design reviews. Han sender et Doodle 1:1-link med Stripe - nemt for kunderne, ubesværet for ham.

Få din tid tilbage og slip for stress

Det handler ikke kun om at forenkle betalinger. Det handler om at give dig plads til at fokusere på det, der betyder noget. Du ser mere professionel ud. Du undgår akavede betalingssamtaler. Du arbejder med folk, der er klar til at møde op - fordi de allerede har betalt.

Tusindvis af professionelle bruger allerede Doodle med Stripe til at gøre tilbagevendende sessioner enkle og stressfrie. Vil du gøre det samme?

Prøv det i dag, og lad Doodle tage sig af resten.