Semplificate i pagamenti per le vostre prenotazioni con Doodle

Gestire le sessioni ricorrenti dei clienti è ottimo per gli affari. Ma gestire i pagamenti ogni volta? Non è il massimo. Che siate consulenti, coach, educatori o freelance, inseguire le fatture, impostare promemoria e ricontrollare il calendario non dovrebbe far parte della vostra routine settimanale.

Parliamo di un modo più semplice.

Il fastidio di riscuotere i pagamenti manualmente

Quando si lavora con clienti abituali, è facile cadere nell'abitudine di fare tutto manualmente. Si concorda un orario. Si invia un invito sul calendario. Poi si invia una fattura separata. Poi magari una sollecitazione. E un'altra.

Questo porta via tempo. Crea conversazioni imbarazzanti sul denaro. E incasina il vostro flusso di cassa se i clienti pagano in ritardo o non pagano affatto.

Anche i vostri clienti vogliono un'esperienza più semplice

I buoni clienti vogliono fare la cosa giusta. Ma sono anche impegnati. Più passaggi devono fare per confermare una sessione e inviare il pagamento, più possibilità ci sono di ritardi o confusione.

Ecco cosa preferirebbero:

Un prezzo chiaro, in anticipo

Un unico link per prenotare e pagare

Conferma immediata

Nessuna catena di e-mail o follow-up

E quando è così facile, è molto più probabile che continuino a tornare.

Cosa cambia quando si usa Doodle con Stripe

Quando collegate Stripe al vostro account Doodle, saltate il lavoro amministrativo e venite pagati subito dopo la prenotazione. Nessun passaggio in più. Nessun promemoria. Solo una programmazione fluida e pagamenti sicuri in un unico posto.

Ecco cosa otterrete:

Pagamenti raccolti automaticamente quando il vostro tempo viene prenotato

Un unico link che potrete utilizzare più volte

Nessuna necessità di seguire le richieste di denaro

Più spazio per concentrarsi sul proprio lavoro.

Ecco cosa ottengono i vostri clienti:

Un modo semplice e veloce per confermare il loro posto

Pagamento integrato al momento della prenotazione

Nessuna email aggiuntiva, nessuna confusione

Funziona perfettamente sia che condividiate la vostra pagina di prenotazione (un calendario con la vostra disponibilità) sia che utilizziate gli appuntamenti 1:1 (in cui voi e il vostro cliente scegliete un orario insieme).

Impostatelo una volta e usatelo per sempre

Iniziare è semplice:

Collegate il vostro conto Stripe a Doodle Impostare un prezzo per la sessione Aggiungete il prezzo al vostro link di prenotazione Condividete il link - fatto

Da quel momento in poi, ogni volta che qualcuno prenota, pagherà nello stesso momento. Non dovrete fare nient'altro.

Esempi reali di professionisti come voi

Una tutor invia un link ai suoi studenti ogni settimana. Loro prenotano la fascia oraria che va bene e pagano con pochi clic. Nessuna fatturazione.

Un coach organizza sessioni mensili di accountability. I clienti pagano in anticipo, così lei sa chi ha confermato.

Un designer freelance offre revisioni del design. Invia un link Doodle 1:1 con Stripe: facile per i clienti, facile per lui.

Recuperate il vostro tempo e saltate lo stress

Non si tratta solo di semplificare i pagamenti. Si tratta di darvi spazio per concentrarvi su ciò che conta. Apparirete più professionali. Evitate le imbarazzanti discussioni sui pagamenti. Lavorate con persone che si presentano pronte, perché hanno già pagato.

Migliaia di professionisti utilizzano già Doodle con Stripe per rendere le sessioni ricorrenti semplici e senza stress. Volete fare lo stesso?

