Perfetto per le videoconferenze
Collega Doodle a Zoom, Google Meet o Webex e aggiungi automaticamente a ogni evento il link alla videoconferenza.
Sentiti sicuro con una fatturazione professionale
Con i pagamenti gestiti da Stripe, puoi richiedere ai clienti di pagare per prenotare il tempo con te, assicurandoti che siano sicuri, affidabili e disponibili per loro.
Automatizza la tua pianificazione
Collegate Doodle a Zapier e create il vostro flusso di lavoro con le oltre 3.000 app collegate.
Questi tool sono gli alleati perfetti di Doodle
Apple iCloud beta
Pianifica utilizzando tutti i tuoi dispositivi Apple con un’integrazione nativa
Zoom
Aggiungi automaticamente i link di Zoom alle riunioni virtuali che organizzi con Doodle.
Microsoft Teams
Genera automaticamente i link alle videoconferenze e semplifica la pianificazione delle riunioni.
Zapier
Migliaia di opzioni di integrazione che ti consentono di collegare Doodle con i tuoi tool.
Google Meet
Aggiungi automaticamente i link alle riunioni virtuali che organizzi con Doodle.
Stripe
Raccogli i pagamenti man mano che il tuo tempo viene prenotato per evitare ritardi nei pagamenti, cancellazioni e no show.
Microsoft Exchange
Programma la tua giornata in modo semplice, aggiungendo Doodle all’e-mail e al calendario.
Google Calendar
Ottieni una panoramica chiara della tua giornata e sincronizza automaticamente gli eventi.
Microsoft Office 365
Porta Doodle nel tuo pacchetto Office, risparmia tempo e lavora nel modo che preferisci.
Webex
Aggiungi automaticamente i link alle riunioni virtuali che organizzi con Doodle.
Apple iCloud beta
Pianifica utilizzando tutti i tuoi dispositivi Apple con un’integrazione nativa
Zoom
Aggiungi automaticamente i link di Zoom alle riunioni virtuali che organizzi con Doodle.
Microsoft Teams
Genera automaticamente i link alle videoconferenze e semplifica la pianificazione delle riunioni.
Zapier
Migliaia di opzioni di integrazione che ti consentono di collegare Doodle con i tuoi tool.
Google Meet
Aggiungi automaticamente i link alle riunioni virtuali che organizzi con Doodle.
Stripe
Raccogli i pagamenti man mano che il tuo tempo viene prenotato per evitare ritardi nei pagamenti, cancellazioni e no show.
Microsoft Exchange
Programma la tua giornata in modo semplice, aggiungendo Doodle all’e-mail e al calendario.
Google Calendar
Ottieni una panoramica chiara della tua giornata e sincronizza automaticamente gli eventi.
Microsoft Office 365
Porta Doodle nel tuo pacchetto Office, risparmia tempo e lavora nel modo che preferisci.
Webex
Aggiungi automaticamente i link alle riunioni virtuali che organizzi con Doodle.