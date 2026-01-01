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Doodle e le tue app preferite: un connubio perfetto

Ottieni di più, sforzandoti di meno. Doodle si integra alla perfezione alle tue app e ai tuoi tool preferiti.

Non serve la carta di credito

Perfetto per le videoconferenze

Collega Doodle a Zoom, Google Meet o Webex e aggiungi automaticamente a ogni evento il link alla videoconferenza.

Sentiti sicuro con una fatturazione professionale

Con i pagamenti gestiti da Stripe, puoi richiedere ai clienti di pagare per prenotare il tempo con te, assicurandoti che siano sicuri, affidabili e disponibili per loro.

Automatizza la tua pianificazione

Collegate Doodle a Zapier e create il vostro flusso di lavoro con le oltre 3.000 app collegate.

Questi tool sono gli alleati perfetti di Doodle

Apple iCloud beta

Pianifica utilizzando tutti i tuoi dispositivi Apple con un’integrazione nativa

Per saperne di più
Zoom icon
Zoom

Aggiungi automaticamente i link di Zoom alle riunioni virtuali che organizzi con Doodle.

Microsoft Office Teams small
Microsoft Teams

Genera automaticamente i link alle videoconferenze e semplifica la pianificazione delle riunioni.

Zapier Logo
Zapier

Migliaia di opzioni di integrazione che ti consentono di collegare Doodle con i tuoi tool.

Google meet icon
Google Meet

Aggiungi automaticamente i link alle riunioni virtuali che organizzi con Doodle.

Stripe

Raccogli i pagamenti man mano che il tuo tempo viene prenotato per evitare ritardi nei pagamenti, cancellazioni e no show.

Microsoft Exchange Icon
Microsoft Exchange

Programma la tua giornata in modo semplice, aggiungendo Doodle all’e-mail e al calendario.

google calendar icon
Google Calendar

Ottieni una panoramica chiara della tua giornata e sincronizza automaticamente gli eventi.

microsoft office
Microsoft Office 365

Porta Doodle nel tuo pacchetto Office, risparmia tempo e lavora nel modo che preferisci.

Webex

Aggiungi automaticamente i link alle riunioni virtuali che organizzi con Doodle.

Riunisci strumenti e persone per spianare la strada al successo.

Non serve la carta di credito.