Programmazione semplice e sicura per gli operatori sanitari
Utilizzato dai fornitori di benessere e dai professionisti della sanità delle migliori organizzazioni di tutto il mondo
Prenotazione facile per pazienti e clienti
Permetti ai pazienti o ai clienti di fissare appuntamenti online senza dover aspettare in attesa o inviare messaggi multipli.
Uno strumento per ogni tipo di riunione
Dai consulti individuali alle riunioni dello staff e alle chiamate di follow-up, gestisci tutte le tue prenotazioni in un unico posto. Che tu sia uno studio privato o una grande clinica, non c'è bisogno di passare da uno strumento all'altro.
La privacy è una cosa seria
Non vengono condivise informazioni sanitarie personali e l'accesso è completamente basato sui permessi. È una programmazione sicura che si adatta alle esigenze dei moderni team medici.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Gratuito
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più
Nessuna pubblicità
Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo
Schede di iscrizione illimitate
Pagine di prenotazione illimitate
Illimitati 1:1
Marchio personalizzato
Conferenze Microsoft Teams e Webex
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Pensato per tutti i modi in cui ti occupi dei clienti
Prenota senza fatica
Condividi la tua pagina di prenotazione in modo che i clienti possano vedere la tua disponibilità e prenotare in pochi clic.
Offrire più tipi di sessione
Elenca le sessioni private, le lezioni di gruppo o i workshop in un foglio di iscrizione, in modo che i clienti scelgano ciò che fa per loro.
Proteggere i dati dei clienti
Solo la disponibilità viene condivisa: i dati personali e dei clienti rimangono privati e sicuri.
Ridurre i no-show
I promemoria automatici aiutano i clienti a ricordare gli appuntamenti, migliorando la frequenza e la costanza.
Personalizza le tue pagine di prenotazione
Aggiungi il nome, il logo e i colori del tuo studio per un'esperienza di prenotazione raffinata e professionale.
Supporta più fornitori
Con il piano Team, collega i calendari di tutti i professionisti in modo che i clienti possano prenotare direttamente il fornitore giusto.
Prenota senza fatica
Condividi la tua pagina di prenotazione in modo che i clienti possano vedere la tua disponibilità e prenotare in pochi clic.
Offrire più tipi di sessione
Elenca le sessioni private, le lezioni di gruppo o i workshop in un foglio di iscrizione, in modo che i clienti scelgano ciò che fa per loro.
Proteggere i dati dei clienti
Solo la disponibilità viene condivisa: i dati personali e dei clienti rimangono privati e sicuri.
Ridurre i no-show
I promemoria automatici aiutano i clienti a ricordare gli appuntamenti, migliorando la frequenza e la costanza.
Personalizza le tue pagine di prenotazione
Aggiungi il nome, il logo e i colori del tuo studio per un'esperienza di prenotazione raffinata e professionale.
Supporta più fornitori
Con il piano Team, collega i calendari di tutti i professionisti in modo che i clienti possano prenotare direttamente il fornitore giusto.
Lavora con i tuoi strumenti preferiti
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente
I pazienti prenotano senza chiamare e i promemoria riducono le assenze.
Posso prenotare una riunione per 12 dirigenti del settore sanitario in 20 minuti con un solo link.
Doodle è sempre stato il modo più semplice per sondare i potenziali partecipanti quando si programma una riunione di gruppo.
Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team
Domande frequenti
Posso raccogliere informazioni sul cliente prima dell'appuntamento?
Sì. Aggiungi domande personalizzate alla tua pagina di prenotazione per conoscere obiettivi, preferenze o anamnesi.
Come posso assicurarmi che i dati dei clienti rimangano privati?
Solo i tuoi orari disponibili vengono condivisi - i dettagli del calendario personale e le risposte dei clienti vengono mantenuti al sicuro.
Posso offrire sessioni ricorrenti?
Sì. Imposta la disponibilità ricorrente in modo che i clienti possano prenotare appuntamenti settimanali, bisettimanali o mensili.
Posso limitare le dimensioni dei gruppi?
Sì. Imposta un limite di posti nel tuo Foglio d'iscrizione in modo che i corsi non superino la capienza che preferisci.
Posso personalizzare l'aspetto della mia pagina di prenotazione?
Sì. Aggiungi i colori e il logo del tuo marchio per creare un'esperienza coerente e affidabile per i clienti.