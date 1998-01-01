Crea un Doodle

Un software di programmazione costruito per i servizi professionali

Permetti ai clienti di prenotare velocemente il tempo con te, in modo che tu possa concentrarti su ciò che sai fare meglio.

Crea un Doodle
a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Fiducia da parte di consulenti e professionisti orientati al cliente di importanti organizzazioni

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Lascia che i clienti prenotino in qualsiasi momento

Offri la tua disponibilità online in modo che i clienti possano programmare le consulenze quando è più comodo per te e per loro.

Non prenotare mai due volte

Condividi più pagine di prenotazione mentre il tuo calendario si aggiorna istantaneamente per evitare conflitti.

Dedica più tempo a servire i clienti

La programmazione richiede pochi secondi, per darti più tempo per concentrarti sui risultati.

Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget

Gratuito

Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include

  • Sondaggi di gruppo illimitati

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Una Pagina di Prenotazione

  • Una riunione 1:1

  • Conferenze web Google Meet e Zoom

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni di base degli incontri generate con IA

Pro

Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più

  • Nessuna pubblicità

  • Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Pagine di prenotazione illimitate

  • Illimitati 1:1

  • Marchio personalizzato

  • Conferenze Microsoft Teams e Webex

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

Team

Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più

  • Console amministratore

  • Ruoli e autorizzazioni

  • Co-ospitare eventi

  • Prenotazione per conto di altri

  • Rapporti sulle attività

Realizzato per ogni tipo di incontro con i clienti

Prenota subito le consulenze

Condividi la tua pagina di prenotazione in modo che i clienti scelgano una fascia oraria senza dover inviare e-mail.

Offrire più opzioni di servizio

Elenca le sessioni in un foglio di iscrizione - dalle chiamate di scoperta alle revisioni di follow-up - in modo che i clienti scelgano ciò di cui hanno bisogno.

Proteggi le ore fatturabili

Utilizza l'integrazione con Stripe per riscuotere il pagamento al momento della prenotazione, assicurandoti che il tuo tempo sia valorizzato.

Incontrarsi attraverso i fusi orari

Doodle adatta automaticamente la disponibilità all'ora locale del tuo cliente per lavorare senza problemi a livello internazionale.

Personalizza le tue pagine di prenotazione

Aggiungi il tuo logo e i tuoi colori per un'esperienza professionale a contatto con i clienti.

Pianifica con il tuo team

Con il piano Team, collega più calendari in modo che i clienti possano prenotare con la persona giusta al primo tentativo.

Prenota subito le consulenze

Condividi la tua pagina di prenotazione in modo che i clienti scelgano una fascia oraria senza dover inviare e-mail.

Offrire più opzioni di servizio

Elenca le sessioni in un foglio di iscrizione - dalle chiamate di scoperta alle revisioni di follow-up - in modo che i clienti scelgano ciò di cui hanno bisogno.

Proteggi le ore fatturabili

Utilizza l'integrazione con Stripe per riscuotere il pagamento al momento della prenotazione, assicurandoti che il tuo tempo sia valorizzato.

Incontrarsi attraverso i fusi orari

Doodle adatta automaticamente la disponibilità all'ora locale del tuo cliente per lavorare senza problemi a livello internazionale.

Personalizza le tue pagine di prenotazione

Aggiungi il tuo logo e i tuoi colori per un'esperienza professionale a contatto con i clienti.

Pianifica con il tuo team

Con il piano Team, collega più calendari in modo che i clienti possano prenotare con la persona giusta al primo tentativo.

Crea un Doodle

Lavora con i tuoi strumenti preferiti

Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.

Logo di iCloud centrato su uno sfondo a griglia.

iCloud

Logo di Zoom centrato su uno sfondo a griglia.

Zoom

Logo di Outlook centrato su uno sfondo a griglia.

Outlook

Logo di Microsoft Teams centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Teams

Logo di Zapier centrato su uno sfondo a griglia.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo di Google Meet centrato su uno sfondo a griglia.

Google Meet

Logo di Stripe centrato su uno sfondo a griglia.

Stripe

Logo di Microsoft Exchange centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Exchange

Logo di Google Calendar centrato su uno sfondo a griglia.

Google Calendar

Logo di Microsoft Office 365 centrato su uno sfondo a griglia.

Office 365

Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente

Ma non credere alle nostre parole.

Distintivi G2 primavera 2025 con tre riconoscimenti: Grid Leader per le piccole imprese, Gli utenti ci amano e High Performer.

Permettere ai clienti di prenotare online mi fa risparmiare ore ogni settimana.

GetApp Review

DL

David L.

Consulente aziendale

Senza Doodle, dovrei gestire tutto da solo o assumere qualcuno che mi aiuti.

University of North Texas

JL

Jaclyn L.

Capo della strategia

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Quattro badge di conformità alla sicurezza: Certificazione MSPAlliance Cyber Verify Level 3, icona di conformità GDPR europea con lucchetto e stelle UE, icona di conformità CCPA e certificazione AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team

Affidabile anche per le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT.

Domande frequenti

Posso raccogliere informazioni sul cliente prima di un incontro?

Sì. Aggiungi domande personalizzate alla tua pagina di prenotazione per acquisire i dettagli di cui hai bisogno in anticipo.

Come evito le assenze dei clienti?

Abilita i promemoria automatici così i clienti non dimenticano l’appuntamento.

Posso offrire prezzi diversi per servizi diversi?

Sì. Crea pagine di prenotazione separate con impostazioni di pagamento uniche per ogni servizio.

Posso limitare l'anticipo con cui i clienti possono prenotare?

Sì. Stabilisci delle scadenze per le prenotazioni per evitare cambiamenti dell'ultimo minuto.

Posso personalizzare i miei link di prenotazione?

Sì. Personalizza con il tuo logo e i tuoi colori per riflettere l’identità aziendale.

A focus shot on a woman facing another in a one-to-one meeting. The image also has some light blue rectangles around it to emphasize focus on the woman

Non hai trovato la risposta?

Prova uno strumento di pianificazione che rispetta il tuo flusso di lavoro

Rendi più facile per i clienti prenotare e pagare in pochi minuti.

Non è richiesta la carta di credito.