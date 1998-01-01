Un software di programmazione costruito per i servizi professionali
Fiducia da parte di consulenti e professionisti orientati al cliente di importanti organizzazioni
Lascia che i clienti prenotino in qualsiasi momento
Offri la tua disponibilità online in modo che i clienti possano programmare le consulenze quando è più comodo per te e per loro.
Non prenotare mai due volte
Condividi più pagine di prenotazione mentre il tuo calendario si aggiorna istantaneamente per evitare conflitti.
Dedica più tempo a servire i clienti
La programmazione richiede pochi secondi, per darti più tempo per concentrarti sui risultati.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Gratuito
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più
Nessuna pubblicità
Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo
Schede di iscrizione illimitate
Pagine di prenotazione illimitate
Illimitati 1:1
Marchio personalizzato
Conferenze Microsoft Teams e Webex
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Realizzato per ogni tipo di incontro con i clienti
Prenota subito le consulenze
Condividi la tua pagina di prenotazione in modo che i clienti scelgano una fascia oraria senza dover inviare e-mail.
Offrire più opzioni di servizio
Elenca le sessioni in un foglio di iscrizione - dalle chiamate di scoperta alle revisioni di follow-up - in modo che i clienti scelgano ciò di cui hanno bisogno.
Proteggi le ore fatturabili
Utilizza l'integrazione con Stripe per riscuotere il pagamento al momento della prenotazione, assicurandoti che il tuo tempo sia valorizzato.
Incontrarsi attraverso i fusi orari
Doodle adatta automaticamente la disponibilità all'ora locale del tuo cliente per lavorare senza problemi a livello internazionale.
Personalizza le tue pagine di prenotazione
Aggiungi il tuo logo e i tuoi colori per un'esperienza professionale a contatto con i clienti.
Pianifica con il tuo team
Con il piano Team, collega più calendari in modo che i clienti possano prenotare con la persona giusta al primo tentativo.
Permettere ai clienti di prenotare online mi fa risparmiare ore ogni settimana.
Senza Doodle, dovrei gestire tutto da solo o assumere qualcuno che mi aiuti.
Domande frequenti
Posso raccogliere informazioni sul cliente prima di un incontro?
Sì. Aggiungi domande personalizzate alla tua pagina di prenotazione per acquisire i dettagli di cui hai bisogno in anticipo.
Come evito le assenze dei clienti?
Abilita i promemoria automatici così i clienti non dimenticano l’appuntamento.
Posso offrire prezzi diversi per servizi diversi?
Sì. Crea pagine di prenotazione separate con impostazioni di pagamento uniche per ogni servizio.
Posso limitare l'anticipo con cui i clienti possono prenotare?
Sì. Stabilisci delle scadenze per le prenotazioni per evitare cambiamenti dell'ultimo minuto.
Posso personalizzare i miei link di prenotazione?
Sì. Personalizza con il tuo logo e i tuoi colori per riflettere l’identità aziendale.