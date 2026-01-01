Cyber Verify Livello 3

Gli aspetti critici delle nostre operazioni relative ai servizi cloud, tra cui la riservatezza dei dati, la sicurezza della rete, la disponibilità e il tempo di funzionamento, i piani di ripristino in caso di emergenza, la scalabilità e la conformità, sono stati sottoposti a verifica e ritenuti conformi alle normative di settore.