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La tua azienda è protetta con una sicurezza di livello enterprise

Che si tratti dei tuoi dati, della tua privacy o della tua fiducia, ci impegniamo a rendere i nostri protocolli di sicurezza a prova di futuro e a offrirti il miglior servizio possibile.

La sicurezza dei dati su Doodle

Prodotto in Svizzera, affidabile in tutto il mondo

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Controlli di sistema e organizzativi (SOC)

Doodle ha completato con esito positivo la verifica SOC 2 di Tipo II e il programma MSP Verify. Il rapporto SOC 2 riguarda i controlli pertinenti ai Criteri sui servizi fiduciari dell’AICPA in materia di sicurezza, disponibilità, integrità del trattamento, riservatezza e privacy.

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Cyber Verify Livello 3

Gli aspetti critici delle nostre operazioni relative ai servizi cloud, tra cui la riservatezza dei dati, la sicurezza della rete, la disponibilità e il tempo di funzionamento, i piani di ripristino in caso di emergenza, la scalabilità e la conformità, sono stati sottoposti a verifica e ritenuti conformi alle normative di settore.

integration-GDPR

Conforme al GDPR

Il nostro responsabile della protezione dei dati e il team addetto alle informazioni aziendali garantiscono che siano in atto gli strumenti e le procedure necessari per proteggere i tuoi dati e la tua privacy.

integration-CCPA

Conforme al CCPA

Garantiamo ai residenti in California il controllo sui propri dati personali, compreso il diritto di accedere, cancellare o opporsi alla vendita delle proprie informazioni, in conformità con il California Consumer Privacy Act.

integration-HIPAA

Conforme alla normativa HIPAA

Laddove siano coinvolte informazioni sanitarie, le nostre misure di sicurezza soddisfano gli standard previsti dall’HIPAA per la tutela della privacy e della sicurezza di tali dati.

COME FUNZIONA

Come garantiamo la sicurezza dei tuoi dati

  • Crittografia in transito

    Durante il trasferimento, i tuoi dati sono protetti tramite il protocollo TLS 1.2 (o versione successiva) con crittografia SHA-256 e RSA.

  • Crittografia a riposo

    Quando i dati sono inattivi, vengono archiviati tramite Amazon Web Services (AWS), che impiega una serie di strumenti per garantire la sicurezza delle tue informazioni.

  • Sicurezza di rete

    La nostra infrastruttura cloud è protetta da Cloudflare per garantire la disponibilità e la difesa contro minacce informatiche sofisticate.

  • Accesso ai dati

    Tutti i tuoi dati sono di tua proprietà al 100%. Ciò significa che non li cancelleremo senza prima averti informato.  

  • Titolarità dei dati

    Tutti i tuoi dati sono di tua proprietà al 100%. Ciò significa che non li cancelleremo senza prima averti informato.

  • Protezione dei dati personali

    I tuoi dati vengono utilizzati esclusivamente per fornirti i servizi di cui hai bisogno. Non li vendiamo a terzi. Scopri di più qui.

  • Architettura

    I nostri servizi sono ospitati sull’infrastruttura di Amazon Web Services (AWS), con data center sicuri situati nella Repubblica d’Irlanda e in vari paesi dell’Unione Europea.

  • Gestione delle vulnerabilità

    Monitoriamo costantemente i nostri servizi e li aggiorniamo con le più recenti patch di sicurezza. Effettuiamo regolarmente test di penetrazione affidandoli a fornitori esterni di fiducia.

  • Processo di gestione delle modifiche

    Il nostro ambiente di produzione è soggetto a un rigoroso processo di gestione che richiede l’approvazione formale ai livelli più alti. 

  • Organizzazione

    Il nostro responsabile della protezione dei dati applica una procedura sottoposta a rigorosi test, caratterizzata da chiare linee di comunicazione con l'alta dirigenza.

  • Dati di terze parti

    Le informazioni fornite da terze parti, quali i dati del calendario, sono protette tramite un protocollo OAuth2 che gli utenti possono revocare in qualsiasi momento. 

  • Password

    Le password degli utenti di Doodle sono protette tramite hash di password con salt, il che garantisce una maggiore sicurezza.

  • Fornitori

    Tutti i nostri fornitori e appaltatori sono sottoposti a un accurato processo di verifica. Sono tenuti a rispettare le nostre rigorose procedure di sicurezza.

  • Dipendenti

    Tutto il nostro personale segue una formazione completa in materia di sicurezza per garantire che i tuoi dati e la tua privacy siano sempre tutelati.   

  • Riservatezza

    Tutto il nostro personale e i nostri collaboratori esterni sono tenuti a firmare un accordo di riservatezza. Ciò protegge i tuoi dati e la tua privacy.

I tuoi dati. Al sicuro.

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