La tua azienda è protetta con una sicurezza di livello enterprise
Che si tratti dei tuoi dati, della tua privacy o della tua fiducia, ci impegniamo a rendere i nostri protocolli di sicurezza a prova di futuro e a offrirti il miglior servizio possibile.
La sicurezza dei dati su Doodle
Prodotto in Svizzera, affidabile in tutto il mondo
Controlli di sistema e organizzativi (SOC)
Doodle ha completato con esito positivo la verifica SOC 2 di Tipo II e il programma MSP Verify. Il rapporto SOC 2 riguarda i controlli pertinenti ai Criteri sui servizi fiduciari dell’AICPA in materia di sicurezza, disponibilità, integrità del trattamento, riservatezza e privacy.
Cyber Verify Livello 3
Gli aspetti critici delle nostre operazioni relative ai servizi cloud, tra cui la riservatezza dei dati, la sicurezza della rete, la disponibilità e il tempo di funzionamento, i piani di ripristino in caso di emergenza, la scalabilità e la conformità, sono stati sottoposti a verifica e ritenuti conformi alle normative di settore.
Conforme al GDPR
Il nostro responsabile della protezione dei dati e il team addetto alle informazioni aziendali garantiscono che siano in atto gli strumenti e le procedure necessari per proteggere i tuoi dati e la tua privacy.
Conforme al CCPA
Garantiamo ai residenti in California il controllo sui propri dati personali, compreso il diritto di accedere, cancellare o opporsi alla vendita delle proprie informazioni, in conformità con il California Consumer Privacy Act.
Conforme alla normativa HIPAA
Laddove siano coinvolte informazioni sanitarie, le nostre misure di sicurezza soddisfano gli standard previsti dall’HIPAA per la tutela della privacy e della sicurezza di tali dati.
COME FUNZIONA
Come garantiamo la sicurezza dei tuoi dati
Crittografia in transito
Durante il trasferimento, i tuoi dati sono protetti tramite il protocollo TLS 1.2 (o versione successiva) con crittografia SHA-256 e RSA.
Crittografia a riposo
Quando i dati sono inattivi, vengono archiviati tramite Amazon Web Services (AWS), che impiega una serie di strumenti per garantire la sicurezza delle tue informazioni.
Sicurezza di rete
La nostra infrastruttura cloud è protetta da Cloudflare per garantire la disponibilità e la difesa contro minacce informatiche sofisticate.
Accesso ai dati
Tutti i tuoi dati sono di tua proprietà al 100%. Ciò significa che non li cancelleremo senza prima averti informato.
Titolarità dei dati
Tutti i tuoi dati sono di tua proprietà al 100%. Ciò significa che non li cancelleremo senza prima averti informato.
Protezione dei dati personali
I tuoi dati vengono utilizzati esclusivamente per fornirti i servizi di cui hai bisogno. Non li vendiamo a terzi. Scopri di più qui.
Architettura
I nostri servizi sono ospitati sull’infrastruttura di Amazon Web Services (AWS), con data center sicuri situati nella Repubblica d’Irlanda e in vari paesi dell’Unione Europea.
Gestione delle vulnerabilità
Monitoriamo costantemente i nostri servizi e li aggiorniamo con le più recenti patch di sicurezza. Effettuiamo regolarmente test di penetrazione affidandoli a fornitori esterni di fiducia.
Processo di gestione delle modifiche
Il nostro ambiente di produzione è soggetto a un rigoroso processo di gestione che richiede l’approvazione formale ai livelli più alti.
Organizzazione
Il nostro responsabile della protezione dei dati applica una procedura sottoposta a rigorosi test, caratterizzata da chiare linee di comunicazione con l'alta dirigenza.
Dati di terze parti
Le informazioni fornite da terze parti, quali i dati del calendario, sono protette tramite un protocollo OAuth2 che gli utenti possono revocare in qualsiasi momento.
Password
Le password degli utenti di Doodle sono protette tramite hash di password con salt, il che garantisce una maggiore sicurezza.
Fornitori
Tutti i nostri fornitori e appaltatori sono sottoposti a un accurato processo di verifica. Sono tenuti a rispettare le nostre rigorose procedure di sicurezza.
Dipendenti
Tutto il nostro personale segue una formazione completa in materia di sicurezza per garantire che i tuoi dati e la tua privacy siano sempre tutelati.
Riservatezza
Tutto il nostro personale e i nostri collaboratori esterni sono tenuti a firmare un accordo di riservatezza. Ciò protegge i tuoi dati e la tua privacy.
I tuoi dati. Al sicuro.
Crea il tuo account Doodle con la certezza che i tuoi dati sono al sicuro.