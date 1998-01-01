Programmazione semplice per i team tecnici
Utilizzato da ingegneri, team di prodotto e sviluppatori in ambienti tecnologici di primo piano
Incontrare senza interrompere il flusso
Pianifica revisioni di sprint, demo per i clienti o sincronizzazioni rapide senza interrompere il lavoro profondo.
Coordinati attraverso i fusi orari
Doodle gestisce automaticamente la programmazione globale in modo che i team distribuiti possano incontrarsi con facilità.
Tieni tutto in un unico posto
Un unico link contiene i dettagli delle tue riunioni, gli inviti e gli aggiornamenti. Visualizza tutto in un'unica dashboard: non dovrai più scavare nella casella di posta.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Gratuito
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più
Nessuna pubblicità
Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo
Schede di iscrizione illimitate
Pagine di prenotazione illimitate
Illimitati 1:1
Marchio personalizzato
Conferenze Microsoft Teams e Webex
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Pensato per ogni modo di lavorare dei team tecnologici
Pianifica le verifiche e le revisioni dello sprint
Usa un sondaggio di gruppo per fissare un orario che vada bene per tutto il team di sviluppo prima della fine dello sprint.
Prenota le revisioni del codice 1:1
Condividi la tua pagina di prenotazione in modo che i compagni di squadra possano accaparrarsi uno slot senza interrompere il tuo flusso.
Coordinati attraverso i fusi orari
Doodle si adatta automaticamente all'orario locale di ogni persona, in modo che i team distribuiti si incontrino senza telefonate notturne.
Esegui dimostrazioni per gli stakeholder
Offri più slot per le demo in un foglio di iscrizione in modo che i product manager, i designer e il QA possano partecipare quando è più comodo per loro.
Mantenere i calendari privati
Connettiti a Google, Outlook o iCloud: viene condivisa solo la tua disponibilità, non l'intera agenda.
Marca le tue pagine di prenotazione
Aggiungi il logo e i colori della tua squadra per dare un tocco professionale alle prenotazioni con clienti, partner o investitori.
Lavora con i tuoi strumenti preferiti
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente
Doodle è semplice, nel modo migliore. È intuitivo, poco impegnativo e facile da iniziare.
Perfetta per pianificare i fusi orari senza confusione.
Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team
Domande frequenti
Posso limitare il numero di incontri al giorno?
Sì. Imposta dei limiti di prenotazione giornalieri per proteggere il tempo di lavoro profondo.
Come posso preparare i partecipanti prima di una riunione?
Aggiungi domande personalizzate alle pagine di prenotazione o ai fogli di iscrizione per raccogliere in anticipo i dettagli rilevanti.
Posso fare in modo che le riunioni siano solo su invito?
Sì. Limita i link di prenotazione a persone specifiche in modo che solo i partecipanti autorizzati possano aggiudicarsi uno slot.
Come posso evitare le interruzioni dell'ultimo minuto?
Stabilisci un periodo di preavviso minimo, in modo che le prenotazioni possano essere effettuate con un anticipo sufficiente per prepararsi.
Posso sincronizzarmi con gli strumenti di gestione delle attività?
Anche se Doodle non si integra direttamente con Jira o Trello, puoi collegare manualmente le riunioni alle attività per ottenere visibilità.