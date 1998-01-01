Crea un Doodle

A group poll with a list view of availabilities for a team retrospective meeting

Utilizzato da ingegneri, team di prodotto e sviluppatori in ambienti tecnologici di primo piano

A group of logos including Alphabet Inc. (Google), Apple Inc., Microsoft Corporation, NVIDIA, Palantir Technologies
Incontrare senza interrompere il flusso

Pianifica revisioni di sprint, demo per i clienti o sincronizzazioni rapide senza interrompere il lavoro profondo.

Coordinati attraverso i fusi orari

Doodle gestisce automaticamente la programmazione globale in modo che i team distribuiti possano incontrarsi con facilità.

Tieni tutto in un unico posto

Un unico link contiene i dettagli delle tue riunioni, gli inviti e gli aggiornamenti. Visualizza tutto in un'unica dashboard: non dovrai più scavare nella casella di posta.

Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget

Gratuito

Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include

  • Sondaggi di gruppo illimitati

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Una Pagina di Prenotazione

  • Una riunione 1:1

  • Conferenze web Google Meet e Zoom

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni di base degli incontri generate con IA

Pro

Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più

  • Nessuna pubblicità

  • Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Pagine di prenotazione illimitate

  • Illimitati 1:1

  • Marchio personalizzato

  • Conferenze Microsoft Teams e Webex

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

Team

Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più

  • Console amministratore

  • Ruoli e autorizzazioni

  • Co-ospitare eventi

  • Prenotazione per conto di altri

  • Rapporti sulle attività

Pensato per ogni modo di lavorare dei team tecnologici

Pianifica le verifiche e le revisioni dello sprint

Usa un sondaggio di gruppo per fissare un orario che vada bene per tutto il team di sviluppo prima della fine dello sprint.

Prenota le revisioni del codice 1:1

Condividi la tua pagina di prenotazione in modo che i compagni di squadra possano accaparrarsi uno slot senza interrompere il tuo flusso.

Coordinati attraverso i fusi orari

Doodle si adatta automaticamente all'orario locale di ogni persona, in modo che i team distribuiti si incontrino senza telefonate notturne.

Esegui dimostrazioni per gli stakeholder

Offri più slot per le demo in un foglio di iscrizione in modo che i product manager, i designer e il QA possano partecipare quando è più comodo per loro.

Mantenere i calendari privati

Connettiti a Google, Outlook o iCloud: viene condivisa solo la tua disponibilità, non l'intera agenda.

Marca le tue pagine di prenotazione

Aggiungi il logo e i colori della tua squadra per dare un tocco professionale alle prenotazioni con clienti, partner o investitori.

Lavora con i tuoi strumenti preferiti

Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.

Logo di iCloud centrato su uno sfondo a griglia.

iCloud

Logo di Zoom centrato su uno sfondo a griglia.

Zoom

Logo di Outlook centrato su uno sfondo a griglia.

Outlook

Logo di Microsoft Teams centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Teams

Logo di Zapier centrato su uno sfondo a griglia.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo di Google Meet centrato su uno sfondo a griglia.

Google Meet

Logo di Stripe centrato su uno sfondo a griglia.

Stripe

Logo di Microsoft Exchange centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Exchange

Logo di Google Calendar centrato su uno sfondo a griglia.

Google Calendar

Logo di Microsoft Office 365 centrato su uno sfondo a griglia.

Office 365

Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente

Ma non credere alle nostre parole.

Distintivi G2 primavera 2025 con tre riconoscimenti: Grid Leader per le piccole imprese, Gli utenti ci amano e High Performer.

Doodle è semplice, nel modo migliore. È intuitivo, poco impegnativo e facile da iniziare.

Citizen Schools

MC

Meme C.

Assistente amministrativo

Perfetta per pianificare i fusi orari senza confusione.

Capterra Review

AM

Anna M.

Ingegnere del software

Quattro badge di conformità alla sicurezza: Certificazione MSPAlliance Cyber Verify Level 3, icona di conformità GDPR europea con lucchetto e stelle UE, icona di conformità CCPA e certificazione AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team

Affidabile anche per le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT.

Domande frequenti

Posso limitare il numero di incontri al giorno?

Sì. Imposta dei limiti di prenotazione giornalieri per proteggere il tempo di lavoro profondo.

Come posso preparare i partecipanti prima di una riunione?

Aggiungi domande personalizzate alle pagine di prenotazione o ai fogli di iscrizione per raccogliere in anticipo i dettagli rilevanti.

Posso fare in modo che le riunioni siano solo su invito?

Sì. Limita i link di prenotazione a persone specifiche in modo che solo i partecipanti autorizzati possano aggiudicarsi uno slot.

Come posso evitare le interruzioni dell'ultimo minuto?

Stabilisci un periodo di preavviso minimo, in modo che le prenotazioni possano essere effettuate con un anticipo sufficiente per prepararsi.

Posso sincronizzarmi con gli strumenti di gestione delle attività?

Anche se Doodle non si integra direttamente con Jira o Trello, puoi collegare manualmente le riunioni alle attività per ottenere visibilità.

Non hai trovato la risposta?

Mantieni il tuo codice pulito e il tuo calendario più pulito

Proteggi la tua concentrazione e trova il tempo per le riunioni che contano.

Non è richiesta la carta di credito.