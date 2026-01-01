Invia una richiesta

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Nuovo Sistema Operativo del Tempo
Sistema per persone e team pronti a smettere di andare alla deriva e iniziare a progettare le proprie giornate →
Per i gruppi
Trova l’orario che funziona meglio per tutti nel gruppo.
Crea iscrizioni per workshop, webinar o eventi e lascia che le persone scelgano a quali vogliono partecipare.
Per i singoli
Offri un elenco dei tuoi orari disponibili, il tuo cliente seleziona quello che funziona.
Configura la tua pagina di prenotazione una volta, condividi il link e lascia che i clienti prenotino tempo con te in pochi clic.
Funzionalità
Pianifica in modo più intelligente collegando gli strumenti che usi ogni giorno.
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