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1:1

Scegli i tuoi orari. Scegli una persona. Segna l’incontro sul calendario.

Pianifica appuntamenti, incontri e 1:1 in modo rapido con Doodle.

Provalo subito

Invialo una volta sola. La prenotazione è fatta.

  • Con Doodle

    Scegli i tuoi orari e lascia che sia l’altra persona a scegliere quello che le va meglio.

  • Senza Doodle

    Inviare 30 e-mail con diverse opzioni, dimenticarsi di dare seguito alla richiesta quando viene prenotato un appuntamento.

COME FUNZIONA

Rendi semplice incontrarsi

Doodle elimina il continuo scambio di messaggi quando si tratta di trovare un orario per incontrarsi. Ciò si traduce in riunioni più produttive.

1. Invia un invito 1:1 a chiunque

Non è necessario che si registrino o si iscrivano a Doodle. Ti basta crearlo e inoltrarlo alla persona con cui vuoi incontrarti.

2. Confronta gli orari

Collega il tuo calendario e consulta la tua disponibilità direttamente su Doodle.

3. Aggiungi i dettagli

Prepara i partecipanti per ogni riunione con l’ordine del giorno, il luogo e altro ancora.

4. Prenotalo

Doodle invia automaticamente inviti di calendario a chiunque risponda tramite e-mail.

FUNZIONALITÀ

Maggiore controllo sul tuo tempo

  • Metti fine alle prenotazioni doppie

    Se la tua agenda si riempie durante un orario proposto, Doodle lo rimuoverà automaticamente, risparmiandoti altri scambi di messaggi.

  • Trova un orario e fatti pagare

    Raccogli automaticamente i pagamenti dalle persone che prenotano un 1:1 con te. Grazie a Stripe, i pagamenti sono sicuri, affidabili e disponibili ovunque.

  • Prenota tutto con scadenze e promemoria

    Metti in riga i partecipanti più riluttanti. Attiva i promemoria automatici o fissa una scadenza per assicurarti di ottenere gli orari preferiti da tutti.

  • Organizza ogni riunione in modo che abbia successo

    Collegamenti automatici per videoconferenze, inviti tramite calendario a tutti i partecipanti e molto altro ancora. Con Doodle, ogni riunione è pronta per iniziare nel modo giusto.

Grazie a Doodle 1:1, il team di laboratorio ha potuto risparmiare un bel po’ di tempo (in alcuni casi, addirittura un mese) pianificando centinaia di ispezioni in pochi minuti.

– Tarran Richardson
Specialista in salute e sicurezza ambientale, UC Davis

MODALITÀ D'USO

Doodle 1:1 per tutti i tuoi 1:1 di lavoro

È una formula vincente. Dai il via alla prossima grande collaborazione, indipendentemente dal tuo settore di attività.

Incontra i candidati più rapidamente, senza interrompere il tuo flusso di lavoro.

La sicurezza dei dati presso Doodle

Privacy e sicurezza pensate per le aziende

Alcune delle più grandi aziende del settore si affidano a Doodle per la gestione degli appuntamenti

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Il tuo calendario rimane privato

Non conserviamo mai alcun dato proveniente dai tuoi calendari sui nostri server.

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Cyber Verify Livello 3

AWS è certificata per la conformità a rigorosi standard e codici di condotta riconosciuti a livello internazionale.

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Sicurezza di Cloudflare

Doodle utilizza Cloudflare per garantire un ulteriore livello di protezione contro gli attacchi DoS.

Esiste un modo più semplice per pianificare

Sbriga subito la pianificazione, così puoi concentrarti sul lavoro di squadra.

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