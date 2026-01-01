Invialo una volta sola. La prenotazione è fatta.
Con Doodle
Scegli i tuoi orari e lascia che sia l’altra persona a scegliere quello che le va meglio.
Senza Doodle
Inviare 30 e-mail con diverse opzioni, dimenticarsi di dare seguito alla richiesta quando viene prenotato un appuntamento.
COME FUNZIONA
Rendi semplice incontrarsi
Doodle elimina il continuo scambio di messaggi quando si tratta di trovare un orario per incontrarsi. Ciò si traduce in riunioni più produttive.
1. Invia un invito 1:1 a chiunque
Non è necessario che si registrino o si iscrivano a Doodle. Ti basta crearlo e inoltrarlo alla persona con cui vuoi incontrarti.
2. Confronta gli orari
Collega il tuo calendario e consulta la tua disponibilità direttamente su Doodle.
3. Aggiungi i dettagli
Prepara i partecipanti per ogni riunione con l’ordine del giorno, il luogo e altro ancora.
4. Prenotalo
Doodle invia automaticamente inviti di calendario a chiunque risponda tramite e-mail.
FUNZIONALITÀ
Maggiore controllo sul tuo tempo
Metti fine alle prenotazioni doppie
Se la tua agenda si riempie durante un orario proposto, Doodle lo rimuoverà automaticamente, risparmiandoti altri scambi di messaggi.
Trova un orario e fatti pagare
Raccogli automaticamente i pagamenti dalle persone che prenotano un 1:1 con te. Grazie a Stripe, i pagamenti sono sicuri, affidabili e disponibili ovunque.
Prenota tutto con scadenze e promemoria
Metti in riga i partecipanti più riluttanti. Attiva i promemoria automatici o fissa una scadenza per assicurarti di ottenere gli orari preferiti da tutti.
Organizza ogni riunione in modo che abbia successo
Collegamenti automatici per videoconferenze, inviti tramite calendario a tutti i partecipanti e molto altro ancora. Con Doodle, ogni riunione è pronta per iniziare nel modo giusto.
Grazie a Doodle 1:1, il team di laboratorio ha potuto risparmiare un bel po’ di tempo (in alcuni casi, addirittura un mese) pianificando centinaia di ispezioni in pochi minuti.
MODALITÀ D'USO
Doodle 1:1 per tutti i tuoi 1:1 di lavoro
È una formula vincente. Dai il via alla prossima grande collaborazione, indipendentemente dal tuo settore di attività.
Incontra i candidati più rapidamente, senza interrompere il tuo flusso di lavoro.
La sicurezza dei dati presso Doodle
Privacy e sicurezza pensate per le aziende
Alcune delle più grandi aziende del settore si affidano a Doodle per la gestione degli appuntamenti
Il tuo calendario rimane privato
Non conserviamo mai alcun dato proveniente dai tuoi calendari sui nostri server.
Cyber Verify Livello 3
AWS è certificata per la conformità a rigorosi standard e codici di condotta riconosciuti a livello internazionale.
Sicurezza di Cloudflare
Doodle utilizza Cloudflare per garantire un ulteriore livello di protezione contro gli attacchi DoS.
Esiste un modo più semplice per pianificare
Sbriga subito la pianificazione, così puoi concentrarti sul lavoro di squadra.