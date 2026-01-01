Vai al contenuto principale

Creare un nuovo Doodle

Usate Doodle per trovare rapidamente il momento perfetto per la vostra prossima grande collaborazione.

Durata

L’orario giusto, le persone giuste. Sempre.

Inizia un sondaggio per prenotare la riunione

Gli inviti di gruppo ti permettono di inviare una serie di orari e di consentire ai partecipanti di scegliere quello che preferiscono.

Share icon
Invita chiunque

Per gli inviti di gruppo non serve un account. Devi solo inviarli: chiunque può partecipare.

Track who's responded
Monitora le risposte

Doodle ti offre sempre una panoramica della situazione. Qualcuno non ha risposto? Lo saprai immediatamente.

Book it - icon
Aggiungi al calendario

Doodle invia automaticamente inviti al calendario a chiunque risponda con un'e-mail.

Add details icon
Aggiungi i dettagli

Prepara i partecipanti per ogni riunione con l’ordine del giorno, la location e non solo.

Crearlo è semplice. Come ricevere le risposte.

Crea un invito in pochi secondi, mandalo a qualcuno e ottieni una risposta in un batter d’occhio. Prenotare non è mai stato così semplice.

Ricevi più risposte con le scadenze e i promemoria

Coinvolgi anche i partecipanti più ritardatari. Imposta i promemoria automatici o una scadenza per assicurarti di ricevere gli orari preferiti di tutti.

Fai di ogni riunione un successo

Aggiungi automaticamente link alle videoconferenze, inviti di calendario per tutti i partecipanti e molto altro. Con Doodle, ogni riunione non può che iniziare alla grande.

Le aziende si affidano a Doodle per tutte le esigenze di pianificazione.

Ogni sondaggio Doodle mi fa risparmiare un'ora. È un'enormità quando si pianificano 20 eventi al mese.
Michael D
Michael DProprietario e coach di leadership, settore privato

Il modo più rapido per prenotare riunioni di lavoro

Con gli inviti di gruppo la pianificazione è un gioco da ragazzi.

Gestisci la tua agenda senza perderti tra le giornate piene di appuntamenti degli altri.

Botta e risposta, addio

Con Doodle:

Invia un’e-mail o un messaggio per ottenere tutte le risposte in un posto solo.

Senza Doodle:

Invia 30 email per proporre gli orari e destreggiati tra tutte le risposte.

Pianifica la tua prossima riunione in un attimo

Crea il tuo primo invito di gruppo in pochi minuti per concentrarti su quello che conta davvero.

Non serve la carta di credito.