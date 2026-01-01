Inizia un sondaggio per prenotare la riunione
Gli inviti di gruppo ti permettono di inviare una serie di orari e di consentire ai partecipanti di scegliere quello che preferiscono.
Invita chiunque
Per gli inviti di gruppo non serve un account. Devi solo inviarli: chiunque può partecipare.
Monitora le risposte
Doodle ti offre sempre una panoramica della situazione. Qualcuno non ha risposto? Lo saprai immediatamente.
Aggiungi al calendario
Doodle invia automaticamente inviti al calendario a chiunque risponda con un'e-mail.
Aggiungi i dettagli
Prepara i partecipanti per ogni riunione con l’ordine del giorno, la location e non solo.
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Crearlo è semplice. Come ricevere le risposte.
Crea un invito in pochi secondi, mandalo a qualcuno e ottieni una risposta in un batter d’occhio. Prenotare non è mai stato così semplice.
Ricevi più risposte con le scadenze e i promemoria
Coinvolgi anche i partecipanti più ritardatari. Imposta i promemoria automatici o una scadenza per assicurarti di ricevere gli orari preferiti di tutti.
Fai di ogni riunione un successo
Aggiungi automaticamente link alle videoconferenze, inviti di calendario per tutti i partecipanti e molto altro. Con Doodle, ogni riunione non può che iniziare alla grande.
Le aziende si affidano a Doodle per tutte le esigenze di pianificazione.
Ogni sondaggio Doodle mi fa risparmiare un'ora. È un'enormità quando si pianificano 20 eventi al mese.
Il modo più rapido per prenotare riunioni di lavoro
Con gli inviti di gruppo la pianificazione è un gioco da ragazzi.
Gestisci la tua agenda senza perderti tra le giornate piene di appuntamenti degli altri.
Botta e risposta, addio
Con Doodle:
Invia un’e-mail o un messaggio per ottenere tutte le risposte in un posto solo.
Senza Doodle:
Invia 30 email per proporre gli orari e destreggiati tra tutte le risposte.