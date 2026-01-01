Meet Doodle, your scheduling ally.
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Integrazione del calendario di base
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Hosting AWS sicuro
Doodle è ospitato da AWS, il servizio di hosting certificato secondo standard e codici di condotta rigorosi e riconosciuti a livello internazionale: ISO/IEC 27001:2013, 27017:2015 e 27018:2014.
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