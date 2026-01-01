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Meet Doodle, your scheduling ally.

Riunisci persone con mille impegni in un attimo. Dimentica gli interminabili scambi di e-mail.

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Migliaia di fan di Doodle lavorano per aziende come Cisco, Amazon e Google. La tua privacy e la tua sicurezza sono importanti per noi.

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Integrazione del calendario di base

Doodle memorizza soltanto la tua e-mail e i tuoi token. Nient’altro. I tuoi dati personali, compresa la tua agenda, i tuoi eventi e la tua disponibilità, non vengono mai memorizzati nel nostro database.

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Hosting AWS sicuro

Doodle è ospitato da AWS, il servizio di hosting certificato secondo standard e codici di condotta rigorosi e riconosciuti a livello internazionale: ISO/IEC 27001:2013, 27017:2015 e 27018:2014.

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Cloudflare Security

Utilizziamo Cloudflare per garantire un ulteriore livello di protezione DDoS.