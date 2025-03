Limara è la Digital Optimization Specialist di Doodle, dove porta 18 anni di esperienza nel business online per migliorare le esperienze digitali. Appassionata di IA e automazione, crede che la programmazione sia l'ultimo espediente per la vita, perché chi non ama recuperare tempo per le cose divertenti?

È sempre al passo con le ultime tendenze, soprattutto quelle che rendono più efficiente il lavoro quotidiano. Al di fuori di Doodle, ama cucinare e trovare le migliori ricette casalinghe.