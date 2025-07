Simplifiez les paiements pour vos réservations avec Doodle

Gérer les sessions récurrentes des clients est une bonne chose pour les affaires. Mais gérer les paiements à chaque fois ? Pas si bien que cela. Que vous soyez consultant, coach, éducateur ou freelance, courir après les factures, programmer des rappels et revérifier votre calendrier ne devrait pas faire partie de votre routine hebdomadaire.

Parlons d'un moyen plus simple.

Les tracas de la collecte manuelle des paiements

Lorsque vous travaillez avec des clients réguliers, il est facile de prendre l'habitude de tout faire manuellement. Vous convenez d'une heure. Vous envoyez une invitation au calendrier. Puis vous envoyez une facture séparée. Puis peut-être un coup de pouce. Et encore une autre.

Cela prend du temps. Cela crée des conversations embarrassantes sur l'argent. Et cela perturbe votre trésorerie si les clients paient en retard ou ne paient pas du tout.

Vos clients veulent aussi une expérience plus facile

Les bons clients veulent bien faire. Mais ils sont aussi très occupés. Plus il y a d'étapes à franchir pour confirmer une séance et envoyer le paiement, plus il y a de risques de retard ou de confusion.

Voici ce qu'ils préfèrent :

Un prix clair, d'emblée

Un seul lien pour réserver et payer

Une confirmation instantanée

Pas de chaîne de courriels ni de suivi

Et quand c'est aussi facile, ils sont beaucoup plus susceptibles de revenir.

Ce qui change lorsque vous utilisez Doodle avec Stripe

Lorsque vous connectez Stripe à votre compte Doodle, vous évitez les tâches administratives et vous êtes payé dès que quelqu'un réserve. Pas d'étapes supplémentaires. Pas de rappels. Juste une programmation fluide et des paiements sécurisés en un seul endroit.

Voici ce que vous obtenez :

Paiements collectés automatiquement au fur et à mesure que votre temps est réservé

Un lien unique que vous pouvez réutiliser à l'infini

Pas besoin de faire de suivi pour l'argent

Plus d'espace pour vous concentrer sur votre travail

Voici ce que vos clients obtiennent :

Un moyen rapide et facile de confirmer leur place

Un paiement intégré au moment de la réservation

Pas d'emails supplémentaires, pas de confusion

Et cela fonctionne parfaitement, que vous partagiez votre page de réservation (un calendrier avec vos disponibilités) ou que vous utilisiez les 1:1 (où vous et votre client choisissez un moment ensemble).

Configurez-le une fois et utilisez-le pour toujours

Pour commencer, rien de plus simple :

Connectez votre compte Stripe à Doodle Fixez un prix pour votre session Ajoutez ce prix à votre lien de réservation Partagez le lien - c'est fait

A partir de là, chaque fois que quelqu'un réserve, il paiera en même temps. Vous n'avez rien d'autre à faire.

Exemples concrets de professionnels comme vous

Une tutrice envoie un lien à ses élèves chaque semaine. Ils réservent le créneau qui leur convient et paient en quelques clics. Pas de facturation.

Un coach organise des séances mensuelles de responsabilisation. Les clients paient à l'avance, ce qui lui permet de savoir qui a confirmé.

Un designer indépendant propose des revues de conception. Il envoie un lien Doodle 1:1 avec Stripe - facile pour les clients, sans effort pour lui.

Récupérez votre temps et évitez le stress

Il ne s'agit pas seulement de simplifier les paiements. Il s'agit de vous donner de l'espace pour vous concentrer sur ce qui compte. Vous avez l'air plus professionnel. Vous évitez les discussions embarrassantes sur les paiements. Vous travaillez avec des personnes qui se présentent prêtes - parce qu'elles ont déjà payé.

Des milliers de professionnels utilisent déjà Doodle avec Stripe pour rendre les sessions récurrentes simples et sans stress. Vous voulez faire de même ?

Essayez-le dès aujourd'hui et laissez Doodle s'occuper du reste.