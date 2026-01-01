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Doodle et tes applications préférées: un duo de choc

Ensemble, faites des étincelles sans faire flamber ton budget. Doodle s’intègre parfaitement à tes applications et outils préférés.

Pas besoin de carte de crédit

Prêt pour le travail à distance

Connecte Doodle à Zoom, Google Meet ou Webex et ajoute automatiquement des liens de vidéoconférence à chaque événement.

Soyez assuré d'une facturation professionnelle

Avec les paiements gérés par Stripe, vous pouvez demander à vos clients de payer pour réserver du temps avec vous, en vous assurant que les paiements sont sécurisés, fiables et disponibles.

Automatise ta planification

Connectez Doodle à Zapier et créez votre propre flux de travail avec ses plus de 3 000 applications connectées.

Ces outils sont les partenaires privilégiés de Doodle

Apple iCloud beta

Planifiez des événements sur tous vos appareils Apple avec une intégration native.

En savoir plus
Zoom icon
Zoom

Ajoute automatiquement des liens vidéo Zoom aux réunions virtuelles que tu planifies avec Doodle.

Microsoft Office Teams small
Microsoft Teams

Génère automatiquement des liens pour assister à des conférences et simplifie la planification des réunions.

Zapier Logo
Zapier

Profite des milliers d’options d’intégration pour connecter Doodle aux outils que tu utilises.

Google meet icon
Google Meet

Ajoute automatiquement des liens vidéo aux réunions virtuelles que tu planifies avec Doodle.

Stripe

Encaissez les paiements au fur et à mesure de vos réservations pour éviter les retards de paiement, les annulations et les absences.

Microsoft Exchange Icon
Microsoft Exchange

Organise ta journée facilement en ajoutant Doodle à ta messagerie et à ton calendrier.

google calendar icon
Google Calendar

Visualise le déroulement de ta journée et synchronise automatiquement tous tes événements.

microsoft office
Microsoft Office 365

Utilise Doodle au bureau, gagne du temps et travaille comme tu le souhaites.

Webex

Ajoute automatiquement des liens vidéo aux réunions virtuelles que tu planifies avec Doodle.

Rassemble tes outils et tes collaborateurs pour montrer la voie du succès.

Pas besoin de carte de crédit.