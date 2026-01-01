Prêt pour le travail à distance
Connecte Doodle à Zoom, Google Meet ou Webex et ajoute automatiquement des liens de vidéoconférence à chaque événement.
Soyez assuré d'une facturation professionnelle
Avec les paiements gérés par Stripe, vous pouvez demander à vos clients de payer pour réserver du temps avec vous, en vous assurant que les paiements sont sécurisés, fiables et disponibles.
Automatise ta planification
Connectez Doodle à Zapier et créez votre propre flux de travail avec ses plus de 3 000 applications connectées.
Ces outils sont les partenaires privilégiés de Doodle
Apple iCloud beta
Planifiez des événements sur tous vos appareils Apple avec une intégration native.
Zoom
Ajoute automatiquement des liens vidéo Zoom aux réunions virtuelles que tu planifies avec Doodle.
Microsoft Teams
Génère automatiquement des liens pour assister à des conférences et simplifie la planification des réunions.
Zapier
Profite des milliers d’options d’intégration pour connecter Doodle aux outils que tu utilises.
Google Meet
Ajoute automatiquement des liens vidéo aux réunions virtuelles que tu planifies avec Doodle.
Stripe
Encaissez les paiements au fur et à mesure de vos réservations pour éviter les retards de paiement, les annulations et les absences.
Microsoft Exchange
Organise ta journée facilement en ajoutant Doodle à ta messagerie et à ton calendrier.
Google Calendar
Visualise le déroulement de ta journée et synchronise automatiquement tous tes événements.
Microsoft Office 365
Utilise Doodle au bureau, gagne du temps et travaille comme tu le souhaites.
Webex
Ajoute automatiquement des liens vidéo aux réunions virtuelles que tu planifies avec Doodle.
Apple iCloud beta
Planifiez des événements sur tous vos appareils Apple avec une intégration native.
Zoom
Ajoute automatiquement des liens vidéo Zoom aux réunions virtuelles que tu planifies avec Doodle.
Microsoft Teams
Génère automatiquement des liens pour assister à des conférences et simplifie la planification des réunions.
Zapier
Profite des milliers d’options d’intégration pour connecter Doodle aux outils que tu utilises.
Google Meet
Ajoute automatiquement des liens vidéo aux réunions virtuelles que tu planifies avec Doodle.
Stripe
Encaissez les paiements au fur et à mesure de vos réservations pour éviter les retards de paiement, les annulations et les absences.
Microsoft Exchange
Organise ta journée facilement en ajoutant Doodle à ta messagerie et à ton calendrier.
Google Calendar
Visualise le déroulement de ta journée et synchronise automatiquement tous tes événements.
Microsoft Office 365
Utilise Doodle au bureau, gagne du temps et travaille comme tu le souhaites.
Webex
Ajoute automatiquement des liens vidéo aux réunions virtuelles que tu planifies avec Doodle.