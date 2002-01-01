Créer un Doodle

Études de cas en vedette

133 millions

Des organisations de premier plan dans le monde entier

78,000

Réunions programmées par jour

39,000

Heures économisées par jour
A graphic of a white paper on a green background with the logo of UC Davis at the top
Comment l'UC Davis a gagné jusqu'à un mois de temps et évité des retards inutiles grâce à Doodle
A graphic of a white paper on a green background with the logo of the Canadian Dental Association at the top
Comment l'ADC coordonne plus de 50 dentistes bénévoles avec une programmation sécurisée et de marque.
A graphic of a white paper on a green background with the logo of SRG Inc at the top
Comment SRG Inc. économise 40 heures par mois sur la planification globale grâce à Doodle
A graphic of a white paper on a green background with the logo of Lullabot at the top
Comment Lullabot a simplifié les entretiens UX et les réunions d'équipe à distance
A graphic of a white paper on a green background with the logo of Motivate LLC at the top
Comment l'équipe RH de Motivate a simplifié l'intégration, la formation et la coordination avec Doodle
A graphic of the top quarter of a page with the Doodle logo on it signifying a case study with a dark green background.
Comment une équipe de recrutement a gagné des heures et s'est développée grâce à des outils d'administration plus intelligents.
A graphic of the top quarter of a page with the Doodle logo on it signifying a case study with a dark green background.
Comment une agence fédérale a accéléré des centaines de consultations de subventions avec Doodle
A graphic of a white paper on a green background with the logo of the city of Arvada at the top
Comment la ville d'Arvada a amélioré la coordination des réunions pour répondre aux besoins d'une ville en pleine expansion
A graphic of a white paper on a green background with the logo of the Ronald McDonald House at the top
Le Manoir Ronald McDonald simplifie l'embauche et la planification externe grâce à Doodle
A graphic of the top quarter of a page with the Doodle logo on it signifying a case study with a dark green background.
Comment une association médicale à but non lucratif a atteint ses objectifs et est restée sobre grâce à Doodle
Comment la Science Gallery a gagné des semaines en planifiant des réunions mondiales en quelques minutes
A graphic of a white paper on a green background with the logo of the University of Virginia at the top
Comment l'EA de l'UVA économise 2 jours par mois sur la planification grâce à Doodle

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligentes

Mais ne nous crois pas sur parole.

G2 Spring 2025 badges showing three awards: Grid Leader for Small Business, Users Love Us, and High Performer.