Études de cas en vedette
Comment l'UC Davis a gagné jusqu'à un mois de temps et évité des retards inutiles grâce à Doodle
Découvrez comment leur équipe de laboratoire a programmé des centaines d'inspections de sécurité en quelques minutes, réduit les échanges de courriels et maintenu la conformité sur la bonne voie.
Comment l'ADC coordonne plus de 50 dentistes bénévoles avec une programmation sécurisée et de marque.
Doodle aide l'Association dentaire canadienne à gérer les horaires chargés des équipes de dentistes.
Comment SRG Inc. économise 40 heures par mois sur la planification globale grâce à Doodle
Doodle est le logiciel de planification parfaitement conçu pour répondre aux besoins complexes des organisations à but non lucratif ou des ONG modernes.
133 millions
Des organisations de premier plan dans le monde entier
78,000
Réunions programmées par jour
39,000
Heures économisées par jour
Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligentes
Mais ne nous crois pas sur parole.