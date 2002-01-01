Une étude sur l'expérience utilisateur de Doodle

Doodle s'est entretenu avec un organisme médical à but non lucratif dont l'objectif est de mettre en relation la recherche et l'innovation en matière de soins contre le cancer avec les médecins de la communauté dans tout le pays, en proposant des sessions de formation médicale continue et des événements dans tous les sites de son réseau. C'est un travail important - et rien de tout cela ne peut se faire sans une planification précise et efficace.

Nous avons parlé à Erik Frederick, chargé de liaison avec le réseau externe de l'organisation à but non lucratif, de la façon dont Doodle Premium a simplifié leur planification.

Gérer les réunions à travers différents calendriers et logiciels, en douceur.

Erik est confronté à un défi typique des organisations à but non lucratif qui travaillent avec un éventail de parties prenantes externes : l'accès aux calendriers. Programmer des événements signifie faire venir des médecins et des éducateurs de diverses institutions sur les sites du réseau dans six États différents : il y a généralement beaucoup de calendriers et de logiciels incompatibles en jeu ! Avant Doodle, un long va-et-vient par courriel était le seul moyen de trouver une heure de réunion.

Erik décrit cela comme "... une jonglerie de calendriers... une bataille d'horaires...". Doodle permet à Erik d'éviter les allers-retours par courriel. Et une fois l'heure confirmée, la réunion est automatiquement synchronisée avec les calendriers de tous les participants.

Doodle simplifie la planification médicale

En tant qu'agent de liaison dans une organisation médicale à but non lucratif, Erik doit faire face à un autre défi en matière d'emploi du temps : travailler avec les calendriers des médecins qui sont notoirement serrés. Les calendriers de la plupart des médecins sont remplis de jours de clinique ; de plus, il est impossible de reprogrammer des jours de clinique dans un délai de trois mois. Par conséquent, la plupart des réunions sont organisées avec un délai très long. Les sondages Doodle ont facilité le processus de planification des réunions jusqu'à 9 mois à l'avance ; le tableau de bord Doodle fournit un résumé en un coup d'œil de toutes les réunions à venir, et pas seulement des réunions prévues dans la semaine ou le mois à venir.

"Parce que beaucoup de médecins, du moins ici, ne sont pas censés planifier quoi que ce soit dans les 3 mois.... C'est un élément important de la raison pour laquelle j'utilise cela aussi."

Intégrer Doodle de manière transparente dans la méthodologie lean.

Doodle s'est avéré entièrement compatible avec l'engagement interne de l'organisation à but non lucratif en faveur de la méthodologie lean, une méthodologie commerciale visant à améliorer la valeur pour les clients grâce à l'optimisation continue des processus sur le lieu de travail.

Avant Doodle, dit Erik, la planification " ...était l'une des choses les plus pénibles à faire pour le groupe, à savoir voir ce programme, obtenir ces programmes et exécuter ces éléments d'éducation, donc c'est maintenant l'une des améliorations énormes qui élimine beaucoup de gaspillage et ajoute de la valeur au processus ".

Cas d'utilisation : réunions d'équipe, parties prenantes externes, entretiens individuels, sessions de formation, prises de rendez-vous.