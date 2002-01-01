Eine Doodle-Nutzererfahrungsstudie

Doodle sprach mit einer gemeinnützigen medizinischen Organisation, die sich darauf konzentriert, Forschung und Innovation in der Krebsbehandlung mit Ärzten im ganzen Land zu verbinden, indem sie an allen Standorten ihres Netzwerks medizinische Fortbildungen und Veranstaltungen anbietet. Das ist eine wichtige Aufgabe, die nur mit einer präzisen und effektiven Terminplanung möglich ist.

Wir haben mit Erik Frederick, dem externen Netzwerkbeauftragten der gemeinnützigen Organisation, darüber gesprochen, wie Doodle Premium die Terminplanung vereinfacht hat.

Die Verwaltung von Meetings in verschiedenen Kalendern und Softwareprogrammen funktioniert reibungslos.

Erik steht vor einer typischen Herausforderung für Non-Profit-Organisationen , die mit einer Reihe von externen Interessengruppen zusammenarbeiten: der Zugang zu Kalendern. Bei der Planung von Veranstaltungen müssen Ärzte und Pädagogen aus verschiedenen Institutionen an Netzwerkstandorten in sechs verschiedenen Staaten zusammenkommen: Da sind in der Regel eine Menge Kalender und inkompatible Software im Spiel! Vor Doodle war ein langwieriges Hin und Her per E-Mail die einzige Möglichkeit, einen Termin für ein Treffen zu finden.

Erik beschrieb es als "... ein Jonglieren mit Kalendern... und das Hin- und Herschieben von Terminen. Mit Doodle kann Erik das Hin und Her per E-Mail umgehen. Und sobald ein Termin bestätigt wurde, wird das Treffen automatisch mit den Kalendern aller Teilnehmer/innen synchronisiert.

Doodle macht die Terminplanung im medizinischen Bereich einfacher

Als Verbindungsmann bei einer gemeinnützigen medizinischen Einrichtung hat Erik eine weitere Herausforderung bei der Terminplanung zu bewältigen - die Arbeit mit den notorisch engen Kalendern der Ärzte. Die Kalender der meisten Ärzte sind voll mit Praxistagen; außerdem ist es unmöglich, innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten einen Praxistag zu verschieben. Daher werden die meisten Treffen mit einer sehr langen Vorlaufzeit organisiert. Doodle-Umfragen haben die Planung von Meetings bis zu 9 Monate im Voraus vereinfacht; das Doodle-Dashboard bietet einen Überblick über alle zukünftigen Meetings, nicht nur über die Meetings, die in der nächsten Woche oder im nächsten Monat stattfinden.

"Viele Ärzte, zumindest bei uns, dürfen innerhalb von drei Monaten keine Termine planen... Das ist ein wichtiger Grund, warum ich das auch benutze."

Integriere Doodle nahtlos in die Lean-Methode.

Doodle hat sich als vollkommen kompatibel mit dem internen Engagement der Non-Profit-Organisation für die Lean-Methode erwiesen, eine Geschäftsmethode, die darauf abzielt, den Wert für die Kunden durch eine kontinuierliche Optimierung der Arbeitsabläufe zu steigern.

Vor Doodle, so Erik, war die Terminplanung "... eine der mühsamsten Aufgaben für die Gruppe, um den Terminplan zu sehen, die Termine zu vereinbaren und die Bildungsmaßnahmen durchzuführen, also ist dies jetzt eine der größten Verbesserungen, die eine Menge Verschwendung beseitigt und den Prozess aufwertet.

Anwendungsfälle: Teambesprechungen, externe Stakeholder, Einzelgespräche, Schulungen, Terminbuchungen