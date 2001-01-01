Einfache und sichere Terminplanung für Fachkräfte im Gesundheitswesen
Einfache Buchung für Patienten und Kunden
Lass Patienten oder Kunden online Termine vereinbaren, ohne in der Warteschleife zu warten oder mehrere Nachrichten zu versenden.
Ein Werkzeug für jede Art von Termin
Verwalte alle deine Buchungen an einem Ort, von Einzelberatungen bis hin zu Mitarbeiterbesprechungen und Folgegesprächen. Egal, ob du eine Privatpraxis hast oder Teil einer großen Klinik bist, du musst nicht zwischen verschiedenen Tools hin- und herspringen.
Ernsthaftes Interesse an der Privatsphäre
Es werden keine persönlichen Gesundheitsdaten weitergegeben und der Zugriff erfolgt vollständig auf Basis von Berechtigungen. Das ist eine sichere Terminplanung, die den Bedürfnissen moderner medizinischer Teams entspricht.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Für jede Art der Kundenbetreuung gemacht
Mach das Buchen mühelos
Teile deine Buchungsseite, damit deine Kunden deine Verfügbarkeit sehen und mit nur wenigen Klicks buchen können.
Biete mehrere Sitzungsarten an
Liste Privatstunden, Gruppenkurse oder Workshops im Eventplaner auf, damit deine Kunden das auswählen können, was für sie am besten passt.
Kundendaten schützen
Nur die Verfügbarkeit wird geteilt - persönliche Daten und Kundendaten bleiben privat und sicher.
Unerwartetes Erscheinen reduzieren
Automatische Erinnerungen helfen den Kunden, sich an Termine zu erinnern, und verbessern die Anwesenheit und Konsistenz.
Anpassen deiner Buchungsseiten
Füge deinen Praxisnamen, dein Logo und deine Farben hinzu, um ein professionelles Buchungserlebnis zu schaffen.
Mehrere Anbieter unterstützen
Mit dem Team-Plan verknüpfst du die Kalender aller Praktiker/innen, damit die Kund/innen direkt den richtigen Anbieter buchen können.
350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant
Patienten buchen ohne Anruf, und Erinnerungen erhöhen die Anwesenheit.
Mit einem einzigen Link kann ich in 20 Minuten ein Treffen für 12 Führungskräfte aus dem Gesundheitswesen buchen.
Doodle war schon immer der einfachste Weg, um potenzielle Teilnehmende zu befragen, wenn du ein Gruppentreffen planst.
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe
Häufig gestellte Fragen
Kann ich vor dem Termin Informationen über den Patienten sammeln?
Ja. Füge deiner Buchungsseite benutzerdefinierte Fragen hinzu, z. B. zu Zielen, Vorlieben oder zur Krankengeschichte.
Wie stelle ich sicher, dass die Daten meiner Kunden privat bleiben?
Nur deine verfügbaren Zeiten werden freigegeben - persönliche Kalenderdaten und Kundenantworten werden sicher aufbewahrt.
Kann ich wiederkehrende Termine anbieten?
Ja. Lege wiederkehrende Verfügbarkeiten fest, damit Kunden wöchentliche, zweiwöchentliche oder monatliche Termine buchen können.
Kann ich die Gruppengröße begrenzen?
Ja. Lege im Eventplaner ein Platzlimit fest, damit die Gruppengröße nicht über deine Wunschkapazität hinausgeht.
Kann ich das Aussehen meiner Buchungsseite anpassen?
Ja. Füge deine Markenfarben und dein Logo hinzu, um ein einheitliches, vertrauenswürdiges Erlebnis für deine Kunden zu schaffen.