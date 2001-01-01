Doodle erstellen

Einfache und sichere Terminplanung für Fachkräfte im Gesundheitswesen

Hilf deinen Kunden, ihre Zeit einfach zu buchen, damit du mehr Zeit damit verbringen kannst, ihnen zu helfen, erfolgreich zu sein.

Ein Doodle erstellen
a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Wird von Wellness-Anbietern und Gesundheitsexperten aus Top-Organisationen weltweit genutzt

A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
Einfache Buchung für Patienten und Kunden

Lass Patienten oder Kunden online Termine vereinbaren, ohne in der Warteschleife zu warten oder mehrere Nachrichten zu versenden.

Ein Werkzeug für jede Art von Termin

Verwalte alle deine Buchungen an einem Ort, von Einzelberatungen bis hin zu Mitarbeiterbesprechungen und Folgegesprächen. Egal, ob du eine Privatpraxis hast oder Teil einer großen Klinik bist, du musst nicht zwischen verschiedenen Tools hin- und herspringen.

Ernsthaftes Interesse an der Privatsphäre

Es werden keine persönlichen Gesundheitsdaten weitergegeben und der Zugriff erfolgt vollständig auf Basis von Berechtigungen. Das ist eine sichere Terminplanung, die den Bedürfnissen moderner medizinischer Teams entspricht.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Für jede Art der Kundenbetreuung gemacht

Mach das Buchen mühelos

Teile deine Buchungsseite, damit deine Kunden deine Verfügbarkeit sehen und mit nur wenigen Klicks buchen können.

Biete mehrere Sitzungsarten an

Liste Privatstunden, Gruppenkurse oder Workshops im Eventplaner auf, damit deine Kunden das auswählen können, was für sie am besten passt.

Kundendaten schützen

Nur die Verfügbarkeit wird geteilt - persönliche Daten und Kundendaten bleiben privat und sicher.

Unerwartetes Erscheinen reduzieren

Automatische Erinnerungen helfen den Kunden, sich an Termine zu erinnern, und verbessern die Anwesenheit und Konsistenz.

Anpassen deiner Buchungsseiten

Füge deinen Praxisnamen, dein Logo und deine Farben hinzu, um ein professionelles Buchungserlebnis zu schaffen.

Mehrere Anbieter unterstützen

Mit dem Team-Plan verknüpfst du die Kalender aller Praktiker/innen, damit die Kund/innen direkt den richtigen Anbieter buchen können.

Mach das Buchen mühelos

Teile deine Buchungsseite, damit deine Kunden deine Verfügbarkeit sehen und mit nur wenigen Klicks buchen können.

Biete mehrere Sitzungsarten an

Liste Privatstunden, Gruppenkurse oder Workshops im Eventplaner auf, damit deine Kunden das auswählen können, was für sie am besten passt.

Kundendaten schützen

Nur die Verfügbarkeit wird geteilt - persönliche Daten und Kundendaten bleiben privat und sicher.

Unerwartetes Erscheinen reduzieren

Automatische Erinnerungen helfen den Kunden, sich an Termine zu erinnern, und verbessern die Anwesenheit und Konsistenz.

Anpassen deiner Buchungsseiten

Füge deinen Praxisnamen, dein Logo und deine Farben hinzu, um ein professionelles Buchungserlebnis zu schaffen.

Mehrere Anbieter unterstützen

Mit dem Team-Plan verknüpfst du die Kalender aller Praktiker/innen, damit die Kund/innen direkt den richtigen Anbieter buchen können.

Ein Doodle erstellen

Arbeite mit deinen Lieblingstools

Meetings mit einem Klick von überall.

iCloud-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

iCloud

Zoom-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zoom

Outlook-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Outlook

Microsoft Teams-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Teams

Zapier-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Google Meet-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Meet

Stripe-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Stripe

Microsoft Exchange-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Office 365

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

G2-Frühjahr 2025-Abzeichen mit drei Auszeichnungen: Grid Leader für Kleinunternehmen, Benutzer lieben uns und High Performer.

Patienten buchen ohne Anruf, und Erinnerungen erhöhen die Anwesenheit.

Capterra Review

ER

Emily R.

Klinik Manager

Mit einem einzigen Link kann ich in 20 Minuten ein Treffen für 12 Führungskräfte aus dem Gesundheitswesen buchen.

Community Health

NL

Nasdaq L.

Verwaltungsassistentin

Doodle war schon immer der einfachste Weg, um potenzielle Teilnehmende zu befragen, wenn du ein Gruppentreffen planst.

RP

Rachel P

Physiotherapeutin und Inhaberin

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Vier Abzeichen für die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-Zertifizierung, ein europäisches GDPR-Compliance-Symbol mit einem Schloss und EU-Sternen, ein CCPA-Compliance-Symbol und eine AICPA SOC-Zertifizierung (System and Organization Controls).

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich vor dem Termin Informationen über den Patienten sammeln?

Ja. Füge deiner Buchungsseite benutzerdefinierte Fragen hinzu, z. B. zu Zielen, Vorlieben oder zur Krankengeschichte.

Wie stelle ich sicher, dass die Daten meiner Kunden privat bleiben?

Nur deine verfügbaren Zeiten werden freigegeben - persönliche Kalenderdaten und Kundenantworten werden sicher aufbewahrt.

Kann ich wiederkehrende Termine anbieten?

Ja. Lege wiederkehrende Verfügbarkeiten fest, damit Kunden wöchentliche, zweiwöchentliche oder monatliche Termine buchen können.

Kann ich die Gruppengröße begrenzen?

Ja. Lege im Eventplaner ein Platzlimit fest, damit die Gruppengröße nicht über deine Wunschkapazität hinausgeht.

Kann ich das Aussehen meiner Buchungsseite anpassen?

Ja. Füge deine Markenfarben und dein Logo hinzu, um ein einheitliches, vertrauenswürdiges Erlebnis für deine Kunden zu schaffen.

A focus shot on a woman facing another in a one-to-one meeting. The image also has some light blue rectangles around it to emphasize focus on the woman

Hast du die Antwort nicht gefunden?

Probiere ein Planungstool aus, das für diejenigen, die keine Zeit zu verlieren haben.

Mach die Buchung einfach und halte die Kundendaten privat, damit du mehr Zeit mit deinen Kunden verbringen kannst und nicht mit deinem Kalender.

Keine Kreditkarte erforderlich.