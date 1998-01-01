Planungssoftware für professionelle Dienstleistungen
Das Vertrauen von Beratern und kundenorientierten Fachleuten aus führenden Organisationen
Kunden können jederzeit buchen
Biete deine Verfügbarkeit online an, damit deine Kunden Beratungstermine vereinbaren können, wenn es für dich und für sie am besten passt.
Doppelte Buchungen vermeiden
Teile mehrere Buchungsseiten, während dein Kalender sofort aktualisiert wird, um Überschneidungen zu vermeiden.
Verbringe mehr Zeit mit deinen Kunden
Die Planung dauert nur wenige Sekunden, so dass du mehr Zeit hast, dich auf die Ergebnisse zu konzentrieren.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Gemacht für jede Art von Kundentreffen
Beratungen sofort buchen
Gib deine Buchungsseite frei, damit die Kunden einen Termin wählen können, ohne dass sie E-Mails hin- und herschicken müssen.
Biete verschiedene Leistungen an
Liste deine Leistungen im Eventplaner – von Erstgesprächen bis zu Follow-ups – damit deine Kunden wählen können, was für sie passt.
Abrechenbare Stunden schützen
Nutze die Stripe-Integration, um die Zahlung bei der Buchung einzuziehen und sicherzustellen, dass deine Zeit wertgeschätzt wird.
Treffen über Zeitzonen hinweg
Doodle passt die Verfügbarkeit automatisch an die Ortszeit deines Kunden an, damit die internationale Arbeit reibungslos funktioniert.
Anpassen deiner Buchungsseiten
Füge dein Logo und deine Farben hinzu, um ein professionelles Erscheinungsbild für deine Kunden zu schaffen.
Plane mit deinem Team
Mit dem Teamplan kannst du mehrere Kalender miteinander verknüpfen, damit die Kunden gleich beim ersten Mal mit der richtigen Person buchen können.
Beratungen sofort buchen
Gib deine Buchungsseite frei, damit die Kunden einen Termin wählen können, ohne dass sie E-Mails hin- und herschicken müssen.
Biete verschiedene Leistungen an
Liste deine Leistungen im Eventplaner – von Erstgesprächen bis zu Follow-ups – damit deine Kunden wählen können, was für sie passt.
Abrechenbare Stunden schützen
Nutze die Stripe-Integration, um die Zahlung bei der Buchung einzuziehen und sicherzustellen, dass deine Zeit wertgeschätzt wird.
Treffen über Zeitzonen hinweg
Doodle passt die Verfügbarkeit automatisch an die Ortszeit deines Kunden an, damit die internationale Arbeit reibungslos funktioniert.
Anpassen deiner Buchungsseiten
Füge dein Logo und deine Farben hinzu, um ein professionelles Erscheinungsbild für deine Kunden zu schaffen.
Plane mit deinem Team
Mit dem Teamplan kannst du mehrere Kalender miteinander verknüpfen, damit die Kunden gleich beim ersten Mal mit der richtigen Person buchen können.
Arbeite mit deinen Lieblingstools
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant
Wenn ich Kunden online buchen lasse, spare ich jede Woche Stunden.
Ohne Doodle müsste ich alles selbst verwalten oder jemanden einstellen, der mir hilft.
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe
Häufig gestellte Fragen
Kann ich vor einem Termin Kundeninformationen sammeln?
Ja. Füge deiner Buchungsseite benutzerdefinierte Fragen hinzu, um Details zu erfassen, die du im Voraus benötigst.
Wie verhindere ich Nichterscheinen?
Aktiviere automatische Erinnerungen, damit Ihre Kunden ihren Termin nicht vergessen.
Kann ich unterschiedliche Preise für verschiedene Dienstleistungen anbieten?
Ja. Erstelle separate Buchungsseiten mit individuellen Zahlungseinstellungen für jede Dienstleistung.
Kann ich begrenzen, wie weit im Voraus Kunden buchen können?
Ja. Lege Buchungsfristen fest, um Änderungen in letzter Minute zu vermeiden.
Kann ich meine Buchungslinks personalisieren?
Ja. Gestalte deine Buchungslinks mit Logo und Farben, passend zu deinem Unternehmen.