Planungssoftware für professionelle Dienstleistungen

Lass deine Kunden schnell Zeit mit dir buchen, damit du dich auf das konzentrieren kannst, was du am besten kannst.

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Das Vertrauen von Beratern und kundenorientierten Fachleuten aus führenden Organisationen

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Kunden können jederzeit buchen

Biete deine Verfügbarkeit online an, damit deine Kunden Beratungstermine vereinbaren können, wenn es für dich und für sie am besten passt.

Doppelte Buchungen vermeiden

Teile mehrere Buchungsseiten, während dein Kalender sofort aktualisiert wird, um Überschneidungen zu vermeiden.

Verbringe mehr Zeit mit deinen Kunden

Die Planung dauert nur wenige Sekunden, so dass du mehr Zeit hast, dich auf die Ergebnisse zu konzentrieren.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Gemacht für jede Art von Kundentreffen

Beratungen sofort buchen

Gib deine Buchungsseite frei, damit die Kunden einen Termin wählen können, ohne dass sie E-Mails hin- und herschicken müssen.

Biete verschiedene Leistungen an

Liste deine Leistungen im Eventplaner – von Erstgesprächen bis zu Follow-ups – damit deine Kunden wählen können, was für sie passt.

Abrechenbare Stunden schützen

Nutze die Stripe-Integration, um die Zahlung bei der Buchung einzuziehen und sicherzustellen, dass deine Zeit wertgeschätzt wird.

Treffen über Zeitzonen hinweg

Doodle passt die Verfügbarkeit automatisch an die Ortszeit deines Kunden an, damit die internationale Arbeit reibungslos funktioniert.

Anpassen deiner Buchungsseiten

Füge dein Logo und deine Farben hinzu, um ein professionelles Erscheinungsbild für deine Kunden zu schaffen.

Plane mit deinem Team

Mit dem Teamplan kannst du mehrere Kalender miteinander verknüpfen, damit die Kunden gleich beim ersten Mal mit der richtigen Person buchen können.

Arbeite mit deinen Lieblingstools

Meetings mit einem Klick von überall.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

G2-Frühjahr 2025-Abzeichen mit drei Auszeichnungen: Grid Leader für Kleinunternehmen, Benutzer lieben uns und High Performer.

Wenn ich Kunden online buchen lasse, spare ich jede Woche Stunden.

GetApp Review

DL

David L.

Unternehmensberater

Ohne Doodle müsste ich alles selbst verwalten oder jemanden einstellen, der mir hilft.

University of North Texas

JL

Jaclyn L.

Chef der Strategie

Vier Abzeichen für die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-Zertifizierung, ein europäisches GDPR-Compliance-Symbol mit einem Schloss und EU-Sternen, ein CCPA-Compliance-Symbol und eine AICPA SOC-Zertifizierung (System and Organization Controls).

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich vor einem Termin Kundeninformationen sammeln?

Ja. Füge deiner Buchungsseite benutzerdefinierte Fragen hinzu, um Details zu erfassen, die du im Voraus benötigst.

Wie verhindere ich Nichterscheinen?

Aktiviere automatische Erinnerungen, damit Ihre Kunden ihren Termin nicht vergessen.

Kann ich unterschiedliche Preise für verschiedene Dienstleistungen anbieten?

Ja. Erstelle separate Buchungsseiten mit individuellen Zahlungseinstellungen für jede Dienstleistung.

Kann ich begrenzen, wie weit im Voraus Kunden buchen können?

Ja. Lege Buchungsfristen fest, um Änderungen in letzter Minute zu vermeiden.

Kann ich meine Buchungslinks personalisieren?

Ja. Gestalte deine Buchungslinks mit Logo und Farben, passend zu deinem Unternehmen.

Hast du die Antwort nicht gefunden?

Probiere ein Planungswerkzeug aus, das deinen Arbeitsablauf respektiert

Mach es deinen Kunden leicht, in wenigen Minuten zu buchen - und zu bezahlen.

Keine Kreditkarte erforderlich.