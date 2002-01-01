Von der Planung von Vorstellungsgesprächen bis hin zur Organisation von Teambesprechungen - die Organisation der Rekrutierung, Einstellung und Einarbeitung, die ein Unternehmen am Laufen hält, kann eine anspruchsvolle Aufgabe sein - und in den meisten Unternehmen ist dies eine Aufgabe, die dem HR-Team zufällt.

Doodle unterstützt Personalverantwortliche mit zeitsparenden Planungsoptionen, einem übersichtlichen Meeting-Dashboard und einer Vielzahl von Funktionen wie integrierten Antwortfristen und einem speziellen 1:1-Planungstool, die die Organisation von Meetings optimieren.

Wir sprachen mit Beth Voegtli, HR-Assistentin im Ronald McDonald Haus in St. Louis, darüber, wie sie Doodle in verschiedenen Besprechungssituationen einsetzt.

"Ich plane die meisten Schulungen... Wenn ich versuche, jemanden außerhalb der Organisation einzuplanen, insbesondere diese Ausschussmitglieder oder Freiwillige, verwende ich Doodle."

Doodle ist eine einfache Lösung für die externe Terminplanung

Wenn alle im Büro dieselbe Software und denselben Kalender benutzen, muss die interne Terminplanung kein Problem sein. Externe Terminplanung? Das ist eine andere Geschichte. Wenn du keinen Zugriff auf den Kalender deines Gastes hast, kann es leicht passieren, dass du tagelang E-Mails hin- und herschickst, um einen Termin zu vereinbaren, der für alle passt.

Doodle nimmt dir die Mühe der externen Terminplanung ab. Vermeide das Hin- und Herschreiben von E-Mails, indem du eine Umfrage oder für Einzelgespräche einen Doodle 1:1-Link versendest. Wenn du einen passenden Termin gefunden hast, synchronisiert Doodle das Treffen mit deinem Kalender und dem Kalender deines Gastes, unabhängig davon, ob du G-Suite oder Outlook verwendest.

Sogar das Planen mehrerer Einzeltrainings, wie es Beth manchmal tun muss, ist problemlos möglich. Doodle 1:1 ermöglicht es dir, Einzelgespräche zu planen, indem du so vielen Gästen wie nötig individuelle Zeitfenster anbietest. Sobald ein 1:1-Slot belegt ist, verschwindet er aus deinem Kalender, so dass du dir keine Sorgen über Doppelbuchungen machen musst.

Große Vorstandssitzungen sind mit Doodle einfach zu planen

Das Ronald McDonald Haus St. Louis ist eine gemeinnützige Einrichtung, die Familien von Kindern, die in der Stadt pädiatrisch betreut werden, eine kostenlose Unterkunft bietet. Wie viele andere gemeinnützige Organisationen besteht auch der Vorstand aus externen Freiwilligen, die ihre Zeit für das Ronald McDonald Haus opfern; die meisten Vorstandsmitglieder haben selbst einen vollen Terminkalender.

Die Organisation von Vorstandssitzungen, bei denen über neue Mitarbeiter/innen entschieden wird, stellt Beth vor eine besondere Herausforderung bei der Terminplanung. Sie muss einen Termin finden, der für alle passt, und kann sich dabei nicht auf einen internen Kalender verlassen. Deshalb hat sie sich für Doodle entschieden.

Beth sagt: "... unsere Herausforderung ist es, so viele Leute extern unterzubringen, wenn wir nicht einmal wissen, was sie wollen." Wenn du eine Doodle-Umfrage verschickst, können die Teilnehmer/innen einen Zeitpunkt wählen, der ihnen passt; Beth kann sogar eine Antwortfrist festlegen, so dass sie nicht auf Antwortschreiben warten muss.

Einstellen ist einfach, wenn du mit Doodle planst

Wie jeder Personalverantwortliche weiß auch Beth, dass der Einstellungsprozess viel Verwaltungsarbeit erfordert und viele Treffen notwendig sind. Abgesehen von der Planung der Vorstellungsgespräche selbst muss jede neue Einstellung von verschiedenen Interessengruppen genehmigt werden, was nur eines bedeuten kann: noch mehr Meetings.

Im Ronald McDonald Haus müssen Neueinstellungen nicht nur intern genehmigt, sondern auch vom Vorstand abgesegnet werden. Beth nutzt Doodle, um die Vorstellungsgespräche zu organisieren und die Folgemeetings zu rationalisieren, die für die Entscheidung über jede neue Einstellung erforderlich sind.

Von der Organisation von Vorstandssitzungen über die Planung von Schulungen bis hin zur Verwaltung des Einstellungsprozesses spart Beth mit Doodle Stunden an Arbeitszeit. Und bei einer gemeinnützigen Organisation, die mit einem Bootstrap arbeitet, zählt jede Stunde!

Anwendungsfälle: Rekrutierung, Teambesprechungen, externe Stakeholder, Einzelgespräche, Schulungen, Vorstandssitzungen