Desde programar entrevistas hasta organizar almuerzos de trabajo, organizar el reclutamiento, la contratación y la incorporación que mantiene en funcionamiento una organización puede ser una tarea exigente, y en la mayoría de los lugares de trabajo, es una tarea que recae en el equipo de RRHH.

Doodle ayuda a los profesionales de RRHH con opciones de programación que ahorran tiempo, un panel de reuniones de un vistazo y una serie de funciones, como plazos de respuesta incorporados y una herramienta de programación 1:1 dedicada, diseñadas para optimizar la organización de reuniones.

Hablamos con Beth Voegtli, Asistente de RR.HH. de la Casa Ronald McDonald de San Luis, sobre cómo utiliza Doodle en diversos escenarios de reuniones.

"Programo la mayor parte de la formación... cuando intento programar a alguien ajeno a la organización, a estos miembros del comité en particular o si se trata de un voluntario, algo de esa naturaleza, recurro por defecto a Doodle".

Doodle es una solución sencilla para la programación externa

Cuando todo el mundo en la oficina utiliza el mismo paquete de software y el mismo calendario compartido, la programación interna no tiene por qué ser una molestia. ¿La programación externa? Eso es otra historia. Sin acceso al calendario de tus invitados, es fácil perder días yendo y viniendo por correo electrónico, intentando acordar una hora que funcione para todos.

Doodle elimina el dolor de la programación externa. Evita las idas y venidas por correo electrónico enviando una encuesta o, para reuniones individuales, un enlace Doodle 1:1. Cuando encuentres una hora que funcione, Doodle sincronizará la reunión con tu calendario y el de tu invitado, independientemente de si tú utilizas G-Suite y ellos Outlook.

Incluso programar varias sesiones de formación individual, como a veces tiene que hacer Beth, no supone ningún problema. Doodle 1:1 te permite programar reuniones individuales, ofreciendo franjas horarias individuales a tantos invitados como necesites. En cuanto un espacio 1:1 está ocupado, desaparece de tu calendario, por lo que nunca tendrás que preocuparte por las reservas dobles.

Las reuniones de juntas directivas son fáciles de programar con Doodle

La Casa Ronald McDonald de San Luis es una organización sin ánimo de lucro que ofrece alojamiento gratuito a las familias de los niños que reciben cuidados pediátricos en la ciudad. Como muchas organizaciones sin ánimo de lucro, su junta directiva está formada por voluntarios externos que donan su tiempo a la causa de la Casa Ronald McDonald; la mayoría de los miembros de la junta tienen sus propias agendas profesionales repletas.

Organizar las reuniones de la junta para decidir las nuevas contrataciones plantea a Beth un reto de programación único. Tiene que encontrar una hora que convenga a todos, y para ello no puede confiar en un calendario interno. Por eso opta por Doodle.

Dice Beth: "...nuestro reto es simplemente acomodar a tanta gente externamente cuando ni siquiera tenemos una idea de sus preferencias". Enviar una encuesta Doodle permite a los participantes en la reunión elegir una hora que les convenga; Beth puede incluso fijar una fecha límite de respuesta, para no tener que esperar a que se confirme la asistencia.

Contratar es fácil cuando programas con Doodle

Como cualquier profesional de RRHH, Beth sabe que el proceso de contratación exige mucho trabajo administrativo y requiere muchas reuniones. Aparte de programar las propias entrevistas, cada nueva contratación tiene que ser aprobada por varias partes interesadas, lo que sólo puede significar una cosa: aún más reuniones.

En la Casa Ronald McDonald, las nuevas contrataciones no sólo necesitan la aprobación interna, sino también la del consejo de administración. Beth recurre tanto a Doodle para organizar cada ronda de entrevistas como para agilizar las reuniones de seguimiento necesarias para llegar a una decisión sobre cada nueva contratación.

Con Doodle, Beth ahorra horas de trabajo, desde organizar las reuniones de la junta y programar la formación hasta gestionar el proceso de contratación. Y, en una organización sin ánimo de lucro, ¡cada hora cuenta!

Casos de uso: Contratación, reuniones de equipo, partes interesadas externas, sesiones individuales, sesiones de formación, reuniones de la junta directiva