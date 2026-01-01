Envíalo una vez. Consigue la reserva.
Con Doodle
Elige tus horarios y deja que la otra persona escoja el que mejor le venga.
Sin Doodle
Envía 30 correos electrónicos con diferentes opciones y olvídate de hacer el seguimiento cuando se reserve una cita.
CÓMO FUNCIONA
Facilita las reuniones
Doodle elimina las idas y venidas a la hora de buscar un momento para reunirse. Esto se traduce en reuniones más productivas.
1. Envía un 1:1 a quien quieras
No necesitan registrarse ni unirse a Doodle. Solo tienes que crearlo y enviárselo a la persona con la que vas a reunirte.
2. Compara horarios
Conecta tu calendario y consulta tu disponibilidad directamente en Doodle.
3. Añade la información
Prepara a los participantes para cada reunión indicándoles el orden del día, el lugar y otros detalles.
4. Reserva ya
Doodle envía automáticamente invitaciones de calendario a cualquier persona que responda por correo electrónico.
CARACTERÍSTICAS
Un mayor control sobre tu tiempo
Pon fin a las reservas duplicadas
Si tu agenda se llena durante una franja horaria sugerida, Doodle la eliminará automáticamente y te ahorrará idas y venidas.
Encuentra un hueco y cobra por él
Cobra automáticamente a las personas cuando reserven tiempo contigo en un 1:1. Los pagos son seguros, fiables y están disponibles en cualquier lugar gracias a Stripe.
Prográmalo con plazos y recordatorios
Pon en vereda a quienes tardan en responder. Activa los recordatorios automáticos o fija una fecha límite para asegurarte de recabar las franjas horarias preferidas de todos.
Organiza cada reunión para que sea un éxito
Enlaces automáticos para videoconferencias, invitaciones de calendario para todos los participantes y mucho más. Con Doodle, cada reunión estará lista para comenzar de la mejor manera posible.
Con Doodle 1:1, el equipo de laboratorio ha podido ahorrar una cantidad considerable de tiempo (en algunos casos, un mes entero), ya que han logrado programar cientos de inspecciones en cuestión de minutos.
MODO DE EMPLEO
Doodle 1:1 para todos tus 1:1 de trabajo
Esta es una fórmula ganadora. Contribuye a lograr la próxima gran colaboración, independientemente del área en la que trabajes.
Reúnete con los candidatos más rápido, sin salir de tu propio flujo de trabajo.
La seguridad de los datos en doodle
Privacidad y seguridad diseñadas para empresas
Algunas de las empresas más importantes del mercado confían en Doodle para la gestión de sus agendas
Tu calendario sigue siendo privado
Nunca almacenamos ningún dato de tus calendarios en nuestros servidores.
Cyber Verify Nivel 3
AWS cuenta con la certificación de cumplimiento de normas y códigos de prácticas rigurosos y reconocidos internacionalmente.
Seguridad de Cloudflare
Doodle utiliza Cloudflare para añadir una capa adicional de protección contra ataques DoS.
Hay una forma más sencilla de programar
Quítate la programación de en medio para centrarte en trabajar juntos.