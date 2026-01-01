Perfecto para el teletrabajo
Conecta Doodle a Zoom, Google Meet o Webex y añade enlaces de videoconferencias a cada actividad de forma automática.
Siéntete seguro con una facturación profesional
Con los pagos impulsados por Stripe, puedes exigir a los clientes que paguen para reservar tiempo contigo, garantizando que sean seguros, fiables y estén disponibles para ellos.
Automatiza tu programación
Conecta Doodle a Zapier y crea tu propio flujo de trabajo con sus más de 3.000 aplicaciones conectadas.
Doodle es un aliado perfecto para estas herramientas
Apple iCloud beta
Organiza tu calendario desde todos tus dispositivos Apple con una integración nativa.
Zoom
Añade automáticamente enlaces de vídeo de Zoom a las reuniones virtuales que programes con Doodle.
Microsoft Teams
Genera enlaces de conferencias automáticamente y simplifica la programación de reuniones.
Zapier
Miles de opciones de integración para conectar Doodle con las herramientas que utilizas.
Google Meet
Añade automáticamente enlaces de vídeo a las reuniones virtuales que programes con Doodle.
Stripe
Cobra a medida que se reserve tu tiempo para evitar retrasos en los pagos, cancelaciones y ausencias.
Microsoft Exchange
Añade Doodle a tu correo electrónico y calendario para programar tu día con facilidad.
Google Calendar
Obtén una vista clara de tu día y sincroniza todos tus eventos automáticamente.
Microsoft Office 365
Lleva Doodle a tu oficina, ahorra tiempo y trabaja a tu manera.
Webex
Añade automáticamente enlaces de vídeo a las reuniones virtuales que programes con Doodle.
Apple iCloud beta
Organiza tu calendario desde todos tus dispositivos Apple con una integración nativa.
Zoom
Añade automáticamente enlaces de vídeo de Zoom a las reuniones virtuales que programes con Doodle.
Microsoft Teams
Genera enlaces de conferencias automáticamente y simplifica la programación de reuniones.
Zapier
Miles de opciones de integración para conectar Doodle con las herramientas que utilizas.
Google Meet
Añade automáticamente enlaces de vídeo a las reuniones virtuales que programes con Doodle.
Stripe
Cobra a medida que se reserve tu tiempo para evitar retrasos en los pagos, cancelaciones y ausencias.
Microsoft Exchange
Añade Doodle a tu correo electrónico y calendario para programar tu día con facilidad.
Google Calendar
Obtén una vista clara de tu día y sincroniza todos tus eventos automáticamente.
Microsoft Office 365
Lleva Doodle a tu oficina, ahorra tiempo y trabaja a tu manera.
Webex
Añade automáticamente enlaces de vídeo a las reuniones virtuales que programes con Doodle.