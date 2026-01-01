Ir al contenido principal

El próximo gran dúo: Doodle y tus aplicaciones favoritas

Logra más cosas sin tener que aumentar los gastos. Doodle se integra fácilmente con tus aplicaciones y herramientas favoritas.

No se requiere tarjeta de crédito.

Perfecto para el teletrabajo

Conecta Doodle a Zoom, Google Meet o Webex y añade enlaces de videoconferencias a cada actividad de forma automática.

Siéntete seguro con una facturación profesional

Con los pagos impulsados por Stripe, puedes exigir a los clientes que paguen para reservar tiempo contigo, garantizando que sean seguros, fiables y estén disponibles para ellos.

Automatiza tu programación

Conecta Doodle a Zapier y crea tu propio flujo de trabajo con sus más de 3.000 aplicaciones conectadas.

Doodle es un aliado perfecto para estas herramientas

Apple iCloud beta

Organiza tu calendario desde todos tus dispositivos Apple con una integración nativa.

Más información
Zoom icon
Zoom

Añade automáticamente enlaces de vídeo de Zoom a las reuniones virtuales que programes con Doodle.

Microsoft Office Teams small
Microsoft Teams

Genera enlaces de conferencias automáticamente y simplifica la programación de reuniones.

Zapier Logo
Zapier

Miles de opciones de integración para conectar Doodle con las herramientas que utilizas.

Google meet icon
Google Meet

Añade automáticamente enlaces de vídeo a las reuniones virtuales que programes con Doodle.

Stripe

Cobra a medida que se reserve tu tiempo para evitar retrasos en los pagos, cancelaciones y ausencias.

Microsoft Exchange Icon
Microsoft Exchange

Añade Doodle a tu correo electrónico y calendario para programar tu día con facilidad.

google calendar icon
Google Calendar

Obtén una vista clara de tu día y sincroniza todos tus eventos automáticamente.

microsoft office
Microsoft Office 365

Lleva Doodle a tu oficina, ahorra tiempo y trabaja a tu manera.

Webex

Añade automáticamente enlaces de vídeo a las reuniones virtuales que programes con Doodle.

Reúne herramientas y personas para poner rumbo hacia el éxito.

No se requiere tarjeta de crédito.