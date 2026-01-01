Cyber Verify Nivel 3

Las áreas críticas de nuestras operaciones de servicios en la nube, entre las que se incluyen la privacidad de los datos, la seguridad de la red, la disponibilidad y el tiempo de funcionamiento, los planes de recuperación ante desastres, la escalabilidad y el cumplimiento normativo, han sido auditadas y se ha determinado que cumplen con la normativa del sector.