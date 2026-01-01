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Tu empresa protegida con seguridad de nivel empresarial

Ya se trate de tus datos, tu privacidad o tu confianza, nos comprometemos a preparar nuestros protocolos de seguridad para el futuro y a ofrecerte el mejor servicio posible.

La seguridad de los datos en doodle

Creado en Suiza, con la confianza de todo el mundo

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Controles de sistemas y organización (SOC)

Doodle ha completado con éxito su auditoría SOC 2 Tipo II y el programa MSP Verify. El informe SOC 2 aborda los controles pertinentes a los Criterios de Servicios de Confianza del AICPA en materia de seguridad, disponibilidad, integridad del procesamiento, confidencialidad y privacidad.

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Cyber Verify Nivel 3

Las áreas críticas de nuestras operaciones de servicios en la nube, entre las que se incluyen la privacidad de los datos, la seguridad de la red, la disponibilidad y el tiempo de funcionamiento, los planes de recuperación ante desastres, la escalabilidad y el cumplimiento normativo, han sido auditadas y se ha determinado que cumplen con la normativa del sector.

integration-GDPR

Conforme al RGPD

Nuestro responsable de protección de datos y nuestro equipo de información empresarial se encargan de garantizar que contemos con las herramientas y los procesos necesarios para proteger tus datos y tu privacidad.

integration-CCPA

Conforme a la CCPA

Ofrecemos a los residentes de California el control sobre sus datos personales, incluido el derecho a acceder a ellos, a suprimirlos o a oponerse a la venta de su información, de conformidad con la Ley de Privacidad del Consumidor de California.

integration-HIPAA

Conforme a la HIPAA

En lo que respecta a la información sanitaria, nuestras medidas de seguridad cumplen con las normas de la HIPAA para proteger la privacidad y la seguridad de dichos datos.

CÓMO FUNCIONA

Cómo garantizamos la seguridad de tus datos

  • Cifrado en tránsito

    Durante la transmisión, tus datos están protegidos mediante cifrado TLS 1.2 (o superior) con SHA-256 y RSA.

  • Cifrado en reposo

    Cuando tus datos están en reposo, se almacenan en Amazon Web Services (AWS), que utiliza diversas herramientas para mantener tu información segura.

  • Seguridad de redes

    Nuestra infraestructura en la nube está protegida por Cloudflare para garantizar la disponibilidad y la defensa frente a amenazas sofisticadas en Internet.

  • Acceso a los datos

    Todos tus datos son de tu propiedad al 100 %. Esto significa que no los eliminaremos sin informarte previamente.  

  • Titularidad de los datos

    Todos tus datos son de tu propiedad al 100 %. Esto significa que no los eliminaremos sin informarte previamente.

  • Protección de datos

    Tus datos solo se utilizan para poder ofrecerte los servicios que necesitas. No los vendemos a terceros. Obtén más información aquí.

  • Arquitectura

    Alojamos nuestros servicios utilizando la infraestructura de Amazon Web Services (AWS), que cuenta con centros de datos seguros en la República de Irlanda y en toda la UE.

  • Gestión de vulnerabilidades

    Supervisamos continuamente nuestros servicios y realizamos actualizaciones con los últimos parches de seguridad. Llevamos a cabo pruebas de penetración periódicas a cargo de proveedores externos de confianza.

  • Proceso de cambio

    Nuestro entorno de producción está sujeto a un riguroso proceso de gestión que requiere una aprobación formal por parte de los máximos responsables. 

  • Organización

    Nuestro responsable de protección de datos aplica un proceso que ha sido sometido a rigurosas pruebas y que cuenta con canales de comunicación claros con la alta dirección.

  • Datos de terceros

    La información facilitada por terceros, como los datos del calendario, se protege mediante un protocolo OAuth2 que los usuarios pueden revocar en cualquier momento. 

  • Contraseñas

    Las contraseñas de los usuarios de Doodle se protegen mediante hash de contraseñas con sal, lo que ofrece una mayor seguridad.

  • Proveedores

    Todos nuestros proveedores y contratistas son sometidos a un exhaustivo proceso de selección. Se les exige que cumplan nuestros estrictos procedimientos de seguridad.

  • Empleados

    Todo nuestro personal recibe una formación exhaustiva en materia de seguridad para garantizar que tus datos y tu privacidad estén siempre protegidos.   

  • Confidencialidad

    Todo nuestro personal y nuestros colaboradores externos deben firmar un acuerdo de confidencialidad. Esto protege tus datos y tu privacidad.

Tus datos. A salvo.

Crea tu cuenta de Doodle con la tranquilidad de saber que tu información está a salvo.

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