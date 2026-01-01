Tu empresa protegida con seguridad de nivel empresarial
Ya se trate de tus datos, tu privacidad o tu confianza, nos comprometemos a preparar nuestros protocolos de seguridad para el futuro y a ofrecerte el mejor servicio posible.
La seguridad de los datos en doodle
Creado en Suiza, con la confianza de todo el mundo
Controles de sistemas y organización (SOC)
Doodle ha completado con éxito su auditoría SOC 2 Tipo II y el programa MSP Verify. El informe SOC 2 aborda los controles pertinentes a los Criterios de Servicios de Confianza del AICPA en materia de seguridad, disponibilidad, integridad del procesamiento, confidencialidad y privacidad.
Cyber Verify Nivel 3
Las áreas críticas de nuestras operaciones de servicios en la nube, entre las que se incluyen la privacidad de los datos, la seguridad de la red, la disponibilidad y el tiempo de funcionamiento, los planes de recuperación ante desastres, la escalabilidad y el cumplimiento normativo, han sido auditadas y se ha determinado que cumplen con la normativa del sector.
Conforme al RGPD
Nuestro responsable de protección de datos y nuestro equipo de información empresarial se encargan de garantizar que contemos con las herramientas y los procesos necesarios para proteger tus datos y tu privacidad.
Conforme a la CCPA
Ofrecemos a los residentes de California el control sobre sus datos personales, incluido el derecho a acceder a ellos, a suprimirlos o a oponerse a la venta de su información, de conformidad con la Ley de Privacidad del Consumidor de California.
Conforme a la HIPAA
En lo que respecta a la información sanitaria, nuestras medidas de seguridad cumplen con las normas de la HIPAA para proteger la privacidad y la seguridad de dichos datos.
CÓMO FUNCIONA
Cómo garantizamos la seguridad de tus datos
Cifrado en tránsito
Durante la transmisión, tus datos están protegidos mediante cifrado TLS 1.2 (o superior) con SHA-256 y RSA.
Cifrado en reposo
Cuando tus datos están en reposo, se almacenan en Amazon Web Services (AWS), que utiliza diversas herramientas para mantener tu información segura.
Seguridad de redes
Nuestra infraestructura en la nube está protegida por Cloudflare para garantizar la disponibilidad y la defensa frente a amenazas sofisticadas en Internet.
Acceso a los datos
Todos tus datos son de tu propiedad al 100 %. Esto significa que no los eliminaremos sin informarte previamente.
Titularidad de los datos
Todos tus datos son de tu propiedad al 100 %. Esto significa que no los eliminaremos sin informarte previamente.
Protección de datos
Tus datos solo se utilizan para poder ofrecerte los servicios que necesitas. No los vendemos a terceros. Obtén más información aquí.
Arquitectura
Alojamos nuestros servicios utilizando la infraestructura de Amazon Web Services (AWS), que cuenta con centros de datos seguros en la República de Irlanda y en toda la UE.
Gestión de vulnerabilidades
Supervisamos continuamente nuestros servicios y realizamos actualizaciones con los últimos parches de seguridad. Llevamos a cabo pruebas de penetración periódicas a cargo de proveedores externos de confianza.
Proceso de cambio
Nuestro entorno de producción está sujeto a un riguroso proceso de gestión que requiere una aprobación formal por parte de los máximos responsables.
Organización
Nuestro responsable de protección de datos aplica un proceso que ha sido sometido a rigurosas pruebas y que cuenta con canales de comunicación claros con la alta dirección.
Datos de terceros
La información facilitada por terceros, como los datos del calendario, se protege mediante un protocolo OAuth2 que los usuarios pueden revocar en cualquier momento.
Contraseñas
Las contraseñas de los usuarios de Doodle se protegen mediante hash de contraseñas con sal, lo que ofrece una mayor seguridad.
Proveedores
Todos nuestros proveedores y contratistas son sometidos a un exhaustivo proceso de selección. Se les exige que cumplan nuestros estrictos procedimientos de seguridad.
Empleados
Todo nuestro personal recibe una formación exhaustiva en materia de seguridad para garantizar que tus datos y tu privacidad estén siempre protegidos.
Confidencialidad
Todo nuestro personal y nuestros colaboradores externos deben firmar un acuerdo de confidencialidad. Esto protege tus datos y tu privacidad.
Tus datos. A salvo.
Crea tu cuenta de Doodle con la tranquilidad de saber que tu información está a salvo.