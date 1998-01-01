Programación sencilla para equipos técnicos
Utilizado por ingenieros, equipos de producto y desarrolladores en los principales entornos tecnológicos
Reúnete sin interrumpir tu flujo
Programa revisiones de sprints, demostraciones a clientes o sincronizaciones rápidas sin interrumpir el trabajo en profundidad.
Coordinar a través de zonas horarias
Doodle gestiona la programación global automáticamente para que los equipos distribuidos puedan reunirse con facilidad.
Guárdalo todo en un solo lugar
Un solo enlace contiene los detalles de tus reuniones, invitaciones y actualizaciones. Visualízalo todo en un único panel de control: se acabó rebuscar en la bandeja de entrada.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Hecho para todas las formas de trabajar de los equipos tecnológicos
Planificar las retrospectivas y revisiones del sprint
Utiliza una Encuesta de Grupo para fijar una hora que funcione para todo el equipo de desarrollo antes de que termine el sprint.
Reserva revisiones de código 1:1
Comparte tu Página de Reservas para que los compañeros de equipo puedan coger un hueco sin interrumpir tu flujo.
Coordinar a través de zonas horarias
Doodle se ajusta automáticamente a la hora local de cada persona, para que los equipos distribuidos se reúnan sin llamadas a altas horas de la noche.
Haz demostraciones a las partes interesadas
Ofrece varias franjas horarias de demostración en una Hoja de Inscripción para que los jefes de producto, diseñadores y control de calidad puedan unirse cuando les venga bien.
Mantén privados los calendarios
Conecta Google, Outlook o iCloud: sólo se comparte tu disponibilidad, no tu horario completo.
Marca tus páginas de reservas
Añade el logotipo y los colores de tu equipo para darle un toque profesional al hacer reservas cuando te reúnas con clientes, socios o inversores.
Planificar las retrospectivas y revisiones del sprint
Utiliza una Encuesta de Grupo para fijar una hora que funcione para todo el equipo de desarrollo antes de que termine el sprint.
Reserva revisiones de código 1:1
Comparte tu Página de Reservas para que los compañeros de equipo puedan coger un hueco sin interrumpir tu flujo.
Coordinar a través de zonas horarias
Doodle se ajusta automáticamente a la hora local de cada persona, para que los equipos distribuidos se reúnan sin llamadas a altas horas de la noche.
Haz demostraciones a las partes interesadas
Ofrece varias franjas horarias de demostración en una Hoja de Inscripción para que los jefes de producto, diseñadores y control de calidad puedan unirse cuando les venga bien.
Mantén privados los calendarios
Conecta Google, Outlook o iCloud: sólo se comparte tu disponibilidad, no tu horario completo.
Marca tus páginas de reservas
Añade el logotipo y los colores de tu equipo para darle un toque profesional al hacer reservas cuando te reúnas con clientes, socios o inversores.
Trabaja con tus herramientas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente
Doodle es sencillo, en el mejor sentido. Es intuitivo, poco comprometido y fácil de empezar.
Perfecto para programar a través de zonas horarias sin confusión.
Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño
Preguntas frecuentes
¿Puedo limitar el número de reuniones que hago al día?
Sí. Establece límites diarios de reserva para proteger el tiempo de trabajo en profundidad.
¿Cómo preparo a los asistentes antes de una reunión?
Añade preguntas personalizadas a las Páginas de Reserva o a las Hojas de Inscripción para recopilar detalles relevantes por adelantado.
¿Puedo hacer que las reuniones sean sólo con invitación?
Sí. Restringe los enlaces de reserva a personas concretas para que sólo los participantes autorizados puedan coger una plaza.
¿Cómo evito las interrupciones de última hora?
Fija un plazo mínimo de preaviso para que las reservas sólo puedan hacerse con la suficiente antelación para prepararse.
¿Puedo sincronizar con herramientas de gestión de tareas?
Aunque Doodle no se integra directamente con Jira o Trello, puedes vincular reuniones a tareas manualmente para darles visibilidad.