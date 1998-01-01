Crear un Doodle

A group poll with a list view of availabilities for a team retrospective meeting

Utilizado por ingenieros, equipos de producto y desarrolladores en los principales entornos tecnológicos

A group of logos including Alphabet Inc. (Google), Apple Inc., Microsoft Corporation, NVIDIA, Palantir Technologies
Reúnete sin interrumpir tu flujo

Programa revisiones de sprints, demostraciones a clientes o sincronizaciones rápidas sin interrumpir el trabajo en profundidad.

Coordinar a través de zonas horarias

Doodle gestiona la programación global automáticamente para que los equipos distribuidos puedan reunirse con facilidad.

Guárdalo todo en un solo lugar

Un solo enlace contiene los detalles de tus reuniones, invitaciones y actualizaciones. Visualízalo todo en un único panel de control: se acabó rebuscar en la bandeja de entrada.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Hecho para todas las formas de trabajar de los equipos tecnológicos

Planificar las retrospectivas y revisiones del sprint

Utiliza una Encuesta de Grupo para fijar una hora que funcione para todo el equipo de desarrollo antes de que termine el sprint.

Reserva revisiones de código 1:1

Comparte tu Página de Reservas para que los compañeros de equipo puedan coger un hueco sin interrumpir tu flujo.

Coordinar a través de zonas horarias

Doodle se ajusta automáticamente a la hora local de cada persona, para que los equipos distribuidos se reúnan sin llamadas a altas horas de la noche.

Haz demostraciones a las partes interesadas

Ofrece varias franjas horarias de demostración en una Hoja de Inscripción para que los jefes de producto, diseñadores y control de calidad puedan unirse cuando les venga bien.

Mantén privados los calendarios

Conecta Google, Outlook o iCloud: sólo se comparte tu disponibilidad, no tu horario completo.

Marca tus páginas de reservas

Añade el logotipo y los colores de tu equipo para darle un toque profesional al hacer reservas cuando te reúnas con clientes, socios o inversores.

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

Doodle es sencillo, en el mejor sentido. Es intuitivo, poco comprometido y fácil de empezar.

Citizen Schools

MC

Meme C.

Auxiliar administrativo

Perfecto para programar a través de zonas horarias sin confusión.

AM

Anna M.

Ingeniero de Software

Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático.

Preguntas frecuentes

¿Puedo limitar el número de reuniones que hago al día?

Sí. Establece límites diarios de reserva para proteger el tiempo de trabajo en profundidad.

¿Cómo preparo a los asistentes antes de una reunión?

Añade preguntas personalizadas a las Páginas de Reserva o a las Hojas de Inscripción para recopilar detalles relevantes por adelantado.

¿Puedo hacer que las reuniones sean sólo con invitación?

Sí. Restringe los enlaces de reserva a personas concretas para que sólo los participantes autorizados puedan coger una plaza.

¿Cómo evito las interrupciones de última hora?

Fija un plazo mínimo de preaviso para que las reservas sólo puedan hacerse con la suficiente antelación para prepararse.

¿Puedo sincronizar con herramientas de gestión de tareas?

Aunque Doodle no se integra directamente con Jira o Trello, puedes vincular reuniones a tareas manualmente para darles visibilidad.

¿No has encontrado la respuesta?

Mantén limpio tu código y tu calendario más limpio

Protege tu concentración mientras dedicas tiempo a las reuniones que importan.

