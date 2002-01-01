Casos prácticos destacados
Cómo UC Davis ahorró hasta un mes de tiempo y evitó retrasos innecesarios con Doodle
Comprueba cómo su equipo de laboratorio programó cientos de inspecciones de seguridad en minutos, redujo las idas y venidas por correo electrónico y mantuvo el cumplimiento de la normativa.
Cómo coordina CDA a más de 50 dentistas voluntarios con una programación segura y de marca
Doodle ayuda a la Asociación Dental Canadiense a gestionar las apretadas agendas de los equipos de dentistas.
Cómo SRG Inc. ahorra 40 horas de programación global al mes con Doodle
Doodle es el software de programación perfectamente diseñado para satisfacer las complejas necesidades de las ONG o entidades sin ánimo de lucro modernas.
133 millones
de usarios de las mejores organizaciones del mundo
78,000
Reuniones programadas por día
39,000
Horas ahorradas al día
Más de 350M de reuniones programadas más inteligentes
