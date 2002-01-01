A nuestro equipo de ventas le encantan las soluciones de programación flexible de Doodle

Doodle es la herramienta de programación que aumenta la eficiencia a lo largo de todo el ciclo de ventas: desde las llamadas de cualificación del SDR con tus clientes potenciales, pasando por las entregas a tus EA y, finalmente, hasta las demostraciones en grupo o la incorporación con los usuarios finales.

Sabemos que el proceso de cada equipo de ventases único, por lo que hemos creado una plataforma de programación totalmente funcional, que ofrece a tu equipo la flexibilidad que necesita para programar eficazmente cada reunión a lo largo del ciclo de ventas. Y como en Doodle bebemos nuestro propio champán, nos gustaría presentarte cómo nuestro propio equipo de ventas utiliza Doodle para impulsar el proceso de ventas desde la llamada de calidad hasta el cierre.

"Concertamos reuniones mucho más rápido que antes utilizando la Página de Reservas de Doodle. Nuestro tiempo hasta la oportunidad suele ser de 2 días en lugar de 4 ó 5."- Kevin de Doodle

Más reuniones, más seguimiento, más oportunidades

Nuestros SDR comparten sus enlaces a la Página de Reservas en los correos electrónicos que envían a los clientes potenciales para darles la libertad y la comodidad de reservar reuniones directamente en sus calendarios. La Página de Reservas de Doodle es tu asistente personal de programación; un enlace de calendario que puedes adaptar a las necesidades de tu negocio.

Puedes establecer tu horario de trabajo con límites únicos, para que tus clientes o clientes potenciales puedan reservar reuniones contigo o con tu equipo cuando mejor les convenga. Cuando los clientes potenciales pueden reservar con los SDR directamente, sin todas las idas y venidas de intentar programar una hora, pueden tener más reuniones con mejores tasas de presentación, cualificar a más clientes potenciales y llenar sus pipelines más rápidamente.

La Página de Reservas también es la solución perfecta para el traspaso de cuentas. Nuestros SDR utilizan páginas de reserva independientes que incluyen los calendarios conectados del SDR y del AE, de modo que cuando los clientes potenciales reservan una reunión con esos enlaces, nuestro equipo sabe que ambas personas estarán disponibles para la llamada.

Si tus SDRs no necesitan estar en estas llamadas, pueden reservar fácilmente en nombre de los clientes potenciales utilizando el enlace del Calendario Reservable de sus EAs. Es posible crear varios CB con distintos fines, para optimizar la programación en el flujo de trabajo de tu equipo.

Cada reunión, programada eficazmente

Los profesionales de ventas saben que se necesitan todo tipo de reuniones para impulsar una oportunidad a través del pipeline hasta cerrarla. Después de la llamada de cualificación, hay un seguimiento y, dependiendo del contexto, puede que prefieras proponer un conjunto limitado de opciones de tiempo a corto plazo en lugar de permitir que un cliente potencial reserve en cualquier lugar de tu calendario.

Presentar sólo unas pocas opciones de tiempo es una forma estupenda de fomentar la participación, crear una sensación de urgencia, aumentar los "show-rates" y hacer avanzar los acuerdos: entra en las reuniones Doodle 1:1. Con Doodle 1:1, nuestros Ejecutivos de Cuentas envían unas cuantas opciones de horario a un posible cliente, y cuando se elige una de ellas, el evento se reserva en ambos calendarios, automáticamente.

Inevitablemente, nuestro equipo tendrá que programar una evaluación técnica o reunirse con el equipo de compras de una organización, y en esas situaciones, nuestros AE utilizan el Tipo de Reunión de Grupo: es la herramienta más eficaz para el trabajo. Con los Grupos de Doodle puedes encontrar el mejor momento para reunirte con un grupo de cualquier tamaño, asegurándote de que puedes reunir en la sala a todas las partes interesadas para tomar una decisión y hacer avanzar el acuerdo.

Datos más limpios y un proceso de ventas más fluido

Doodle está totalmente equipado para programar cada reunión a lo largo del ciclo de vida de las ventas. Una programación eficiente significa que tu equipo de ventas puede tener más reuniones, lo que lleva a más seguimientos, y mantener a los clientes potenciales comprometidos, lo que permite cerrar acuerdos más rápidamente y garantizar datos de mejor calidad en tu CRM.

Aunque siempre es mejor llegar a un cerrado-ganado, una programación optimizada también significa dedicar menos tiempo a llegar a un cerrado-perdido, para que tu equipo pueda mover contactos fuera de su pipeline y priorizar mejor en qué prospectos centrarse. Doodle está aquí para ayudar a tu equipo a reducir las fricciones en la programación y crear un proceso de ventas más fluido, desde la llamada de calidad hasta el cierre. Confía en nosotros, nosotros mismos lo utilizamos.