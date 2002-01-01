Unser Vertriebsteam liebt die flexiblen Terminplanungslösungen von Doodle

Doodle ist das Planungstool, das die Effizienz während des gesamten Vertriebszyklus steigert: von SDR-Qualifizierungsgesprächen mit deinen potenziellen Kunden über die Übergabe an deine Vertriebsmitarbeiter bis hin zu Gruppendemos oder Onboarding mit Endkunden.

Wir wissen, dass der Prozess jedes Vertriebsteamseinzigartig ist. Deshalb haben wir eine voll funktionsfähige Planungsplattform entwickelt, die deinem Team die nötige Flexibilität bietet, um jedes Treffen im Vertriebszyklus effizient zu planen. Und da wir hier bei Doodle unseren eigenen Champagner trinken, möchten wir dir gerne zeigen, wie unser eigenes Vertriebsteam Doodle nutzt, um den Verkaufsprozess vom Qual-Call bis zum Abschluss voranzutreiben.

"Mit der Buchungsseite von Doodle buchen wir Meetings viel schneller als früher. Unsere Zeit bis zum Abschluss beträgt normalerweise 2 Tage statt 4 oder 5"- Kevin von Doodle

Mehr Meetings, mehr Follow-ups, mehr Pipeline

Unsere SDRs teilen die Links zur Buchungsseite in ihren E-Mails an potenzielle Kunden, um ihnen die Möglichkeit zu geben, Termine direkt in ihren Kalendern zu buchen. Die Buchungsseite von Doodle ist dein persönlicher Terminplanungsassistent, ein Kalenderlink, den du an deine geschäftlichen Bedürfnisse anpassen kannst.

Du kannst deine Arbeitszeiten mit eindeutigen Grenzen festlegen, damit deine Kunden oder Interessenten Treffen mit dir oder deinem Team buchen können, wann es ihnen passt. Wenn potenzielle Kunden direkt bei den SDRs buchen können, ohne dass sie einen Termin vereinbaren müssen, können sie mehr Treffen mit einer besseren Quote abhalten, mehr potenzielle Kunden qualifizieren und ihre Pipelines schneller füllen.

Booking Page ist auch die perfekte Lösung für die Übergabe von Kunden. Unsere SDRs verwenden getrennte Buchungsseiten, die die Kalender des SDR und des Kundenbetreuers enthalten. Wenn also potenzielle Kunden ein Treffen über diese Links buchen, weiß unser Team, dass beide Personen für das Gespräch verfügbar sind.

Wenn deine SDRs bei diesen Gesprächen nicht dabei sein müssen, können sie ganz einfach im Namen der potenziellen Kunden buchen, indem sie den Link für den buchbaren Kalender ihres AEs verwenden. Es ist möglich, mehrere BCs für unterschiedliche Zwecke zu erstellen, um die Terminplanung im Workflow deines Teams zu optimieren.

Jedes Treffen, effizient geplant

Vertriebsprofis wissen, dass es viele verschiedene Treffen braucht, um eine Verkaufschance durch die Pipeline zu bringen. Nach dem Qualifizierungsgespräch gibt es ein Follow-up und je nach Kontext ziehst du es vielleicht vor, kurzfristig eine begrenzte Anzahl von Zeitoptionen vorzuschlagen, anstatt einem potenziellen Kunden zu erlauben, einen beliebigen Termin in deinem Kalender zu buchen.

Wenn du nur einige wenige Zeitoptionen anbietest, ist das eine großartige Möglichkeit, um die Teilnahme zu fördern, ein Gefühl der Dringlichkeit zu schaffen, die Vorstellungsrate zu erhöhen und das Geschäft voranzutreiben - das ist der Einstieg in Doodle 1:1-Meetings. Mit Doodle 1:1 senden unsere Kundenbetreuer/innen einige Terminoptionen an potenzielle Kunden, und wenn eine davon ausgewählt wird, wird der Termin automatisch in beiden Kalendern eingetragen.

Unvermeidlich ist, dass unser Team eine technische Bewertung oder ein Treffen mit dem Beschaffungsteam eines Unternehmens anberaumen muss, und in solchen Situationen nutzen unsere AEs den Gruppen-Meeting-Typ - er ist das effektivste Werkzeug für diese Aufgabe. Mit Doodle-Gruppen kannst du den besten Zeitpunkt für ein Treffen mit einer beliebig großen Gruppe finden und sicherstellen, dass alle relevanten Interessengruppen anwesend sind, um eine Entscheidung zu treffen und das Geschäft voranzubringen.

Saubere Daten und ein reibungsloser Verkaufsprozess

Doodle ist in der Lage, jedes Treffen während des gesamten Vertriebszyklus zu planen. Eine effiziente Planung bedeutet, dass dein Vertriebsteam mehr Meetings abhalten kann, die zu mehr Nachfassaktionen führen, und dass es die Interessenten bei der Stange halten kann, was zu schnelleren Geschäftsabschlüssen und einer besseren Datenqualität in deinem CRM führt.

Auch wenn es immer am besten ist, einen Abschluss zu erzielen, bedeutet eine optimierte Planung auch, dass du weniger Zeit aufwenden musst, um einen Abschluss zu erzielen, so dass dein Team Kontakte aus der Pipeline entfernen und besser priorisieren kann, auf welche Interessenten es sich konzentrieren soll. Doodle hilft deinem Team, die Reibungsverluste bei der Planung zu verringern und den Verkaufsprozess vom Qual-Call bis zum Abschluss reibungsloser zu gestalten. Vertrau uns, wir nutzen es selbst.