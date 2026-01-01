Einmal senden. Und schon ist die Buchung erledigt.
Mit Doodle
Deine Zeiten festlegen und die andere Person wählen lassen, was ihr am besten passt.
Ohne Doodle
30 E-Mails mit verschiedenen Optionen verschicken und vergessen nachzufassen, wenn ein Termin gebucht wird.
SO FUNKTIONIERT ES
Mach es einfach, sich zu treffen
Doodle erspart dir das Hin und Her bei der Suche nach einem Termin. Das bedeutet produktivere Meetings.
1. Jemandem ein 1:1 schicken
Die eingeladene Person muss sich dafür nicht registrieren und braucht kein Doodle-Konto. Erstelle das 1:1 einfach und schick es deinem Gesprächspartner.
2. Zeiten vergleichen
Verbinde deinen Kalender und sieh deine Verfügbarkeit direkt in Doodle.
3. Details hinzufügen
Bereite deine Teilnehmenden auf jedes Meeting vor: mit Agenda, Ort und mehr.
4. Buchen
Doodle versendet automatisch Kalendereinladungen an alle Personen, die per E-Mail antworten.
FUNKTIONEN
Mehr Kontrolle über deine Zeit
Mach Schluss mit Doppelbuchungen
Wenn sich dein Kalender in einem vorgeschlagenen Zeitfenster füllt, entfernt Doodle dieses automatisch. Das erspart dir zusätzliches Hin und Her.
Finde einen Termin und lass dich dafür bezahlen
Zahlungen werden automatisch eingezogen, sobald jemand einen Einzeltermin bei dir bucht. Mit Stripe sind Zahlungen sicher, zuverlässig und überall verfügbar.
Buche den Termin mit Fristen und Erinnerungen
Hol auch die zögerlichen Teilnehmenden ins Boot. Aktiviere automatische Erinnerungen oder setze eine Frist, damit du die Wunschtermine von allen bekommst.
Sorge dafür, dass jedes Meeting ein Erfolg wird
Automatische Videokonferenz-Links, Kalendereinladungen an alle Teilnehmer und vieles mehr. Mit Doodle ist jedes Meeting perfekt vorbereitet.
Dank Doodle 1:1 hat das Laborteam viel Zeit gespart (in manchen Fällen einen ganzen Monat), weil Hunderte von Tests innerhalb von Minuten terminiert werden konnten.
ANWENDUNG
Doodle 1:1 für all deine beruflichen Einzeltermine
Das ist die Erfolgsformel. Starte die nächste großartige Zusammenarbeit – ganz gleich, in welchem Bereich du arbeitest.
Triff dich schneller mit Bewerbern, ohne deinen Arbeitsablauf zu unterbrechen.
Datensicherheit bei doodle
Datenschutz und Sicherheit speziell für Unternehmen
Einige der größten Unternehmen vertrauen bei der Terminplanung auf Doodle und nutzen die Plattform
Dein Kalender bleibt privat
Wir speichern keinerlei Daten aus deinen Kalendern auf unseren Servern.
Cyber Verify Level 3
AWS ist nach strengen, international anerkannten Standards und Verhaltenskodizes zertifiziert.
Cloudflare-Sicherheit
Doodle nutzt Cloudflare, um einen zusätzlichen Schutz vor DoS-Angriffen zu gewährleisten.
Es gibt eine einfachere Möglichkeit, Termine zu planen
Erledige die Terminplanung, damit du dich auf die Zusammenarbeit konzentrieren kannst.