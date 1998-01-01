Doodle erstellen

Einfache Terminplanung für Tech-Teams

Von Standups bis zur Sprintplanung hält Doodle dein Entwicklungsteam ohne Verzögerungen in Bewegung.

Ein Doodle erstellen
A group poll with a list view of availabilities for a team retrospective meeting

Wird von Ingenieuren, Produktteams und Entwicklern in führenden Tech-Umgebungen genutzt

A group of logos including Alphabet Inc. (Google), Apple Inc., Microsoft Corporation, NVIDIA, Palantir Technologies
Treffen, ohne deinen Arbeitsfluss zu unterbrechen

Plane Sprint-Reviews, Kundendemos oder schnelle Synchronisationen, ohne die eigentliche Arbeit zu unterbrechen.

Koordiniere dich über Zeitzonen hinweg

Doodle kümmert sich automatisch um die globale Terminplanung, damit sich verteilte Teams problemlos treffen können.

Behalte alles an einem Ort

Ein einziger Link enthält deine Besprechungsdetails, Einladungen und Aktualisierungen. Du siehst alles in einem einzigen Dashboard - kein Wühlen im Posteingang mehr.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Für jede Art der Arbeit von Tech-Teams gemacht

Planen von Sprint Retros und Reviews

Verwende eine Gruppenabstimmung, um eine Zeit festzulegen, die für das gesamte Entwicklerteam passt, bevor der Sprint endet.

1:1 Code Reviews buchen

Gib deine Buchungsseite frei, damit deine Teammitglieder einen Platz ergattern können, ohne deinen Fluss zu unterbrechen.

Koordiniere dich über Zeitzonen hinweg

Doodle stellt sich automatisch auf die Ortszeit der einzelnen Personen ein, sodass verteilte Teams ohne nächtliche Anrufe zusammenkommen.

Stakeholder-Demos durchführen

Biete mehrere Demo-Slots im Eventplaner an, damit Produktmanager, Designer und QA einfach den passenden Termin wählen können.

Kalender privat halten

Verbinde Google, Outlook oder iCloud - nur deine Verfügbarkeit wird geteilt, nicht dein gesamter Zeitplan.

Branding deiner Buchungsseiten

Füge das Logo und die Farben deines Teams hinzu, um bei der Buchung von Terminen mit Kunden, Partnern oder Investoren einen professionellen Eindruck zu hinterlassen.

Ein Doodle erstellen

Arbeite mit deinen Lieblingstools

Meetings mit einem Klick von überall.

iCloud-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

iCloud

Zoom-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zoom

Outlook-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Outlook

Microsoft Teams-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Teams

Zapier-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Google Meet-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Meet

Stripe-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Stripe

Microsoft Exchange-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Office 365

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

G2-Frühjahr 2025-Abzeichen mit drei Auszeichnungen: Grid Leader für Kleinunternehmen, Benutzer lieben uns und High Performer.

Doodle ist einfach - auf die beste Art und Weise. Es ist intuitiv, unverbindlich und einfach zu bedienen.

Citizen Schools

MC

Meme C.

Verwaltungsassistentin

Perfekt für die Planung über Zeitzonen hinweg ohne Verwirrung.

Capterra Review

AM

Anna M.

Softwareingenieur

Vier Abzeichen für die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-Zertifizierung, ein europäisches GDPR-Compliance-Symbol mit einem Schloss und EU-Sternen, ein CCPA-Compliance-Symbol und eine AICPA SOC-Zertifizierung (System and Organization Controls).

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich begrenzen, wie viele Treffen ich pro Tag annehme?

Ja. Lege tägliche Buchungslimits fest, um die Arbeitszeit zu schützen.

Wie bereite ich die Teilnehmende vor einem Treffen vor?

Füge benutzerdefinierte Fragen zu Buchungsseiten oder Eventplanern hinzu, um relevante Details im Voraus zu sammeln.

Kann ich Treffen nur für Eingeladene veranstalten?

Ja. Schränke die Buchungslinks auf bestimmte Personen ein, damit nur autorisierte Teilnehmer einen Platz ergattern können.

Wie kann ich Unterbrechungen in letzter Minute vermeiden?

Lege eine Mindestankündigungsfrist fest, damit Buchungen nur weit genug im Voraus getätigt werden können, um sich vorzubereiten.

Kann ich mit Aufgabenmanagement-Tools synchronisieren?

Doodle lässt sich zwar nicht direkt mit Jira oder Trello integrieren, aber du kannst Meetings manuell mit Aufgaben verknüpfen, um sie sichtbar zu machen.

Hast du die Antwort nicht gefunden?

Halte deinen Code sauber und deinen Kalender sauberer

Schütze deinen Fokus und nimm dir Zeit für die Treffen, die wichtig sind.

Keine Kreditkarte erforderlich.