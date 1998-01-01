Einfache Terminplanung für Tech-Teams
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Für jede Art der Arbeit von Tech-Teams gemacht
Planen von Sprint Retros und Reviews
Verwende eine Gruppenabstimmung, um eine Zeit festzulegen, die für das gesamte Entwicklerteam passt, bevor der Sprint endet.
1:1 Code Reviews buchen
Gib deine Buchungsseite frei, damit deine Teammitglieder einen Platz ergattern können, ohne deinen Fluss zu unterbrechen.
Koordiniere dich über Zeitzonen hinweg
Doodle stellt sich automatisch auf die Ortszeit der einzelnen Personen ein, sodass verteilte Teams ohne nächtliche Anrufe zusammenkommen.
Stakeholder-Demos durchführen
Biete mehrere Demo-Slots im Eventplaner an, damit Produktmanager, Designer und QA einfach den passenden Termin wählen können.
Kalender privat halten
Verbinde Google, Outlook oder iCloud - nur deine Verfügbarkeit wird geteilt, nicht dein gesamter Zeitplan.
Branding deiner Buchungsseiten
Füge das Logo und die Farben deines Teams hinzu, um bei der Buchung von Terminen mit Kunden, Partnern oder Investoren einen professionellen Eindruck zu hinterlassen.
Arbeite mit deinen Lieblingstools
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant
Doodle ist einfach - auf die beste Art und Weise. Es ist intuitiv, unverbindlich und einfach zu bedienen.
Perfekt für die Planung über Zeitzonen hinweg ohne Verwirrung.
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe
Häufig gestellte Fragen
Kann ich begrenzen, wie viele Treffen ich pro Tag annehme?
Ja. Lege tägliche Buchungslimits fest, um die Arbeitszeit zu schützen.
Wie bereite ich die Teilnehmende vor einem Treffen vor?
Füge benutzerdefinierte Fragen zu Buchungsseiten oder Eventplanern hinzu, um relevante Details im Voraus zu sammeln.
Kann ich Treffen nur für Eingeladene veranstalten?
Ja. Schränke die Buchungslinks auf bestimmte Personen ein, damit nur autorisierte Teilnehmer einen Platz ergattern können.
Wie kann ich Unterbrechungen in letzter Minute vermeiden?
Lege eine Mindestankündigungsfrist fest, damit Buchungen nur weit genug im Voraus getätigt werden können, um sich vorzubereiten.
Kann ich mit Aufgabenmanagement-Tools synchronisieren?
Doodle lässt sich zwar nicht direkt mit Jira oder Trello integrieren, aber du kannst Meetings manuell mit Aufgaben verknüpfen, um sie sichtbar zu machen.