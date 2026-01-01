Dein Unternehmen ist geschützt mit Sicherheit auf Enterprise-Niveau
Ob es um deine Daten, deine Privatsphäre oder dein Vertrauen geht – wir machen unsere Sicherheitsprotokolle zukunftssicher und bieten dir den bestmöglichen Service.
Datensicherheit bei doodle
In der Schweiz entwickelt, weltweit geschätzt
System- und Organisationskontrollen (SOC)
Doodle hat die SOC-2-Prüfung vom Typ II sowie das MSP-Verify-Programm erfolgreich abgeschlossen. Der SOC-2-Bericht befasst sich mit den Kontrollmaßnahmen, die für die Trust-Services-Kriterien des AICPA in Bezug auf Sicherheit, Verfügbarkeit, Verarbeitungsintegrität, Vertraulichkeit und Datenschutz relevant sind.
Cyber Verify Level 3
Kritische Bereiche unseres Cloud-Service-Betriebs, darunter Datenschutz, Netzwerksicherheit, Verfügbarkeit und Betriebszeit, Notfallwiederherstellungspläne, Skalierbarkeit und Compliance, wurden geprüft und als den Branchenvorschriften entsprechend bewertet.
DSGVO-konform
Unser Datenschutzbeauftragter und unser Team für Unternehmensinformationen sorgen dafür, dass wir die nötigen Instrumente und Prozesse haben, um deine Daten und deine Privatsphäre zu schützen.
CCPA-konform
Wir gewähren Einwohnern Kaliforniens die Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten, einschließlich des Rechts auf Auskunft, Löschung oder Widerspruch gegen den Verkauf ihrer Daten, gemäß dem California Consumer Privacy Act.
HIPAA-konform
Soweit es sich um Gesundheitsdaten handelt, entsprechen unsere Sicherheitsvorkehrungen den HIPAA-Standards zum Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit dieser Daten.
SO FUNKTIONIERT ES
Wie wir deine Daten schützen
Verschlüsselung während der Übertragung
Während der Übertragung werden deine Daten durch TLS 1.2 (oder höher) mit SHA-256 und RSA-Verschlüsselung geschützt.
Verschlüsselung im Ruhezustand
Im Ruhezustand werden deine Daten bei Amazon Web Services (AWS) gespeichert. AWS setzt eine Reihe von Tools ein, um deine Daten zu schützen.
Netzwerksicherheit
Unsere Cloud-Infrastruktur wird durch Cloudflare geschützt, um die Verfügbarkeit zu gewährleisten und uns vor ausgeklügelten Internetbedrohungen zu schützen.
Datenzugriff
Alle deine Daten gehören zu 100 Prozent dir. Das heißt: Wir löschen sie nicht, ohne dich vorher zu informieren.
Eigentumsrechte an Daten
Alle deine Daten gehören zu 100 Prozent dir. Das heißt: Wir löschen sie nicht, ohne dich vorher zu informieren.
Datenschutz
Deine Daten werden ausschließlich dafür verwendet, dir die Services zu bieten, die du brauchst. Wir verkaufen sie nicht an Dritte. Mehr dazu erfährst du hier.
Architektur
Wir hosten unsere Dienste auf der Infrastruktur von Amazon Web Services (AWS) mit sicheren Rechenzentren in der Republik Irland und in der gesamten EU.
Schwachstellenmanagement
Wir überwachen unsere Dienste kontinuierlich und führen Aktualisierungen mit den neuesten Sicherheitspatches durch. Wir lassen regelmäßig Penetrationstests von vertrauenswürdigen externen Anbietern durchführen.
Änderungsprozess
Unsere Produktionsumgebung unterliegt einem strengen Verwaltungsprozess, der eine formelle Genehmigung auf höchster Ebene erfordert.
Organisation
Unser Datenschutzbeauftragter sorgt für die Umsetzung eines gründlich erprobten Verfahrens mit klaren Kommunikationswegen zur Geschäftsleitung.
Daten von Dritten
Von Dritten bereitgestellte Informationen wie Kalenderdaten werden über ein OAuth2-Protokoll gesichert, das Nutzerinnen und Nutzer jederzeit widerrufen können.
Passwörter
Die Passwörter der Doodle-Nutzer werden durch „salted“ Passwort-Hashes geschützt – was für mehr Sicherheit sorgt.
Lieferanten
Alle unsere Lieferanten und Auftragnehmer werden gründlich überprüft und müssen unsere strengen Sicherheitsverfahren einhalten.
Mitarbeiter
Alle unsere Mitarbeitenden durchlaufen eine umfassende Sicherheitsschulung, damit deine Daten und deine Privatsphäre immer geschützt sind.
Geheimhaltungspflicht
Alle unsere Mitarbeitenden und Auftragnehmer müssen eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen. Das schützt deine Daten und deine Privatsphäre.
Deine Daten. Gesichert.
Erstelle dein Doodle-Konto mit der Gewissheit, dass deine Daten sicher sind.