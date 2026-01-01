System- und Organisationskontrollen (SOC)

Doodle hat die SOC-2-Prüfung vom Typ II sowie das MSP-Verify-Programm erfolgreich abgeschlossen. Der SOC-2-Bericht befasst sich mit den Kontrollmaßnahmen, die für die Trust-Services-Kriterien des AICPA in Bezug auf Sicherheit, Verfügbarkeit, Verarbeitungsintegrität, Vertraulichkeit und Datenschutz relevant sind.