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Meet Doodle, your scheduling ally.

Bringe Leute mit vollen Terminkalendern schnell und effizient zusammen. Ohne endlose E-Mails.

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Tausende zufriedene Mitarbeiter in Unternehmen, wie Cisco, Amazon und Google nutzen Doodle. Wir erfüllen ihre Ansprüche an Sicherheit und Datenschutz.

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Standard Kalenderintegration

Doodle speichert deine E-Mail Adresse und Tokens - sonst nichts. Persönliche Daten (Kalender, Termine und Verfügbarkeit) werden niemals in unserer Datenbank gespeichert.

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Sicheres AWS Datenhosting

Doodle wird von AWS gehostet, die für die Einhaltung strenger, international anerkannter Standards und Verfahrensregeln zertifiziert sind: ISO/IEC 27001:2013, 27017:2015 und 27018:2014.

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Cloudflare Sicherheit

Wir nutzen die Services von Cloudflare für einen zusätzlichen DDoS-Schutz.