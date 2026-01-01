Meet Doodle, your scheduling ally.
Bringe Leute mit vollen Terminkalendern schnell und effizient zusammen. Ohne endlose E-Mails.
Bist du bereit loszulegen?
Jetzt gratis testen oder kostenlos testen
Doodle Featured in the News
Tausende zufriedene Mitarbeiter in Unternehmen, wie Cisco, Amazon und Google nutzen Doodle. Wir erfüllen ihre Ansprüche an Sicherheit und Datenschutz.
Standard Kalenderintegration
Doodle speichert deine E-Mail Adresse und Tokens - sonst nichts. Persönliche Daten (Kalender, Termine und Verfügbarkeit) werden niemals in unserer Datenbank gespeichert.
Sicheres AWS Datenhosting
Doodle wird von AWS gehostet, die für die Einhaltung strenger, international anerkannter Standards und Verfahrensregeln zertifiziert sind: ISO/IEC 27001:2013, 27017:2015 und 27018:2014.
Cloudflare Sicherheit
Wir nutzen die Services von Cloudflare für einen zusätzlichen DDoS-Schutz.