Ausgewählte Fallstudien
Wie die UC Davis mit Doodle bis zu einem Monat Zeit spart und unnötige Verzögerungen vermeidet
Sieh dir an, wie ihr Laborteam Hunderte von Sicherheitsinspektionen in Minutenschnelle geplant, den E-Mail-Verkehr reduziert und die Einhaltung der Vorschriften überwacht hat.
Wie CDA mehr als 50 ehrenamtliche Zahnärzte mit einer markengeschützten, sicheren Terminplanung koordiniert
Doodle hilft der Kanadischen Zahnärztevereinigung, die vollen Terminkalender der Zahnärzteteams zu verwalten.
Wie SRG Inc. mit Doodle jeden Monat 40 Stunden bei der globalen Planung spart
Doodle ist die Terminplanungssoftware, die perfekt auf die komplexen Bedürfnisse einer modernen Non-Profit-Organisation oder NGO zugeschnitten ist.
133 Millionen
Nutzer von Spitzenorganisationen weltweit
78,000
Geplante Treffen pro Tag
39,000
Eingesparte Stunden pro Tag
350M+ Treffen geplant schlauer
Aber verlass dich nicht auf unser Wort.