Ein Team von Personalvermittlern und potenziellen neuen Mitarbeitern zusammenbringen

Dieser Doodle-Kunde hilft einem Team von Personalvermittlern, Unternehmen mit Menschen aus Randgruppen wie Militärveteranen, Müttern, die ins Berufsleben zurückkehren, oder Minderheiten in Kontakt zu bringen.

Sie schaffen für diese Menschen Möglichkeiten, in einer Vielzahl von Organisationen eine Beschäftigung zu finden - an Orten, an denen sie normalerweise Schwierigkeiten hätten, Arbeit zu finden.

Wir haben mit einem Mitglied ihres Teams gesprochen und er hat uns erzählt, dass Doodle ihnen hilft, eine Brücke zwischen Partnern, die nach Talenten suchen, und Menschen, die den nächsten Schritt in ihrer Karriere machen wollen, zu schlagen.

Herausforderung Bringen Sie ein Team von Personalvermittlern und ihre Partner mit potenziellen neuen Mitarbeitern zusammen.

Lösung Die Admin-Konsole bietet dem Team eine einfache, schnelle und bequeme Möglichkeit, Nutzer zu ihrem Konto hinzuzufügen, um Verbindungen herzustellen.

ErgebnisDie schnellere Verwaltung der Konten bedeutet, dass mehr Zeit für wichtige Aufgaben statt für die Verwaltung aufgewendet werden kann.

"Doodle funktioniert als Brücke. Wir haben alle auf der gleichen Seite, so dass sie sich schnell und effizient verbinden können.

Doodle: Eine Brücke, die Menschen zusammenbringt

Uns wurde gesagt, dass das Team seine Zeit damit verbringt, die Beziehungen zwischen seinen Partnern und potenziellen Mitarbeitern zu fördern. Doodle spielt eine wichtige Rolle bei dieser Verbindung.

"Während sie sich anmelden, verteile ich Doodle-Lizenzen an sie. Doodle fungiert als Brücke. Wir haben alle auf der gleichen Seite, so dass sie schnell und effizient in Kontakt treten können, was viel länger dauern würde, wenn sie es per E-Mail machen würden." Für dieses Talentteam schafft Doodle mehr Zeit für die Pflege der Beziehungen zwischen ihren Partnern und potenziellen Mitarbeitern.

Er sagt auch, dass die Unterstützung, die er von Doodle erhält, von allen in seinem Team sehr geschätzt wird. "Wir sind in der Lage, uns selbst zu bedienen, zu kommen und zu gehen, wie wir es brauchen, aber so wie Doodle eingerichtet ist, ist es toll zu wissen, dass wir Hilfe bekommen können, wenn wir sie brauchen.

Die Admin-Konsole von Doodle macht einen echten Unterschied

"Die Admin-Konsole hat den gesamten Prozess der Nutzung von Doodle wirklich vereinfacht. Uns wurde gesagt, dass es für dieses Talentteam jetzt viel einfacher ist, zeitraubende Aufgaben schnell zu erledigen. "Der einfache Zugang, das Hinzufügen und Entfernen von Nutzern zu unserem Konto mit wenigen Klicks und das Hinzufügen von Branding, damit es wie ein Teil unseres Netzwerks aussieht, bedeutet, dass ich rein und raus kann, was ich tun muss und mit meinem Tag weitermachen kann." Die Admin-Konsole hat Doodle für das Team auf die nächste Stufe gehoben, weil es nicht mehr hin und her gehen muss und alles von einem Ort aus erledigen kann.

Er fügte hinzu, dass er jeden zweiten Tag Berichte erstellt, um die Aktivitäten in Doodle zu verfolgen. So kann er sehen, welche Partner die Talente ansprechen. "Durch die Möglichkeit, Berichte in Doodle zu erstellen, können wir sehen, wer sich für unsere Einstellungsinitiativen einsetzt und aggressiv mit neuen Talenten spricht. Früher mussten wir uns darauf verlassen, dass das jemand bei Doodle macht, aber jetzt können wir das selbst erledigen, was den Prozess wirklich rationalisiert hat."

"Ich würde es wirklich empfehlen, wenn du eine Lösung brauchst, um Meetings effizienter zu buchen.

Es spart wirklich Zeit

In einem Team wie diesem spart Doodle stundenlang Zeit, indem es die Terminplanung zu einer Aufgabe macht, die nur Sekunden dauert. Die Admin-Konsole hilft dabei, dies noch zu verbessern.

"So wie ich Doodle vorher genutzt habe, spare ich jetzt wahrscheinlich 35 bis 40 Minuten pro Tag. Mit der Möglichkeit, mehrere Aufgaben an einem Ort zu erledigen und Dinge wie Berichte selbst zu erstellen, nimmt die Admin-Konsole einen großen Teil des Verwaltungsaufwands ab. So kann das Team mehr Zeit damit verbringen, Partnern und Talenten zu helfen.

"Wenn jemand mit dem Gedanken spielt, sich Doodle anzuschaffen, würde ich sagen, dass die Benutzerfreundlichkeit sowohl aus Sicht der Nutzer als auch der Administratoren sehr wichtig ist. Doodle kann wirklich von jedem genutzt werden und zwar so, wie du es brauchst. Ich würde es wirklich empfehlen, wenn du eine Lösung brauchst, um Meetings effizienter zu buchen."

Von Partnern und Talenten bis hin zum internen Team sind alle sehr zufrieden mit der Erfahrung, die sie mit Doodle machen.